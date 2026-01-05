Feos, sucios y malos: Donald Trump, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y María Corina Machado

Los Rodríguez

Doctor en Ciencias Políticas. Magíster en Estrategia y Comunicación Política y consultor Gustavo Azócar A desde @GustavoAzocarA:

Por qué el Gobierno de EEUU decidió negociar con Delcy Rodríguez?

1. La estructura de poder en Venezuela cambió desde el sábado 3 de enero de 2026. Antes de esa fecha, el poder estaba dividido en 4 grandes polos:

Nicolás Maduro (junto a Cilia Flores)

Diosdado Cabello

Vladimir Padrino López

Delcy y Jorge Rodríguez

2. A partir del domingo 4 de enero de 2026, la estructura de poder se redujo a tres polos:

Delcy y Jorge Rodríguez

Diosdado Cabello

Vladimir Padrino López

3. El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, al igual que los hijos y sobrinos de Cilia, están haciendo grandes esfuerzos para intentar conformar un polo de poder (para evitar ser arrasados tal como ocurrió con Tareck El Aissami) pero les va a costar mucho trabajo conseguirlo ahora que sus padres están presos en EEUU.

4. Para lograr la Transición Hacia la Democracia, el gobierno de EEUU (Donald Trump y Marco Rubio) entiende que es necesario llevar a cabo un proceso de negociación con uno de los factores de poder en Venezuela. Negociar con una de las tres facciones no es una tarea agradable, pero es inevitable.

5. EEUU intentó organizar la transición con Vladimir Padrino López. En más de una ocasión, los enviados especiales de Donald Trump (tanto en el primer mandato como en el segundo) le ofrecieron a Padrino un acuerdo para que él se hiciera cargo del gobierno tan pronto como Maduro saliera del poder.

6. Los enviados de Trump le ofrecieron a Padrino un acuerdo similar al que se le ofreció al general Augusto Pinochet en Chile. Pero Padrino López nunca cumplió. Todo lo contrario: se aferró al poder y traicionó los acuerdos que había suscrito junto con Maikel Moreno y otras importantes figuras del oficialismo.

7. El ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, a través de su principal testaferro, Samark López Bello, intentó acercarse al gobierno de EEUU para liderar la transición tan pronto de produjera la salida de Maduro. López conversó con figuras de la oposición para que lo ayudaran a conseguir el beneplácito de EEUU. Pero el gobierno norteamericano no aceptó. El Aissami estaba demasiado comprometido con los iraníes y con Hezbolá. Maduro se enteró de la jugada de El Aissami. El resto es historia.

8. Durante el interinato de Juan Guaidó, la Administración de Donald Trump tenía listo el plan para acabar con Maduro. Pero en aquel momento, la situación era más o menos parecida a la situación actual: Guaidó no tenía control ni poder sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y EEUU no había logrado convencer a ninguno de los polos de poder dentro del oficialismo para que aceptaran liderar la transición.

9. En enero de 2026, la situación cambió: EEUU aceptó a finales de 2025 el plan que le presentaron los hermanos Rodríguez (con la intermediación del Reino de Catar) para ellos liderar la transición. El plan era sencillo: EEUU saca a Maduro y Delcy Rodríguez se hace cargo del Palacio de Miraflores. Su hermano Jorge, en la presidencia de la Asamblea Nacional, será el Plan B. Si algo le pasa a Delcy, Jorge estará listo para hacerse cargo (así lo establece la línea de sucesión en la CRBV).

10. Al sacar a Maduro del tablero, el presidente Donald Trump tenía sólo 3 opciones:

Entenderse con Padrino López (descartado, no es confiable, y ya había traicionado un acuerdo).

Entenderse con D. Cabello (Descartado)

Entenderse con los hermanos Rodríguez.

11. Trump y Marco Rubio decidieron jugársela con los hermanos Rodríguez. Delcy asumirá la Presidencia como encargada, mientras su hermano Jorge (la verdadera mente maestra detrás del acuerdo) estará como caimán en boca de caño, a la espera de su oportunidad para ser Jefe de Estado.

12. A nadie le agrada este tipo de acuerdos. Todo el mundo sabe quién es Delcy Rodríguez, y todo el mundo sabe quién es Jorge Rodríguez. La pregunta es: ¿las otras dos opciones eran mejores?

13. Lo importante aquí es que Maduro ya no existe. Maduro está preso en EEUU. Y aunque la estructura del régimen dentro de Venezuela, se mantiene intacta (siguen teniendo el control de todo), la dictadura se encuentra herida de muerte y bajo amenaza. Ahora saben que Donald Trump está hablando en serio y que así como mandó a buscar a Maduro mañana puede mandar a buscar a otro.

14. Hay una negociación, es cierto. Pero el régimen (Delcy) está negociando en situación de minusvalía (aunque sus discursos intenten mostrar lo contrario), mientras Trump negocia bajo una posición de fuerza.

15. Delcy no la tiene fácil: por un lado tiene a Trump, que la va a presionar para que cumpla lo acordado. Y por el otro lado tiene a Diosdado y a Padrino, que la miran de reojo, con desprecio y con desconfianza, porque saben que así como ella y su hermano entregaron a Maduro (porque fueron ello quienes lo entregaron), mañana también podrían entrergar a cualquiera de los dos (Padrino o Diosdado) para mantenerse en el poder.

16. Esta película no ha terminado. Lo que vimos el sábado 3 de enero apenas fueron los trailers. La verdadera película está por comenzar.

