Bloomberg: "Los petroleros siempre quisieron a Delcy Rodríguez en Venezuela"

Además, funcionarios estadounidenses esperan que Rodríguez facilite elecciones libres en Venezuela y entregue el poder pero USA aún no ha establecido un plazo específico para cumplir con estas demandas.

Una fuente cercana a la Administración Trump señaló que el equipo del Presidente estadounidense cree que Rodríguez está bajo control. La Administración estadounidense confía en "poder guiarla en cualquier dirección antes de deshacerse de ella y seguir adelante."

Pero habrá que ver cómo le va a Trump en USA. Hay elecciones muy importantes en 2026. Todos los participantes del rompecabezas lo saben.

Hasta Diosdado Cabello lo sabe. También conoce de que algunos lo señalan como un objetivo deseado pero no para llevarlo a juicio. Muchos se preguntan cómo será la relación Delcy / Diosdado.

Por ahora, él sale en supuesta supervisión nocturna por Caracas, pasando revista a los cuerpos policiales e intercambiando reportes en los puntos de vigilancia.

Diosdado sigue siendo el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

diosdado Diosdado Cabello en la noche de Caracas.

Pero sería un error subestimar a Delcy, advirtió Bloomberg, mientras se esfuerza para crear una nueva imagen de Rodríguez.

Esperando a Rodríguez

Patricia Garip , Ben Bartenstein y Eric Martin en Bloomberg:

Ejecutivos, abogados e inversionistas vinculados a la industria petrolera defendieron que Delcy Rodríguez ocupara el puesto de Nicolás Maduro en Venezuela, citando su capacidad para guiar a la industria a través de sanciones y presiones económicas

La administración Trump llegó a la misma conclusión, creyendo que Rodríguez podría estabilizar la economía basada en el petróleo de Venezuela y facilitar los negocios estadounidenses, y el presidente Donald Trump la respaldó para liderar Venezuela.

Rodríguez ha comenzado a consolidar el control, y las compañías petroleras con intereses en Venezuela quieren que la Administración Trump alivie las sanciones para garantizar que pueda obtener resultados, y algunas compañías podrían beneficiarse de una reactivación exitosa de la industria petrolera de Venezuela.

En los últimos meses, mientras Estados Unidos amenazaba con arrebatarle el poder a Nicolás Madur, un grupo de ejecutivos, abogados e inversionistas vinculados a la industria petrolera expusieron sus argumentos a cualquiera que quisiera escucharlos: la Administración Trump, los asesores del Congreso: su conocida N°2, Delcy Rodríguez, debería ocupar su lugar en Venezuela.

Siendo ella misma ministra de Petróleo, Rodríguez ha sido durante mucho tiempo el contacto predilecto de los altos ejecutivos, a quienes impresionó al guiar a la industria venezolana a través de sanciones internacionales, presiones económicas y mala gestión interna. A pesar de su lealtad al régimen de Maduro, sería la persona más indicada para guiar el plan estadounidense para devolver a Venezuela su gloria como fuente de petróleo, argumentaron ejecutivos y cabilderos.

Siendo ella misma ministra de Petróleo, Rodríguez ha sido durante mucho tiempo el contacto predilecto de los altos ejecutivos, a quienes impresionó al guiar a la industria venezolana a través de sanciones internacionales, presiones económicas y mala gestión interna. A pesar de su lealtad al régimen de Maduro, sería la persona más indicada para guiar el plan estadounidense para devolver a Venezuela su gloria como fuente de petróleo, argumentaron ejecutivos y cabilderos.

Nicolás Maduro escucha a su canciller, Delcy Rodríguez: En el tema Mercosur, ninguno de los 2 está diciendo la verdad. Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro.

Los funcionarios de la Administración eran conscientes del caos que se desató en Irak tras la caída de Saddam Hussein. Dejando a un lado los intereses comerciales, mantener una cierta continuidad empresarial será crucial para una transición exitosa, una que la Administración Trump aún no ha definido. Y Rodríguez cumple con ambos requisitos:

supervisa el aparato petrolero de Venezuela y

mantiene décadas de relaciones con los bastiones socialistas que aún permanecen en el gobierno.

Entre los defensores de Rodríguez no se encontraban directamente las mayores petroleras estadounidenses, quienes se sorprendieron por la destitución de Maduro y aún buscan la manera de colaborar con Washington en los próximos pasos, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, existe un conjunto más amplio de empresas estadounidenses e internacionales que han operado en Venezuela durante años, y muchas tienen contactos en la Casa Blanca y el Capitolio, según las fuentes.

Un portavoz de Chevron Corp., la única gran petrolera estadounidense con licencia para operar en Venezuela, declaró que no había recibido información previa sobre la reciente operación ni había mantenido conversaciones con funcionarios del gobierno sobre la gobernanza de la Venezuela post-Maduro. También indicó que las operaciones en el país continuaban sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones.

En una triunfal conferencia de prensa el sábado 03/01, Trump respaldó a Rodríguez para liderar Venezuela por ahora. Machado, dijo, carecía de "respeto" para dirigir el país, un golpe contundente para la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz y para los opositores al régimen, tanto nacionales como internacionales, que han depositado sus esperanzas en ella.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios más allá de las declaraciones del domingo del secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, quien desempeña un papel clave en la gestión de Venezuela. Rubio afirmó que Estados Unidos aprovecharía su bloqueo petrolero y su presencia militar regional para impulsar sus objetivos políticos. También afirmó que Estados Unidos vigilaría las acciones de Rodríguez más que su retórica.

