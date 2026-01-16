El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este viernes que tiene en mente imponer aranceles a los países que no apoyen su plan de anexar Groenlandia, una isla ártica semiautónoma bajo administración de Dinamarca, aliado de la OTAN y de Washington. Este anuncio marca una nueva escalada de tensiones con los líderes europeos, quienes ya enviaron soldados alpinos y personal a la isla.
GUERRA IMPOSITIVA
Donald Trump impondrá aranceles a países en desacuerdo con anexar Groenlandia
Donald Trump advierte que impondrá aranceles a los países que no apoyen la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, mientras senadores norteamericanos rechazan los planes del republicano.
El inquilino de la Casa Blanca ha manifestado en varias ocasiones que Washington necesita a Groenlandia "por seguridad nacional", debido a la presencia de buques chinos y rusos en la isla ártica, que posee una posición geopolítica estratégica, es rica en minerales críticos y tiene grandes reservas de hidrocarburos y agua dulce.
"Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional", dijo este viernes en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.
Sin embargo, el ministro de Exteriores danés negó las afirmaciones de Trump de que barcos de guerra rusos y chinos rodearan la isla. “Nuestros servicios de inteligencia indican que no se ha detectado un barco de guerra chino en aguas cercanas desde hace una década”, aseguró Lars Lokke Rasmussen tras el encuentro de este miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.
“No conseguimos cambiar la postura estadounidense. Está claro que el presidente tiene el deseo de conquistar Groenlandia. Y dejamos muy, muy claro que eso no beneficia al reino de Dinamarca”, agregó.
Senadores de Estados Unidos se oponen al plan de Trump sobre Groenlandia
Desde Dinamarca, un grupo de senadores estadounidenses que arribaron a Copenhague en medio de la escalada de tensiones cargó este viernes contra las pretensiones de Trump de apoderarse de Groenlandia, territorio semiautónomo danés, advirtiéndole que le “hace el juego” a los “autócratas” en Rusia y China.
"Estoy aquí porque millones de estadounidenses están profundamente preocupados por la reciente retórica de Estados Unidos sobre Groenlandia. Ya sea comprándola o utilizando la fuerza militar", lanzó la senadora demócrata por New Hampshire, Jeanne Shaheen, en declaraciones desde Copenhague, donde participa en la delegación estadounidense que se ha reunido con líderes daneses y groenlandeses, incluida la primera ministra Mette Frederiksen.
Shaheen advirtió que la retórica de Trump solo genera fracturas entre socios europeos y norteamericanos, ambos miembros de la OTAN y la UE, "en un momento en que los adversarios (como Rusia, China e Irán) tratan de beneficiarse" de una posible ruptura del lazo transatlántico.
"Una toma militar de Estados Unidos de Groenlandia amenazaría a la OTAN tal y como la conocemos. E incluso sin llegar a eso, la simple sugerencia de que Estados Unidos tomaría Groenlandia por la fuerza causa un daño real, no solo a la relación con Groenlandia y Dinamarca, sino también a la propia seguridad nacional de Estados Unidos", sostuvo.
Según la senadora demócrata, las tensiones entre aliados "le hacen el juego a los mayores adversarios comunes, como son Rusia y China". "Vladimir Putin acogería con satisfacción cualquier medida que fracturara la OTAN o desviara la atención y los recursos de Ucrania", sentenció.
Más noticias en Urgente24
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas
Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral
Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos