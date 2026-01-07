No será fácil: Verano caliente para Javier Milei

El gobierno de Javier Milei reactiva las negociaciones políticas con losgobernadores para intentar destrabar la sanción de la Reforma Laboral. Con la mira en febrero, y en la prórroga de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo busca consolidar acuerdos que le permitan reunir los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso.
Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará este miércoles las reuniones con gobernadores provinciales y mantendrá un encuentro con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres. La mesa de diálogo será el puntapié inicial de una agenda de visitas que el funcionario planea desplegar durante enero.
La estrategia oficial contempla desembarcar en al menos diez provincias antes del inicio formal de las extraordinarias, previstas para el 2 de febrero. Nación apunta a escuchar reclamos locales y ofrecer respuestas puntuales, siempre dentro de los márgenes fiscales definidos por el Ministerio de Economía.
La Reforma Laboral, bautizada como “Modernización Laboral”, es una de las principales obsesiones del Presidente. El mandatario pretende que su mesa chica logre aprobar el proyecto durante el verano, replicando la ingeniería política que permitió sancionar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
La Casa Rosada considera que una victoria legislativa en materia laboral fortalecería la señal de rumbo económico hacia los mercados y los inversores. Por ende, Milei sigue de cerca cada movimiento del operativo político.
Si bien el escenario es complejo, el oficialismo cree que el clima posterior a la aprobación del Presupuesto juega a favor. La experiencia reciente demostró que, con negociación y presión política, es posible construir mayorías circunstanciales.
El verano aparece así como una ventana clave para Milei. La Reforma Laboral no solo es una promesa de campaña, sino una pieza central de su programa económico. El éxito o el fracaso de esta ofensiva marcará el pulso político del inicio de 2026.
En el plano internacional, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro ¿llega el turno de Diosdado Cabello? Mientras tanto, Donald Trump confirmó que el gobierno de Delcy Rodríguez autorizó el envío de 30 a 50 millones de barriles a USA.
En paralelo, Milei confirmó su alineamiento geopolítico con Trump y elogió el liderazgo de su par norteamericano, aunque aclaró que la Argentina no romperá vínculos comerciales con China.
En la década del 60, los dibujos animados mostraban a robots que convivían con los humanos en la vida cotidiana. Esta novedad que resultaba ser una utopía, ya es realidad. Hoy, Google DeepMind y Boston Dynamics se unieron con Gemini para controlar a los robots humanoides para interactuar con humanos para trabajar en fábricas.
Lo cierto es que estas dos empresas se unieron para brindar a sus robots humanoides la inteligencia necesaria para navegar en entornos desconocidos e identificar y manipular objetos, precisamente el tipo de capacidades necesarias para realizar trabajo manual.
Diego Santilli busca votos claves: Maximiliano Pullaro a un costado
La actividad política no se detiene durante enero. Con la mira puesta en lograr la aprobación de la reforma laboral en febrero, el Gobierno inició una estrategia para reunir apoyos parlamentarios y, en ese marco, tal lo comentado, el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzará este miércoles una ronda de conversaciones con gobernadores.
Por ahora, entre los gobernadores que Santilli tiene previsto visitar no figura Maximiliano Pullaro. El gobernador de Santa Fe fue uno de los pocos que no participó de la ronda previa al tratamiento del Presupuesto, luego de fijar una condición para mostrarse junto al ministro: un compromiso concreto de la Nación para resolver la deuda por fondos previsionales y avanzar con obras de infraestructura.
Esa posición se mantiene. Pullaro está dispuesto a recibir a Santilli, pero sostiene los mismos reclamos y suma otro punto en relación con la reforma laboral —que desde su espacio consideran necesaria—: que el proyecto contemple de manera específica la realidad y las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Luis Caputo consiguió los dólares para el 9/1: Más títulos en U24
"Estancado y en recesión": Oscar Zago apuntó contra el gobierno de Javier Milei
El diputado nacional Oscar Zago (MID) consideró que en materia económica "el país está estancado" y "entrando en una recesión". En ese sentido, remarcó que "hay que trabajar para bajar los impuestos", para darle una oportunidad a las pymes de competir con los productos importados.
"La pequeña y mediana empresa está muy preocupada por las bajas ventas de Navidad y Año Nuevo", sostuvo en diálogo con Splendid AM 990.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), despidiendo al mayor general Javier Marcano Tábata. El anunció fue por Telegram.
