"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

"Posible default o una bruta devaluación"

"El documento, de fuerte contenido técnico, plantea serias advertencias sobre la política económica de Javier Milei y Toto Caputo", concluye el Instituto y enumera las principales críticas y advertencias:

1. Dificultades para estabilizar la moneda y fragilidad cambiaria. El CRS reconoce explícitamente que, pese a las reformas pro-mercado, el gobierno de Milei no logra aún estabilizar el peso argentino, lo que constituye uno de los principales riesgos macroeconómicos del programa.

milei-trump-salon-oval Javier Milei y Donald Trump, el informe del Congreso de USA destaca como positivo el apoyo de USA a la Argentina.

2. Se advierte que la defensa del tipo de cambio mediante ventas de divisas no es sostenible en el tiempo, especialmente considerando vencimientos de deuda e importaciones esenciales.

3. Argentina sigue mostrando una dependencia crítica del apoyo externo, sea del Tesoro de Estados Unidos como del FMI.

4. Hipótesis de default: Argentina "probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso” (“it will likely face difficult policy decisions, such as whether to default on its debt for a tenth time or allow more flexibility in the value of the peso”).

Se trata de la advertencia más duras del informe: si no se consiguen dólares suficientes, el gobierno podría verse forzado a un nuevo default o a una devaluación más profunda.

Lo positivo

- Mejora de indicadores macroeconómicos clave.

- Reconocimiento del carácter pro-mercado de las reformas.

- Apoyo estratégico de Estados Unidos basado en la “credibilidad” del programa.

- Triunfo electoral: el buen desempeño electoral mejoró las expectativas del mercado y fortalece ahora la capacidad legislativa de Milei para continuar las reformas.

"Hasta ahora, el Presidente Milei, el Ministro de Economía Caputo y el Canciller Quirno, no han formulado declaraciones ni comentarios sobre el Informe. Con soberbia, han decidido ignorarlo", concluye el análisis del Instituto Consenso Federal.

--------------

