La tranquilidad de Beto Casella y su clan se hizo pedazos en cuestión de horas. Lo que parecía ser un proyecto digital prometedor terminó convirtiéndose en un verdadero campo minado cuando una exempleada decidió no quedarse callada y apuntó directamente contra Franco Casella, el hijo del conductor que durante años fue uno de los pilares fundamentales de El Nueve.
"EL CANAL REPUDIA LA..."
¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella
Tras la denuncia que involucra a Franco Casella, El Nueve difundió un comunicado para marcar distancia total del caso.
La situación no tiene vuelta atrás. Franco, quien se desempeñaba como coordinador de "Bendito Stream", quedó en el ojo de la tormenta tras una denuncia formal por acoso laboral que presentó Valentina Kurchan, una trabajadora vinculada al emprendimiento audiovisual. Pero acá no estamos hablando de acusaciones al aire, la mujer llegó con papeles en mano, con documentación que, según ella misma sostiene, respalda absolutamente todo lo que afirma.
La respuesta no se hizo esperar. Días más tarde, Franco salió a defenderse con una declaración contundente: "Todo eso es completamente falso. Nunca en mi vida acosé ni maltraté a una persona, mucho menos a una mujer". Una negación rotunda, que intentó frenar el tsunami mediático que ya había comenzado a arrasar con todo.
Sin embargo, su desmentida no fue suficiente para calmar las aguas. Y acá es donde la historia se pone verdaderamente pesada. Dado que, el canal que durante tantos años tuvo a su padre como una de sus figuras más queridas, decidió tomar cartas en el asunto y no quedarse en silencio. A través del periodista Pablo Montagna, Telearte S.A. difundió un comunicado que no dejó lugar a interpretaciones.
El Nueve tomó distancia y fijó postura por el caso Casella
"Atento a los hechos de público conocimiento y ante reiteradas consultas periodísticas acerca de Franco Casella y la supuesta denuncia por maltrato y acoso laboral, desde Telearte S.A. queremos destacar que el nueve repudia la violencia en todas sus formas", arrancó el texto oficial. Pero no se quedaron ahí.
La señal continuó remarcando su postura institucional: "Nuestra empresa está plenamente comprometida con la generación de políticas proactivas que construyan y resguarden un ambiente de trabajo pacífico, respetuoso y libre de violencia, promoviendo, además, acciones que garantizan la igualdad de oportunidades y derechos de todos sus empleados".
"En tal sentido, Telearte SA cuenta con un canal de denuncias de posibles conductas discriminatorias y/o de acoso u hostigamiento y/o de violencia en general y un 'Protocolo de violencia laboral y sexual' que regula el procedimiento aplicable para identificar, investigar y sancionar cualquier conducta que pueda categorizarse dentro de los nombrados comportamientos", cerraron diciendo.
Ahora bien, acá viene el detalle que convierte esta situación en algo todavía más delicado: Beto Casella ya dio el portazo y se pasó a América TV. Y sí, adivinaste, su hijo lo acompaña en esta nueva etapa profesional. Por lo tanto, la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿el canal del cubo se compró un problema de proporciones mayúsculas?
América TV ahora tiene en sus manos no solo a una figura histórica de la televisión argentina, sino también un conflicto judicial que promete dar mucha tela para cortar.
