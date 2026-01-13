Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

"Qué locura el gol que acaba de hacer Richard Sánchez. ¡Tremendo!", se maravillaba otro usuario con otro remate furibundo del jugador, también con la camiseta del equipo mexicano.

b1b05d0f-996f-446b-bc5f-92945bdff43e Sánchez, con la del América FOTO: (X/Redes@richardsanchez)/ NA

Lo cierto es que nunca pudo repetir eso con la de Racing. Llegó a principios de 2025 a la Academia y no marcó ningún gol, además de transcurrir la temporada con poco rodaje. La única vez que completó los 90' en un partido fue contra Aldosivi, a mediados de octubre, por el Torneo Clausura.

Racing lo cede a préstamo al Olimpia buscando recuperar ese goleador que lo cautivó -tiene contrato hasta 2028 en el club-. Aunque restan confirmarse los términos de la negociación, es posible que la cesión sea con opción de compra.

