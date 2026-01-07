Puerta a puerta: China inundó el 2025 con más de 200.000 millones de paquetes

A diferencia de Shein, Temu, Tik Tok Shop y Aliexpress que dominan el mercado cross-border, las dominantes de las ventas de e-commerce en China resultan otras empresas. Entre ellas, destacan algunas como Taobao y Tmall de Alibaba Group, JDcom, Pinduoduo, Douyin de ByteDance (Tik Tok), Kuaishou, Meituan y muchas otras.

Cada una de estas plataformas dedica sus ventas a una porción segmentada del consumo en base a diversos criterios. Las líderes como Taobao y Tmall se concentran en una diversidad de productos y se especializa en eventos anuales; JDcom es referente en el mercado de ventas premium de productos electrónicos y electrodomésticos; Pinduoduo se especializa en productos para compras grupales; mientras que Douyin se enfoca exclusivamente en compras compulsivas.

En su conjunto, las plataformas de consumo interno en China basan la receta en una articulación de publicidad en redes sociales con contenido activo y una oferta de entrega logística ultrarrápida (en el día o al día siguiente) como forma de atender las tendencias más crecientes del consumo local.

China ecommerce P Crece el e-commerce en China.

Fuerte política de subsidios

Cabe destacar que parte del crecimiento de los envíos postales chinos durante 2025 respondió a la fuerte política de subsidios internos al consumo que el Partido Comunista dispuso. En ese sentido desde septiembre de 2024 el Gobierno chino adjudicó 480 millones de programas de beneficio para incentivar los intercambios, acelerando las ventas en áreas rurales vulnerables.

Más noticias en Urgente24:

Tic tac: Luis Caputo apura el jueves el cambio de manos de las hidroeléctricas para hacerse de dólares

Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata

Con aval de Trump, Chevron y Quantum Capital ofertarán US$ 22.000M por activos de Lukoil

Juan Cortese rompió todo con lo que dijo sobre River y Sebastián Villa