En una aparición en Bloomberg Television el lunes, el presidente ejecutivo de Greylock Capital Management, Hans Humes, quien forma parte del comité de acreedores de la deuda soberana de Venezuela, reiteró lo que algunos ejecutivos petroleros globales han dicho en privado sobre Rodríguez: "Si quieres a alguien que pueda operar en condiciones razonablemente aceptables, consigue a la persona que operó en las peores condiciones", dijo.

Agregó que Trump estaba haciendo una gran apuesta, que si tenía éxito, podría “reordenar toda la configuración energética del mundo”.

Delcy Rodriguez_Nicolas Maduro.jpg Delcy Rodriguez y Nicolás Maduro.

Intereses petroleros globales

Las compañías petroleras con intereses en Venezuela, hogar de algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, ahora quieren asegurarse de que la Administración Trump alivie rápidamente esas sanciones para garantizar que Rodríguez pueda empezar a obtener resultados. No hay tiempo que perder, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a hablar públicamente

A finales de diciembre, Venezuela ya había comenzado a cerrar pozos petroleros debido a que se había quedado sin almacenamiento para contener la producción estancada por el bloqueo. Más cierres dificultarían la recuperación económica de Venezuela y pondrían en peligro la permanencia de Rodríguez en el poder, según las fuentes.

Hasta el momento, parece estar consolidando el control sobre las bases existentes del régimen. El lunes, la Asamblea Nacional le juramentó como presidenta interina. En un encendido discurso el sábado, calificó la captura de Maduro de "secuestro" y exigió su regreso, pero las fuentes creen que su discurso pretendía protegerla de represalias internas.

El domingo, adoptó un tono más conciliador, invitando a EEUU a “trabajar juntos en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco del derecho internacional, y a fortalecer la coexistencia comunitaria duradera”.

Rodríguez, de 56 años, había sido una figura clave en el círculo íntimo de Maduro, al frente de una serie de carteras clave, incluyendo la Cancillería, que le permitieron tender puentes internacionales. Fue nombrada ministra de Petróleo en 2024 tras la reñida reelección de Maduro, lo que la puso a cargo de la empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela S.A. , con la tarea de combatir la corrupción y aportar mayor transparencia a las cuentas de la inflada empresa.

Rodríguez, una experimentada jugadora de tenis de mesa, recibe regularmente llamadas de altos ejecutivos de compañías petroleras internacionales, desde Houston a Mumbai, y tiene relaciones de larga data en Beijing y Moscú, países que visita en su avión gubernamental.

Una de las empresas con más posibilidades de beneficiarse de una reactivación exitosa de la industria petrolera venezolana es Chevron.

ConocoPhillips, su homóloga estadounidense a la que se le deben unos US$ 10.000 millones en laudos arbitrales impagos por la confiscación estatal de sus activos venezolanos en 2007, también se beneficiaría si decidiera implementar una propuesta para regresar al país y recuperar su deuda.

Entre las empresas no estadounidenses, Shell Plc tiene congelado un acuerdo de gas venezolano en alta mar que podría reactivarse con poca antelación.

Otras empresas establecidas en Venezuela son la española Repsol SA , la italiana Eni SpA y la francesa Maurel et Prom SA.

04/08/2017: En la Asamblea Constituyente, Delcy Rodriguez (centro), Cilia Flores (izq.) y Diosdado Cabello (der.) / AFP PHOTO / JUAN BARRETO De izq. a der., Delcy Rodríguez, Cilia Flores y Diosdado Cabello.

La hija del revolucionario

Rodríguez comenzó su carrera política bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez después de graduarse como abogada en la Universidad Central de Venezuela

Su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue un destacado izquierdista en las décadas de 1960 y 1970 y fundador del partido marxista. Murió en 1976 tras ser torturado en prisión por las fuerzas de seguridad del Estado, un rasgo característico de la narrativa política de Delcy. Su hermano, Jorge Rodríguez, es otro fiel del régimen y fue durante mucho tiempo el principal negociador de Maduro con Estados Unidos.

Quienes han trabajado junto a la nueva Presidenta interina suelen destacar sus largas jornadas, y Maduro afirmó recientemente que respondía a los mensajes hasta bien entrada la noche y la madrugada. También estuvo a su lado cuando ordenó la ola de represión más agresiva que ha visto el país para reprimir a los disidentes tras su controvertida reelección en 2024.

En reuniones con asesores financieros en las semanas previas a la captura de Maduro, Rodríguez estuvo muy centrado en el estado de las deudas de Venezuela y las relaciones con las grandes petroleras estadounidenses, entre otros asuntos financieros internacionales, según una de las fuentes.

Tal diligencia, sumada a la ausencia de una acusación estadounidense que había perseguido a Maduro durante años, convirtió a Rodríguez en el favorito, no sólo de las compañías petroleras, sino también de algunos tenedores de bonos que buscan reestructurar unos 60.000 millones de dólares de deuda.

El respaldo de la Casa Blanca es “un enfoque muy realista y lúcido”, dijo Kimberly Breie , secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el 1er. mandato de Trump.

Rodríguez “se relaciona con empresas energéticas y han podido tratar con ella, pero eso no significa que sea una solución a largo plazo”, agregó Breier, destacando su profunda asociación con un régimen acusado de violaciones generalizadas de derechos humanos.

En 2021, Rodríguez mostró a dos periodistas de Bloomberg News la sala del Ministerio de Economía en el centro de Caracas donde practicaba tenis de mesa, con tres de sus compañeros de entrenamiento presentes para demostrárselo. El enorme espacio contenía dos mesas de ping-pong. Retratos de Maduro, Chávez y Simón Bolívar, quien liberó a Venezuela del dominio español, observaban.