El comunicado del ministro de Comunicación, Freddy Ñúñez, sorprendió a varios.
Sin ir muy lejos un ferviente medio antichavista como El Nuevo Herald, de Miami (Florida, USA), había publicado un informe titulado "Tras detención de Maduro, así quedó configurado el poder en Venezuela", por Antonio María Delgado que incluía a Marcano Tábata en el esquema de control: "De bajo perfil, es considerado un actor operativo clave dentro del ecosistema de seguridad del régimen".
Luego de que la petroquímica estadounidense Sealed Air, cuya planta está ubicada Quilmes, ratificara los despidos de 65 trabajadores, tras el fin de la conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Buenos Aires que le impedía ejecutar desvinculaciones, los trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado y paralizaron la fábrica.
Delegados gremiales denunciaron que la empresa no solo insiste con los despidos, sino que también impulsa un plan de reestructuración que afecta condiciones laborales.
Ese plan incluye la eliminación de adicionales internos y mayores exigencias de producción con menos personal, condiciones que califican de "impracticables".
El informe 'Principales Riesgos 2026' del Grupo Eurasia argumenta que USA se está convirtiendo en la principal fuente de riesgo global, destacando la rapidez con la que las decisiones políticas pueden ahora materializarse.
El Eurasia Group (o Grupo Eurasia) es una empresa global de investigación y consultoría de riesgo político de gran prestigio, fundada por Ian Bremmer en 1998, que ayuda a empresas e inversores a entender cómo los eventos políticos mueven los mercados y mercados, ofreciendo análisis sobre geopolítica, economía y factores de riesgo, a menudo citado por CNN.
Ian Arthur Bremmer es un politólogo, autor y empresario estadounidense que también es fundador de GZERO Media, una empresa de medios digitales.
El BCRA cerró un préstamo REPO por USD 3.000 millones con bancos internacionales
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concertó con seis bancos internacionales de primera línea una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038. Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país.
La transacción se realizó por el monto total licitado de U$S 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.
Nación disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario: Los argumentos
A casi dos años de su puesta en funcionamiento, el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geandro) fue disuelto de manera definitiva por decisión del gobierno nacional. Desde el Ejecutivo explicaron que la medida responde a que los objetivos planteados al momento de su creación ya fueron cumplidos, en particular la reducción de los homicidios, y a la existencia de otros dispositivos federales en condiciones de continuar esas tareas.
La determinación quedó oficializada mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, a través de la cual la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dejó sin efecto el esquema creado durante la gestión de Patricia Bullrich. En el texto se establece: “Deróguese la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 360 del 11 de mayo de 2024”. Esa normativa había dado origen al Geandro y definido su funcionamiento.
Las modificaciones que analiza el Gobierno para sumar apoyos en el Congreso
El Gobierno analiza introducir dos modificaciones centrales en el proyecto de reforma laboral con el objetivo de facilitar su aprobación en el Congreso y ampliar el respaldo político. Las concesiones apuntan a dos frentes sensibles: los gobernadores, afectados por la caída de recursos coparticipables, y la CGT, que rechaza los límites al derecho de huelga.
La iniciativa, que el oficialismo prevé llevar al recinto a partir de febrero, mantiene sin cambios los aspectos más estructurales del nuevo esquema laboral, pero abre una ventana de negociación en puntos considerados estratégicos para destrabar el debate parlamentario.
Según confirmaron fuentes del equipo negociador del Ejecutivo, la modificación de mayor impacto sería la eliminación del capítulo impositivo que reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas. Se trata de un punto que generó un fuerte rechazo entre los gobernadores por tratarse de un tributo coparticipable.
El segundo aspecto que el Ejecutivo estaría dispuesto a flexibilizar es el que limita el ejercicio del derecho de huelga.
No es la primera vez que Javier Milei intenta restringir el derecho de huelga. El límite a las medidas de fuerza ya había sido incluido en el DNU 70/23, declarado inconstitucional por la Justicia laboral, y luego reiterado en el DNU 340 del año pasado, que también fue frenado por los tribunales.
La CGT intenta frenar lo que empuja Javier Milei
La CGT reanuda su actividad en enero, intensificando los contactos para enfrentar puntos claves de la reforma laboral. La central obrera acelera el diálogo con el oficialismo gubernamental, refuerza gestiones con gobernadores y establece vínculos con la oposición.
