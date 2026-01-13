Los carpinchos habrían sido sedados y trasladados en cajas metálicas, una maniobra que generó el rechazo de numerosos vecinos y agrupaciones ambientalistas de Nordelta, un barrio cerrado con 50.000 residentes permanentes en el partido de Tigre.
¿AMBIENTALISMO O TILINGUERÍA?
Nordelta está plagado de policiales escandalosos pero vecinos se irritan por "maltrato" a carpinchos
Un operativo implementado para “extraer” a los carpinchos del exclusivo barrio Nordelta motivó polémica porque los roedores gigantes habrían sido enjaulados.
Muchos se escandalizaron porque “el procedimiento se llevó a cabo sin la presencia de veedores”.
A menudo, los proteccionistas desconocen algo básico: ¿Por qué los carpinchos se multiplican en Nordelta y no en otras geografías del Delta?
Como ejercicio de verano, para muchos vecinos de Nordelta que tal vez no sepan cómo manejar el ocio, les proponemos conocer 5 grandes escándalos policiales que ocurrieron en esas viviendas lujosas.
Elías Piccirillo, “Mi sangre”, los “Reyes del Norte”, la nuera de Carlos Corach y los dueños de la droguería Suizo Argentina fueron algunos de los protagonistas de los mismos.
1-Los audios que comprometen a los Milei
Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, declaró ante el juez federal Sebastián Casanello por su presunta obstrucción en los allanamientos que se llevaron adelante en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
De Vincentis, ex agente de la Policía Federal Argentina, se presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002 pasado el mediodía y se retiró 5 horas más tarde.
“Estaba de vacaciones”, se excusó De Vincentis ante Casanello.
2-Elías Piccirillo, ex esposo de Jessica Cirio: arrestado en Nordelta
Debido a sus falsas denuncias y a estafas contra sus acreedores, el hombre de negocios terminaría alojado en la cárcel de Ezeiza.
Las autoridades procedieron a su detención tras encontrarlo responsable de varios delitos.
El procedimiento se dio en el barrio de Nordelta, luego de que se registrara su escape a través de las imágenes de una cámara de seguridad.
3-“Mi Sangre”: Henry de Jesús López Londoño
El juez federal Sebastián Ramos decomisó al menos cinco vehículos de alta gama y un lote en el Country Nordelta valuado en US$ 250 mil pertenecientes al citado capo narco colombiano.
Luego, fue extraditado por pedido de los Estados Unidos para ser juzgado por venta de estupefacientes y lavado de dinero.
Junto a López Lodoño cayeron otras 10 personas acusadas de ser meros testaferros o bien "prestanombres" del capo apresado en octubre de 2012.
En su fallo, el juez Ramos escribió:
4-“Los Reyes del Norte”, narcos con mansiones de lujo
Autos de alta gama, mansiones, yates y financieras. "Los Reyes del Norte" estaban apostados en Nordelta y desde allí monitoreaban un negocio narco que fue detectado por la Policía Bonaerense. ¿El resultado? 14 detenidos en al menos 30 allanamientos.
Las detenciones se sucedieron tras más de 30 allanamientos en distintos puntos del Conurbano bonaerense.
Se les decomisaron 6 kilos de cocaína, 4,5 kilos de marihuana, un kilo de cristal, 650 pastillas de éxtasis y 130 dosis de LSD.
De acuerdo a la investigación, la banda era liderada por un sujeto conocido como “Reyes”, quien tenía uno de sus domicilios en Nordelta.
5-Misterio en Nordelta: encontraron muerta a la ex nuera de Carlos Corach
Olivia Lazzaro había sido pareja de Natalio, hijo del ex Ministro del Interior.
Se encontraba en medio de un proceso legal en su contra, representada por Ana Rosenfeld
Con apenas 49 años, la encontraron muerta en su departamento de Nordelta.
Podía su testimonio afectar la causa Siemens, en manos del juez federal Ariel Lijo, donde los Corach fueron investigados.
Sin embargo, un suicidio no fue la principal hipótesis de la fiscal María Toso.