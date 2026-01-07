Puerta a puerta: China inundó el 2025 con más de 200.000 millones de paquetes

La Oficina Estatal de Correos de China dejó ver sus cifras del 2025 y sorprendió a la industria logística en el área de entregas puerta a puerta. Según la información oficial, el país asiático procesó nada menos que 216.500 millones de paquetes minoristas en el año que terminó, entablando un nuevo récord para ese rubro.
Todo ese procesamiento generó un movimiento económico de nada menos que 256.000 millones de dólares, dejando un incremento interanual de la facturación del 6,4%. En total, el crecimiento de la cantidad de paquetes procesados implicó un salto del 13% respecto al 2024, con gran impulso de las entregas minoristas internas.
Según analistas chinos, esta cifra se alcanzó en gran parte gracias al desarrollo intencionado de una red logística nacional a la altura de ese nivel de consumo. Si bien la información no distinguió las entregas domésticas de las internacionales, se estima que gran parte de ese flujo respondió al movimiento interno que China generó.
Para el Gobierno chino, el país asiático instaló la red logística más grande y operada del mundo a partir de la ejecución del Plan Quinquenal 21-25. Durante esa etapa, los envíos urgentes ganaron terreno como ningún otro servicio, mientras que el consumo per cápita aumentó de 59 a 141 paquetes a nivel interno.
China y los motores locales
Durante 2025, la superación de expectativas respecto al servicio postal de paquetería en China estuvo impulsado por una explosión del consumo vía plataformas. Ese sector de la economía tendría proyectados picos de crecimiento de hasta el 50% para el 2025, traccionando fuertemente el consumo inmediato y la viralización de productos.
A diferencia de Shein, Temu, Tik Tok Shop y Aliexpress que dominan el mercado cross-border, las dominantes de las ventas de e-commerce en China resultan otras empresas. Entre ellas, destacan algunas como Taobao y Tmall de Alibaba Group, JDcom, Pinduoduo, Douyin de ByteDance (Tik Tok), Kuaishou, Meituan y muchas otras.
Cada una de estas plataformas dedica sus ventas a una porción segmentada del consumo en base a diversos criterios. Las líderes como Taobao y Tmall se concentran en una diversidad de productos y se especializa en eventos anuales; JDcom es referente en el mercado de ventas premium de productos electrónicos y electrodomésticos; Pinduoduo se especializa en productos para compras grupales; mientras que Douyin se enfoca exclusivamente en compras compulsivas.
En su conjunto, las plataformas de consumo interno en China basan la receta en una articulación de publicidad en redes sociales con contenido activo y una oferta de entrega logística ultrarrápida (en el día o al día siguiente) como forma de atender las tendencias más crecientes del consumo local.
Fuerte política de subsidios
Cabe destacar que parte del crecimiento de los envíos postales chinos durante 2025 respondió a la fuerte política de subsidios internos al consumo que el Partido Comunista dispuso. En ese sentido desde septiembre de 2024 el Gobierno chino adjudicó 480 millones de programas de beneficio para incentivar los intercambios, acelerando las ventas en áreas rurales vulnerables.
Más noticias en Urgente24:
Tic tac: Luis Caputo apura el jueves el cambio de manos de las hidroeléctricas para hacerse de dólares
Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata
Con aval de Trump, Chevron y Quantum Capital ofertarán US$ 22.000M por activos de Lukoil
Juan Cortese rompió todo con lo que dijo sobre River y Sebastián Villa