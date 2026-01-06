La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica

Camilla Long, de The Times, la describió como "una producción auténtica, sin tapujos, maravillosa en su recreación de los detalles de los ochenta". Por su parte, Erin Maxwell de Village Voice la definió como "un trepidante juego lleno de ingeniosos golpes y excelentes interpretaciones que ofrecen la cantidad justa de conflicto mezclado con perversión para crear una obra de época que capta la atención del público".

Anita Singh del Telegraph fue aún más directa: "Atención, los desnudos abundan en esta alegre adaptación. La vaporosa novela de Cooper no ha sido 'disneyficada' en lo más mínimo", escribió mientras le otorgaba la máxima calificación de 5 estrellas sobre 5.

image "Rivales", disponible en Disney+.

Y ese es quizás el mayor acierto de "Rivales". La serie abraza los excesos, la sexualidad explícita y la ambición desmedida de sus personajes con una honestidad brutal que resulta gratificante. En otras palabras, es entretenimiento para adultos que no se disculpa por serlo.

