¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella

La señal continuó remarcando su postura institucional: "Nuestra empresa está plenamente comprometida con la generación de políticas proactivas que construyan y resguarden un ambiente de trabajo pacífico, respetuoso y libre de violencia, promoviendo, además, acciones que garantizan la igualdad de oportunidades y derechos de todos sus empleados".

"En tal sentido, Telearte SA cuenta con un canal de denuncias de posibles conductas discriminatorias y/o de acoso u hostigamiento y/o de violencia en general y un 'Protocolo de violencia laboral y sexual' que regula el procedimiento aplicable para identificar, investigar y sancionar cualquier conducta que pueda categorizarse dentro de los nombrados comportamientos", cerraron diciendo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007262497036734585&partner=&hide_thread=false Comunicado de Prensa de @canal9oficial



Atento a los hechos de público conocimiento y ante reiteradas consultas periodísticas acerca de Franco Casella y la supuesta denuncia por maltrato y acoso laboral, desde Telearte S.A. queremos destacar que elnueve repudia la violencia en… pic.twitter.com/U0BMTXP2hB — Pablo Montagna (@pablomontagna) January 3, 2026

Ahora bien, acá viene el detalle que convierte esta situación en algo todavía más delicado: Beto Casella ya dio el portazo y se pasó a América TV. Y sí, adivinaste, su hijo lo acompaña en esta nueva etapa profesional. Por lo tanto, la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿el canal del cubo se compró un problema de proporciones mayúsculas?

América TV ahora tiene en sus manos no solo a una figura histórica de la televisión argentina, sino también un conflicto judicial que promete dar mucha tela para cortar.

-----------------------

Más contenido en Urgente24

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios

La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones

Año nuevo, recortes nuevos: Telefe no se cansa de bajar programas

Las funciones de WhatsApp que muchos no activan y son un riesgo