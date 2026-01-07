Murió un hombre frente al departamento de CFK

Un control vehicular terminó en tragedia este miércoles (07/01) justo en frente del departamento donde Cristina Fernández de Kirchner (CFK) cumple prisión domiciliaria, en San José 1111. Un motociclista quiso evadir el control policial, chocó contra un taxi lo que provocó que el auto se subiera a la vereda y atropellara a dos peatones. Uno de ellos murió.

La secuencia fatal comenzó cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó una moto sin chapa patente en la zona. Al darle la voz de alto, el conductor aceleró y se dio a la fuga.

La persecución terminó en la esquina de Humberto Primo y San José, frente a la casa de Cristina Kirchner, donde el motociclista embistió a un taxi. Por el impacto, el taxista perdió el control, el vehículo se subió a la vereda y atropelló a dos personas que caminaban por el lugar, según informó TN.

El SAME llegó rápidamente al lugar y asistió a los lesionados. Uno de los peatones fue asistido con maniobras de RCP, pero murió producto de las graves lesiones. El otro transeúnte y el taxista también recibieron atención médica.

