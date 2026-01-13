Netflix contraataca para sacarse de encima a Paramount y quedarse con WBD

Uno de los focos de tensión es Pentwater Capital Management, el séptimo mayor accionista de WBD, que la semana pasada amenazó con rechazar el acuerdo con Netflix si la compañía no retomaba conversaciones con Paramount en caso de que mejorara su oferta. Este movimiento expuso la fragilidad del respaldo accionarial con el que cuenta Netflix en la operación.

La oferta de Paramount

Paramount, controlada por David Ellison, elevó la apuesta al ofrecer US$30 por acción en efectivo y advirtió ayer, 12/01, que podría iniciar una disputa por poderes para reformar el directorio de WBD. Además, presentó una demanda judicial para obligar a la compañía a revelar la información financiera que utilizó para justificar la elección del acuerdo con Netflix.

En el marco de esa acción legal, Paramount exigió mayor transparencia sobre la valoración del negocio de televisión por cable de WBD, conocido como Global Networks, que será escindido como parte del acuerdo con Netflix, así como sobre la forma en que se distribuye la deuda entre las distintas divisiones del grupo.

Los mercados siguen de cerca las maniobras

El contexto bursátil añade complejidad a la operación. Desde que Netflix manifestó su interés en WBD en octubre, la compañía perdió más de una cuarta parte de su valor de mercado, lo que debilitó el atractivo del componente accionario de la oferta original. Tras conocerse la posible reformulación del acuerdo, las acciones de Netflix cerraron con una suba cercana al 1%, reflejando cierto alivio entre los inversores.

Con dos gigantes del entretenimiento enfrentados en una batalla de ofertas, el desenlace de la operación marcará un punto de inflexión en el sector, luego de una álgida negociación donde nadie quiere quedarse afuera.

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito