Netflix acaba de revelar lo que muchos sospechaban y ahora Stranger Things se ve distinto, porque explicaron por fin la verdadera razón por la que el final de la serie dejó a medio mundo enojado y a otros confundidos. Lo más picante es que se relaciona con una cocina creativa desordenada que vuelve a poner en discusión lo que vimos.
SE PEGARON SOLITOS EL TIRO EN EL PIE
Netflix explica lo que todos querían saber del final fallido de 'Stranger Things'
Después de tanta polémica, Netflix blanquea por qué el final de 'Stranger Things' dividió aguas. Lo que revelaron cambia todo y deja mal parado al cierre.
Netflix admitió por qué el final les salió torcido
Netflix no suele pegarse tiros en el pie, pero con Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 terminó haciendo algo parecido, porque sin querer admitió que el final se filmó sin estar terminado, y eso, para una serie de este tamaño, es inconcebible.
El propio Matt Duffer, uno de los creadores y guionistas de la serie, lo dijo frente a cámara en el documental que hoy circula por Netflix: "No es que no sepamos cuál es el final. Está todo planificado… tengo que escribirlo, y simplemente nos falta tiempo." La producción arrancó a grabar el episodio final sin que el guion estuviera cerrado, algo que en Marvel sí pasaría porque hay regrabaciones millonarias, pero en una serie con miles de extras, sets gigantes y contratos cerrados es un riesgo enorme.
Cuando el rodaje ya iba por el día 117, el libreto del último capítulo todavía no estaba listo, y aun así Netflix empujó para que se filmara. Montana Maniscalco, asistente clave de producción, fue todavía más cruda: "Ni siquiera sabemos del todo qué está pasando."
Duffer tampoco escondió su incomodidad cuando tuvieron que saltar directo a escenas del final: "Nunca hice algo así… no me gusta nada." Y su hermano Ross Duffer, desde la sala de guionistas, terminó de pintar el clima de presión: "Las circunstancias de escritura del episodio final fueron las más difíciles que tuvimos en toda la serie."
Nada de esto viene de un filtrador anónimo, viene de Netflix contando su propia interna, lo cual explica por qué el cierre se siente como un rompecabezas armado a las apuradas, con piezas que no siempre encajan.
Todo lo que quedó colgado en el cierre de 'Stranger Things'
Cuando uno repasa lo que quedó colgado en el aire, ya no parece una exageración de fanáticos. Parece el resultado lógico de un final escrito mientras se lo estaba filmando. Spoilers adelante: Vickie desaparece después de haber visto al mundo casi terminarse, Erica y el Sr. Clarke quedan detenidos por el ejército y nunca más se los vuelve a mencionar, nadie en Hawkins conecta el apellido Creel con la masacre más famosa del pueblo, y la mamá de Max directamente no existe cuando su hija está en coma.
Pero hay dos casos que resumen el problema. el Dr. Owens, un personaje central desde la temporada 2, termina esposado en el desierto y desaparece del relato, algo que no es misterio sino abandono de los escritores. Y Hopper, que pasó temporadas enteras rompiendo todo para salvar a quienes quería, acepta la supuesta muerte de Once con una calma que no encaja con nada de lo que vimos antes, como si el guion no supiera qué hacer con él.
Lo de Henry Creel también es sintomático: el final lo simplifica mostrándolo como alguien que "eligió" al Azotamentes, borrando cualquier ambigüedad y lo vuelve un villano puro, cuando la serie siempre había jugado con la idea de víctimas y manipulaciones. Es una decisión cómoda, pero también perezosa, sobre todo para una historia que se construyó durante diez años.
La referencia a Montauk, el título original de la serie, puede ser un guiño meta inteligente, pero dentro del relato deja una puerta abierta enorme, casi como si Netflix no quisiera cerrar del todo la franquicia.
Y ahí está el punto: Stranger Things terminó, pero no cerró bien porque no llegó a tiempo a escribirse como debía, y el documental, lejos de apagar el incendio, terminó confirmando lo que muchos ya intuían.
