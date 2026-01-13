Para FlyBondi las cancelaciones se llaman "razones operativas"

En un comunicado la empresa explicó

Flybondi informó que cuatro aviones A320 llegaron a Argentina el sábado para reforzar la flota de la compañía hasta marzo, cuando finaliza la temporada turística de verano. Añadieron que los aviones están programados para comenzar a operar esta semana.

ANAC.jpg La compañía aérea culpa, en parte, a la ANAC

Parte de la razón por la que hubo tantos vuelos cancelados fue que la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) ordenó al aeropuerto internacional Ministro Pistarini en Ezeiza detener las operaciones durante cuatro horas el viernes por la tarde para realizar tareas de mantenimiento en dos pistas. Esto provocó la cancelación de 41 vuelos de diferentes compañías y afectó la programación de los días siguientes.

ANAC, no informó sobre las tareas de mantenimiento de hormigón que debían realizarse. El 27 de diciembre, el aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires tuvo que detener sus operaciones durante casi tres horas tras la separación de un tramo de pavimento de la pista en medio de una ola de calor, con temperaturas que superaron los 35°C. En ese momento, más de 70 vuelos se vieron afectados.

Controvertido propietario de Flybondi

Flybondi se lanzó en 2018 y se convirtió en la primera aerolínea de bajo costo en la Argentina. A mediados de 2025 fue adquirida por un fondo de inversión estadounidense llamado COC Global Enterprise. El fondo está dirigido por Leonardo Scatturice, empresario con estrechos vínculos con el gobierno de Javier Milei. En el pasado, Scatturice trabajó como espía para la secretaría de inteligencia argentina SIDE, recuerda el Herald.

En junio, cunado Scatturice compró Flybondi, los medios revelaron que su agencia de lobby Tactic — ubicada en Miami, Florida — fue contratada por el exSIDE para actuar como enlace entre los gobiernos argentino y estadounidense, realizando tareas como organizar reuniones sobre comercio e inversión, así como asesorar al SIDE en cuestiones estratégicas. Sigue sin estar claro por qué la agencia de inteligencia contrató a la empresa para esas tareas.

Siempre conforme al medio, Scatturice también formó parte del comité organizador de la conferencia conservadora CPAC en Argentina en 2024, en la que Milei fue la oradora principal. Barry Bennett, asesor político del presidente estadounidense Donald Trump, también participó en la organización del evento.

En 2025, estuvo en el centro de atención debido a un escándalo relacionado con uno de sus aviones. Las autoridades de aviación detectaron irregularidades en el equipaje del avión tras comprobar que no se habían declarado 10 maletas ni pasaron por los controles cuando el avión llegó.

Las maletas pertenecían a Laura Belén Arrieta, también miembro del comité de CPAC Argentina, que iba a bordo del avión. Su contenido sigue siendo desconocido.

Scatturice y Arrieta forman parte del consejo de administración de OPC Tech, una empresa contratada el año pasado por el gobierno para proporcionar conexiones a internet a todas las escuelas públicas por casi US$80 millones.

