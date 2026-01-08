Se confirmó el secreto sobre Stranger Things que hunde a Netflix: "Tenían miedo"

image Stranger Things en el centro de la polémica.

El secreto sobre Stranger Things que nadie imaginó

Max Mayfield, la novia de Lucas Sinclair, estuvo sin conciencia en un hospital por varios años hasta que pudo salir de las garras de Vecna y regresar junto a sus amigos. Sin embargo, en todo ese tiempo su madre no apareció en escena y los fans se preguntaron el motivo. La actriz que encarnó a su mamá en la serie respondió sin pelos en la lengua.