El objetivo de laCGT es oponerse al proyecto de manera efectiva, mientras que simultáneamente busca presentar una alternativa.
Sin embargo, ante las dificultades, se concentrará en eliminar los artículos más conflictivos que se tratarán el próximo mes en el Congreso de la Nación Argentina.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso significativo en la implementación de su renovado régimen cambiario al concretar hoy, 05/01,una compra de divisas por US$ 21 millones, marcando la primera adquisición de verdes desde el inicio de la nueva fase del esquema que entró en vigencia a comienzos de enero para incrementar reservas.
La operación se produjo en la segunda jornada financiera del nuevo programa, que fue anunciado en diciembre pasado y forma parte de una estrategia más amplia de acumulación de reservas internacionales y de estabilización del mercado cambiario en medio de un contexto de altas tensiones económicas.
El proyecto de reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso trae cambios de fondo en varios frentes clave del mundo del trabajo. Punto por punto, los ejes de las modificaciones:
Vacaciones
La propuesta reordena por completo el esquema de vacaciones. Plantea que el período anual se otorgue entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque permite que empresa y trabajador acuerden otra fecha.
Uno de los cambios más fuertes es la posibilidad de fraccionar el descanso en tramos de no menos de siete días. Además, cada empleado deberá poder tomarse vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. Si las vacaciones se interrumpen por enfermedad, el empleador tendrá la obligación de reprogramar los días pendientes.
Despidos
La indemnización por despido sin causa se redefine: será de un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual y con topes según el convenio de la actividad.
Se habilita, además, la creación de fondos de cese laboral para que las empresas financien esa compensación. El proyecto también deja claro que esta indemnización es la única reparación posible y que no habrá reclamos civiles paralelos. El esquema de preaviso sufre ajustes, aunque se mantienen las indemnizaciones especiales en casos de enfermedad, accidente o muerte del trabajador.
Remuneraciones
La reforma amplía la definición de qué es remunerativo y qué no. Los beneficios sociales -comedor, guardería, útiles escolares, reintegros de salud, cursos- quedarán firmes como conceptos no remunerativos, sin aportes ni contribuciones. También se permite crear componentes salariales dinámicos, fijos o variables, que no generan derechos adquiridos ni ultraactividad.
Además, todos los salarios deberán pagarse por depósito bancario o medios electrónicos y también se actualiza el régimen de recibos y deducciones .
Ultraactividad y registración laboral
Los nuevos componentes remunerativos variables no tendrán ultraactividad, aunque se hayan pagado durante años. En cuanto a la registración, se crea un registro centralizado en ARCA como validación única y se refuerza la presunción a favor del trabajador cuando haya falta de registración.
Asimismo, se simplifica el uso de recibos digitales y se impulsa la trazabilidad vía herramientas tecnológicas.
Convenios colectivos
La reforma recorta la aplicación extensiva de los convenios colectivos: regirán sólo para sus partes y su ámbito directo. Los CCT podrán fijar topes de personal part-time, establecer cálculos de jornada por promedios y pactar componentes salariales variables. También podrán reemplazar el régimen indemnizatorio tradicional por fondos de cese laborales específicos del sector.
Procedimientos judiciales
El proyecto fija una actualización de créditos laborales basada en IPC + 3% anual y prohíbe cobrar intereses sobre intereses, salvo en casos de mora después de la sentencia. Para juicios en trámite, se aplicará el interés moratorio del BCRA, con límites para evitar desequilibrios. Los pagos deberán realizarse preferentemente en la cuenta sueldo del trabajador.
Además, el pacto de cuota litis queda limitado al 20% y los honorarios totales no podrán superar el 25% del monto de la sentencia. Los jueces deberán remitir antecedentes a ARCA cuando detecten empleo no registrado o parcialmente registrado.
Prácticas sindicales
El proyecto propone que los trabajadores eventuales no puedan ocupar cargos sindicales con tutela. También limita las deducciones automáticas a favor de sindicatos: sólo podrán hacerse cuando surjan de leyes, estatutos o convenios de empresa, y en los demás casos se requerirá consentimiento expreso del trabajador.
Por último, los acuerdos conciliatorios o liberatorios deberán pasar sí o sí por la justicia o por la autoridad administrativa, apuntando a mayor control sobre las prácticas sindicales.
