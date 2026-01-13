Netflix se prepara para modificar los términos de su acuerdo de casi US$83.000 millones para adquirir Warner Bros Discovery (WBD) y convertirlo en una oferta totalmente en efectivo, en un intento por defenderse de la propuesta presentada por Paramount y acelerar el cierre de una de las mayores operaciones de la industria del entretenimiento, según informó Financial Times.
GUERRA EN HOLLYWOOD
Netflix contraataca para sacarse de encima a Paramount y quedarse con WBD
En una guerra que parece no tener fin, ahora Netflix decidió contraatacar y hacer una oferta en efectivo para quedarse con Warner Bros Discovery.
La oferta de Netflix
La revisión del acuerdo, que aún se encuentra en discusión y podría cambiar, apunta a ofrecer a los accionistas de WBD una transacción más rápida y simple, eliminando el componente accionario que formaba parte del entendimiento original alcanzado a comienzos de diciembre.
En ese momento, Netflix había acordado valorar los activos de estudio y streaming de WBD en US$27,75 por acción, lo que implicaba un valor empresarial de US$82.700 millones, de los cuales US$4,50 se pagarían en acciones de Netflix.
La reacción de los mercados
El mercado reaccionó positivamente ante la posibilidad de una mejora en los términos. Las acciones de Warner Bros Discovery subieron 1,6% hoy, 13/01, luego de que Bloomberg News informara sobre la intención de Netflix de revisar el acuerdo, una señal interpretada como respaldo de los inversores a una operación más atractiva en efectivo.
La presión sobre Netflix se intensificó casi de inmediato tras el anuncio del acuerdo inicial. Paramount lanzó una oferta de US$108.000 millones por la totalidad de WBD, incluyendo su negocio de televisión por cable —donde se encuentra CNN— y decidió llevar la propuesta directamente a los accionistas, logrando abrir un debate sobre la conveniencia de reabrir las negociaciones.
Uno de los focos de tensión es Pentwater Capital Management, el séptimo mayor accionista de WBD, que la semana pasada amenazó con rechazar el acuerdo con Netflix si la compañía no retomaba conversaciones con Paramount en caso de que mejorara su oferta. Este movimiento expuso la fragilidad del respaldo accionarial con el que cuenta Netflix en la operación.
La oferta de Paramount
Paramount, controlada por David Ellison, elevó la apuesta al ofrecer US$30 por acción en efectivo y advirtió ayer, 12/01, que podría iniciar una disputa por poderes para reformar el directorio de WBD. Además, presentó una demanda judicial para obligar a la compañía a revelar la información financiera que utilizó para justificar la elección del acuerdo con Netflix.
En el marco de esa acción legal, Paramount exigió mayor transparencia sobre la valoración del negocio de televisión por cable de WBD, conocido como Global Networks, que será escindido como parte del acuerdo con Netflix, así como sobre la forma en que se distribuye la deuda entre las distintas divisiones del grupo.
Los mercados siguen de cerca las maniobras
El contexto bursátil añade complejidad a la operación. Desde que Netflix manifestó su interés en WBD en octubre, la compañía perdió más de una cuarta parte de su valor de mercado, lo que debilitó el atractivo del componente accionario de la oferta original. Tras conocerse la posible reformulación del acuerdo, las acciones de Netflix cerraron con una suba cercana al 1%, reflejando cierto alivio entre los inversores.
Con dos gigantes del entretenimiento enfrentados en una batalla de ofertas, el desenlace de la operación marcará un punto de inflexión en el sector, luego de una álgida negociación donde nadie quiere quedarse afuera.
