Racing tiene acordada la salida de uno de Richard Sánchez, el futbolista paraguayo de 29 años que trajo a principios de 2025 y que no ha rendido como se esperaba. Queda poco sobre la mesa para que se concrete la cesión a un grande del fútbol de Paraguay.
NO RINDIÓ
Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas
Racing ultima detalles para ceder a préstamo a Richard Sánchez. El futbolista, que llegó a inicios de 2025 y no rindió como se esperaba, podría volver a Olimpia
Richard Sánchez, Racing y Olimpia tienen todo encaminado para que el jugador pase a préstamo al Decano. En caso de concretarlo, Sánchez volvería al club que lo vio nacer, en el que debutó a inicios de 2016 y del que se marchó en 2019.
Lo compró el América, de México, y tras varios años en tierra azteca lo fichó Racing. Ya con la dirigencia de Diego Milito, el paraguayo llegó para reforzar la zona de 3/4 del equipo de Gustavo Costas.
Richard Sánchez, el 'Señor Golazos' que buscó Racing y no rindió
Sin embargo, el devenir no fue el esperado. Con algo de humor, Richard Sánchez era apodado por algunos como el 'Señor Golazos', por el tipo de goles que tiene en su cuenta Sánchez. Con una particular predisposición para patear de media distancia o lugares lejanos al arco, el oriundo de Asunción ha deslumbrado a los hinchas con varios de sus tantos.
"Un día como hoy en la historia, el golazo de Richard Sánchez en la semifinal del siglo", recordaba hace algunas semanas un hincha del América en X, acompañando un disparo inesperado desde mitad de cancha que el paraguayo sacó para sorprender al arquero.
"Qué locura el gol que acaba de hacer Richard Sánchez. ¡Tremendo!", se maravillaba otro usuario con otro remate furibundo del jugador, también con la camiseta del equipo mexicano.
Lo cierto es que nunca pudo repetir eso con la de Racing. Llegó a principios de 2025 a la Academia y no marcó ningún gol, además de transcurrir la temporada con poco rodaje. La única vez que completó los 90' en un partido fue contra Aldosivi, a mediados de octubre, por el Torneo Clausura.
Racing lo cede a préstamo al Olimpia buscando recuperar ese goleador que lo cautivó -tiene contrato hasta 2028 en el club-. Aunque restan confirmarse los términos de la negociación, es posible que la cesión sea con opción de compra.
