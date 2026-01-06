La miniserie "Rivales" aterrizó en Disney+ durante el año 2024 y logró algo que pocas producciones consiguen: conquistar a la crítica de manera inmediata. Con ocho capítulos que rondan la hora de duración, esta adaptación de la novela de Jilly Cooper se convirtió en una propuesta tan audaz como adictiva para el público adulto.
"ABUNDAN LOS DESNUDOS"
La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica
Con escenas explícitas y conflictos constantes, esta miniserie de Disney+ atrapa al público y recibe elogios de la crítica por su audacia y realismo.
Bajo la dirección de Elliot Hegarty, Alexandra Brodski y Dee Koppang O'Leary, el proyecto reúne un elenco encabezado por David Tennant, Aidan Turner, Danny Dyer, Katherine Parkinson y Emily Atack. Pero lo verdaderamente fascinante no son solo los nombres que aparecen en los créditos, sino la forma en que esta historia transporta al espectador directamente a 1986, específicamente al salvaje universo de la televisión independiente británica.
La trama gira alrededor de Rupert Campbell-Black, un ex deportista olímpico cuya fama por ser un mujeriego empedernido compite con su sed de poder. Su antagonista es Tony Baddingham, el controlador de Corinium Television, y entre ambos se desata una batalla. Cuando el presentador Declan O'Hara entra en escena, las tensiones se multiplican: tanto Rupert como Tony quieren los derechos de televisión que él representa, y el pobre Declan termina atrapado en medio de un fuego cruzado corporativo que no perdona.
Ahí es donde la trama se vuelve todavía más jugosa. Rupert, conocido por coleccionar aventuras amorosas, termina enamorándose de Taggie O'Hara, nada menos que la hija de Declan. Pero la cosa se complica cuando aparece Cameron Cook, una productora estadounidense brillante y ambiciosa que trabaja codo a codo con Tony. Este triángulo amoroso funciona como la cereza del postre en una serie que ya de por sí está cargada de intrigas, traiciones y luchas de poder donde nadie parece tener las manos limpias.
La miniserie que conquista a la crítica con su contenido explícito
Ahora bien, hay que dejar algo en claro desde el principio: "Rivales" está calificada para mayores de 18 años, y las razones saltan a la vista apenas arrancas el primer capítulo. La crítica internacional no tardó en destacar precisamente ese descaro que caracteriza a la producción.
Camilla Long, de The Times, la describió como "una producción auténtica, sin tapujos, maravillosa en su recreación de los detalles de los ochenta". Por su parte, Erin Maxwell de Village Voice la definió como "un trepidante juego lleno de ingeniosos golpes y excelentes interpretaciones que ofrecen la cantidad justa de conflicto mezclado con perversión para crear una obra de época que capta la atención del público".
Anita Singh del Telegraph fue aún más directa: "Atención, los desnudos abundan en esta alegre adaptación. La vaporosa novela de Cooper no ha sido 'disneyficada' en lo más mínimo", escribió mientras le otorgaba la máxima calificación de 5 estrellas sobre 5.
Y ese es quizás el mayor acierto de "Rivales". La serie abraza los excesos, la sexualidad explícita y la ambición desmedida de sus personajes con una honestidad brutal que resulta gratificante. En otras palabras, es entretenimiento para adultos que no se disculpa por serlo.
