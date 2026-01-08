Stranger Things es una de las series más famosas de Netflix y el pasado 31 de diciembre llegó a su fin con un desenlace que dejó muchísimas reacciones en redes sociales. Ahora los fanáticos de la serie se enteraron de un secreto estremecedor que sin duda no se lo veían venir.
DESGARRADOR
Se confirmó el secreto sobre Stranger Things que hunde a Netflix: "Tenían miedo"
La serie emblema de Netflix, Stranger Things, reveló un secreto que dejó a todos paralizados. Una noticia que nadie se veía venir.
El final de Stranger Things dividió las aguas y muchos fanáticos comentaron que no fue de su agrado. Otros comenzaron a hacerse preguntas por huecos en la trama y una de las incógnitas más recurrentes es en dónde estuvo la madre de Max Mayfield mientras esta se encontraba sin conciencia en el hospital. La respuesta sorprendió.
El secreto sobre Stranger Things que nadie imaginó
Max Mayfield, la novia de Lucas Sinclair, estuvo sin conciencia en un hospital por varios años hasta que pudo salir de las garras de Vecna y regresar junto a sus amigos. Sin embargo, en todo ese tiempo su madre no apareció en escena y los fans se preguntaron el motivo. La actriz que encarnó a su mamá en la serie respondió sin pelos en la lengua.
Jennifer Marshall interpretó a Susan Hargrove, mamá de Max, pero en un momento de la serie la apartaron porque se enfermó de cáncer. La misma declaró que grabó una escena desgarradora cuando su hija ficticia estuvo en el hospital pero los hermanos Duffer decidieron eliminarla.
"Creo que tenían miedo de que me muriera y quizá la omitieron por eso", indicó Marshall. Sin duda muchos esperaban la presencia de la madre de Max en escena tras todo lo que le pasó, pero esta desapareció por orden de los creadores de la serie.
Lo peor fue que la propia actriz declaró que durante la grabación de la quinta temporada estaba en remisión y esperó el llamado de lo hermanos Duffer pero jamás ocurrió. Su participación en la serie no solo era fundamental sino que le hubiese dado la oportunidad de mantener el seguro médico del sindicato de actores (SAG).
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
España prefiere a Darín: 'Homo Argentum' se hunde y Guillermo Francella la padece
La miniserie de apenas 6 capítulos que te atrapa desde el comienzo
La adictiva miniserie de Netflix que todos ven en un día