El receso de enero en el Congreso de la Nación –habría sesiones extraordinarias en febrero- le permite al Gobierno ordenar su agenda legislativa y afinar el ‘poroteo’ para las leyes pendientes en 2025 como la Reforma Laboral. Pero también debe contener el rechazo al DNU de la SIDE y cubrir vacantes en el Poder Judicial.
El presidente Javier Milei dijo ayer (6/1) en Neura: “en el Senado ya hay dictamen, tanto para la modernización laboral como para glaciares y estimo que va a estar entrando por Diputados, Tributaria y Código Penal”.
Cuando le preguntaron sobre la hoja de ruta del Gobierno en cuanto a la reforma laboral, no fue claro: “A ver vamos por partes. Yo en la campaña hice cinco promesas. Y eso está manifestado en el Congreso, que son, de hecho, seis leyes. Ya aprobamos dos. Salió presupuesto con déficit cero y también salió inocencia fiscal”.
Lo cierto es que en la Casa Rosada negocian cambios al proyecto de Modernización Laboral para asegurar su sanción.
Los recursos provistos por las cuatro hidroeléctricas del Comahue podrían ser claves para completar los dólares que busca a contrarreloj el ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar el primer gran vencimiento de deuda de este año.
Es que las cuatro represas se preparan para cambiar de manos este jueves 8/01, con la toma de posesión de las nuevas empresas concesionarias y justo antes se producirá el vencimiento del plazo para pagar las acciones de los complejos, fijado para el martes 6.
Vale recordar que la adjudicación de las centrales de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados se materializó el 30 de diciembre, con la publicación de la resolución 2124/2025 en el Boletín Oficial.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el gobierno interino de Venezuela aceptó enviar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a USA cada mes. Trump agregó que él mismo gestionará esa reserva de crudo que antes iba a China.
La declaración se produce 3 días después de una operación militar estadounidense en Venezuela que resultó en el secuestro del dictador Nicolás Maduro. Al menos 55 soldados venezolanos y cubanos murieron en la operación, y también hubo bajas civiles (daños colaterales).
Trump afirmó que él venderá el petróleo venezolano a precio de mercado, controlará el dinero obtenido para garantizar que los recursos se utilicen "en beneficio del pueblo de Venezuela y de USA".
La administración de Donald Trump advirtió al ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, de que "podría convertirse en el próximo objetivo de Estados Unidos si no ayuda a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a cumplir sus exigencias y mantener el orden" tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Cabello, controla las fuerzas de seguridad señaladas por abusos sistemáticos a los derechos humanos,
Funcionarios estadounidenses temen que Cabello, dado su historial de represión y conocida rivalidad con Rodríguez, pueda actuar como saboteador. Por ello, están intentando forzar su cooperación mientras exploran formas de expulsarlo del poder y enviarlo al exilio, agregó una fuente a la agencia Reuters.
La iniciativa de "modernización laboral" es una de las prioridades centrales del presidente Javier Milei, quien busca destrabar su avance legislativo en el inicio de la segunda mitad de su mandato.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó las conversaciones con el equipo legislativo como interlocutor directo de Javier y Karina Milei, con el objetivo de replicar el esquema de acuerdos que permitió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre pasado.
En esas negociaciones participan Patricia Bullrich y Martín Menem, en el Senado y Diputados respectivamente, junto a un equipo integrado por Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
El Gobierno vuelve a negociar con gobernadores para sumar votos
El ministro del Interior, Diego Santilli, retomará este miércoles las reuniones con gobernadores provinciales y mantendrá un encuentro con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, en el marco de las conversaciones políticas que impulsa el Gobierno para avanzar con la reforma laboral y otros proyectos clave del Poder Ejecutivo.
El encuentro será durante la mañana y marcará el primer viaje oficial de Santilli en 2026. Además de la reunión política, el funcionario nacional y el gobernador chubutense realizarán una recorrida por las zonas afectadas por los incendios forestales, donde observarán los dispositivos conjuntos de asistencia y coordinación entre la Nación y la provincia.
El plan de Santilli contempla visitas a al menos diez provincias durante enero, en la antesala de la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso, prevista para el próximo 2 de febrero.
La estrategia oficial apunta a sumar respaldos provinciales para facilitar el tratamiento parlamentario de los proyectos pendientes.
