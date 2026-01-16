Donald Trump impondrá aranceles a países en desacuerdo con anexar Groenlandia

Senadores de Estados Unidos se oponen al plan de Trump sobre Groenlandia

Desde Dinamarca, un grupo de senadores estadounidenses que arribaron a Copenhague en medio de la escalada de tensiones cargó este viernes contra las pretensiones de Trump de apoderarse de Groenlandia, territorio semiautónomo danés, advirtiéndole que le “hace el juego” a los “autócratas” en Rusia y China.

"Estoy aquí porque millones de estadounidenses están profundamente preocupados por la reciente retórica de Estados Unidos sobre Groenlandia. Ya sea comprándola o utilizando la fuerza militar", lanzó la senadora demócrata por New Hampshire, Jeanne Shaheen, en declaraciones desde Copenhague, donde participa en la delegación estadounidense que se ha reunido con líderes daneses y groenlandeses, incluida la primera ministra Mette Frederiksen.

Shaheen advirtió que la retórica de Trump solo genera fracturas entre socios europeos y norteamericanos, ambos miembros de la OTAN y la UE, "en un momento en que los adversarios (como Rusia, China e Irán) tratan de beneficiarse" de una posible ruptura del lazo transatlántico.

"Una toma militar de Estados Unidos de Groenlandia amenazaría a la OTAN tal y como la conocemos. E incluso sin llegar a eso, la simple sugerencia de que Estados Unidos tomaría Groenlandia por la fuerza causa un daño real, no solo a la relación con Groenlandia y Dinamarca, sino también a la propia seguridad nacional de Estados Unidos", sostuvo.

Según la senadora demócrata, las tensiones entre aliados "le hacen el juego a los mayores adversarios comunes, como son Rusia y China". "Vladimir Putin acogería con satisfacción cualquier medida que fracturara la OTAN o desviara la atención y los recursos de Ucrania", sentenció.

