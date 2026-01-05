Alejandro 'Topo' Rodríguez, exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federal, advierte en medio de la crisis de Venezuela sobre un documento del Congreso de Estados Unidos, del que por ahora no hay repercusión mediática, y que contiene serias dudas sobre la Argentina de Milei planteando incluso un default o una fuerte devaluación.
ALEJANDRO "TOPO" RODRÍGUEZ
"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"
Un documento del Congreso de USA divulgado por el exdiputado Alejandro 'Topo' Rodríguez plantea la hipótesis de default argentino o una fuerte devaluación.
"Documento sensible"
"Mientras todavía giran imágenes nuevas del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, el Instituto Consenso Federal analizó un documento sensible del Congreso de Estados Unidos. Se trata del Informe del Congressional Research Service 'CRS): "U.S. Financial Support to Argentina', dado a conocer el 30 de diciembre de 2025", advirtió este lunes (5/1) la institución que dirige el exdiputado Alejandro 'Topo' Rodríguez.
El instituto recuerda que "el Congressional Research Service (CRS), es un organismo técnico, no partidario, del Congreso de los Estados Unidos. En su esencia, tiene similitudes con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que funciona en nuestro país".
"El CRS funciona como staff especializado para legisladores y comisiones del Congreso, y no expresa posiciones políticas propias ni del Poder Ejecutivo", agrega.
En cuanto al informe sobre la Argentina, indica que "el propósito es informar y asistir al Congreso de EE.UU. en la evaluación del apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina (en particular el swap de monedas y otros mecanismos), así como los riesgos, beneficios y alternativas vinculados a ese apoyo".
"Posible default o una bruta devaluación"
"El documento, de fuerte contenido técnico, plantea serias advertencias sobre la política económica de Javier Milei y Toto Caputo", concluye el Instituto y enumera las principales críticas y advertencias:
1. Dificultades para estabilizar la moneda y fragilidad cambiaria. El CRS reconoce explícitamente que, pese a las reformas pro-mercado, el gobierno de Milei no logra aún estabilizar el peso argentino, lo que constituye uno de los principales riesgos macroeconómicos del programa.
2. Se advierte que la defensa del tipo de cambio mediante ventas de divisas no es sostenible en el tiempo, especialmente considerando vencimientos de deuda e importaciones esenciales.
3. Argentina sigue mostrando una dependencia crítica del apoyo externo, sea del Tesoro de Estados Unidos como del FMI.
4. Hipótesis de default: Argentina "probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso” (“it will likely face difficult policy decisions, such as whether to default on its debt for a tenth time or allow more flexibility in the value of the peso”).
Se trata de la advertencia más duras del informe: si no se consiguen dólares suficientes, el gobierno podría verse forzado a un nuevo default o a una devaluación más profunda.
Lo positivo
- Mejora de indicadores macroeconómicos clave.
- Reconocimiento del carácter pro-mercado de las reformas.
- Apoyo estratégico de Estados Unidos basado en la “credibilidad” del programa.
- Triunfo electoral: el buen desempeño electoral mejoró las expectativas del mercado y fortalece ahora la capacidad legislativa de Milei para continuar las reformas.
"Hasta ahora, el Presidente Milei, el Ministro de Economía Caputo y el Canciller Quirno, no han formulado declaraciones ni comentarios sobre el Informe. Con soberbia, han decidido ignorarlo", concluye el análisis del Instituto Consenso Federal.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Feos, sucios y malos: Donald Trump, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y María Corina Machado
Delcy Rodríguez: "Venezuela extiende invitación a USA a trabajar en una agenda de cooperación"
Nicolás Maduro esposado en NY: El "Juicio del Siglo" por narcoterrorismo y armas de guerra
Para 'resucitar' el caso AFA, Milei / La Nación / Clarín deslizan un posible 'caso Sergio Massa'