Embed Algunos apuntes sobre el petróleo, Venezuela y demás.



1-No importan las reservas, el crudo hay que extraerlo y para eso habría que reconstruir toda la infraestructura destruida por el chavismo, tomará muchos años y mucho dinero hacer eso.



2-“USA va por el petróleo”, chicos,… pic.twitter.com/VE9QKKVoLM — Juan Manuel (@juan_21993) January 4, 2026

BRICS intenta resistir al Huracán Trump

Investigador del CONICET-UNLP, Gabriel Merino desde su cuenta @gabrielmerino1:

Está circulando una tesis sobre una 'Era de Áreas de Influencia', que se repartirían en tres grandes potencias: EE.UU, Rusia y China.

Esto se basaría en que China y Rusia no están interviniendo en términos militares para defender Venezuela y en posibles acuerdos en torno a Taiwán y Ucrania.

Sin embargo, resulta descabellado creer que ambas potencias vayan a intervenir directamente en términos militares en Venezuela.

China ni siquiera lo hace en su propia región o con Taiwán, considerada una provincia rebelde. De hecho, China en su ascenso no desató ni una sola guerra, lo que contrasta totalmente con el patrón de desarrollo occidental.

Por su parte, Rusia está concentrada en el conflicto en Ucrania y sería impensado que participe directamente en un conflicto militar más allá de sus fronteras inmediatas en donde vea amenazada su seguridad nacional.

Ambas potencias intervienen en Venezuela otorgando apoyo diplomático (ahora convocaron a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU), proveyendo de armas y asistencia militar (en el caso de Rusia), comprando petróleo y proveyendo "logística" para sortear la guerra económica estadounidense contra Caracas, y otras formas de cooperación política y económica.

Además de no ajustarse a la realidad, esta teoría de las 'Áreas de Influencia' es peligrosa.

En primer lugar, porque busca legitimar desde el "realismo" el corolario Trump de la Doctrina Monroe: "América para los (norte)americanos" a los tiros y como sea, pasando por encima el derecho internacional, la soberanía, etc. La región debe aceptar el lugar de "patio trasero" de Washington.

En segundo lugar, intenta mostrar el declive relativo de los EEUU y los crecientes problemas de sobre-extensión imperial (que se expresan en una derrota relativa en Ucrania, la pérdida en la primacía de Asia Pacífico y su repliegue hemisférico) como si en realidad se tratara de un supuesto acuerdo tripolar, donde EEUU juega de primus inter pares.

Como otras veces, algunos buscan vender la estrategia de un sector del trumpismo como si fuera una realidad factual. Se me viene a la cabeza el supuesto G2 entre EEUU y Rusia en donde supuestamente perdía China (!?). Todo un disparate...

China y Rusia claramente están jugando a otra cosa y no es a la idea de esferas de influencia. Desde el BRICS+ y la Organización para la Cooperación de Shanghai desarrollan junto a otros emergentes (India, Brasil, Indonesia, etc.) un nuevo multilateralismo y reglas de juego desde donde enmarcar/contener la competencia estratégica en un mundo multipolar. Un internacionalismo soberano, que contrasta con el globalismo. No quieren una política de bloques. No les conviene. Tampoco quieren escalar la actual guerra mundial híbrida y fragmentada, a lo que apuesta el Occidente geopolítico para contener/frenar las tendencias de la actual transición sistémica.

Por otro lado, en ese supuesto reparto Brasil debería renunciar ser parte del club de potencias emergentes y aceptar un acelerado proceso de periferialización al estilo de Argentina (legitimado tanto por sus "liberales" como supuestos "nacionalistas"). Pero es difícil que Brasilia acepte eso. Ni con Bolsonaro lo hizo, quien de hecho en su gobierno colocó al presidente del banco de los BRICS. Menos aún China, Rusia e India que impulsan un mundo multipolar.

Por último, los conflictos en Ucrania y en Taiwán son incomparables con el de Venezuela. No se trata de una cosa por otra.

El problema que tenemos es que desde el patio trasero del Occidente geopolítico nos cuesta mirar el mundo más allá de sus mediaciones y de sus narrativas de nueva guerra fría.

Embed La acusación de EE. UU. contra Nicolás Maduro, es un ejercicio consciente de derecho penal extraterritorial. EE. UU. sostiene que, aunque los hechos ocurran fuera de su territorio y por extranjeros, si el daño, el destino o la amenaza impactan a EE. UU., su ley penal puede… pic.twitter.com/sGPD2iF74X — José Mario (@JoseMarioMX) January 4, 2026

Corina Machado no entendió a Japón

Ex El Porteño, ex Crisis, ex Fin de Siglo, ex Página/12, ex El Cronista, ex Clarín, ex La Nación, ex Perfil… Daniel Molina desde @rayovirtual:

¿Por qué Trump no habilitó a Corina Machado y trata de negociar (o ya negoció en secreto, es muy posible) con la "institucionalidad" chavista para construir una salida pacífica de esta situación pos apresamiento de Maduro?

Creo que es por la misma razón por la cual EEUU no detuvo al emperador Hirohito y a toda la dirigencia japonesa tras el triunfo en la Segunda Guerra Mundial.

Hirohito había matado más norteamericanos que Hitler (muchos más murieron en el Pacífico que en Europa o África) y las atrocidades que hizo Hirohito (incluso personalmente, ya que era una especie de Mengele al cuadrado) dejaban a Hitler como un niño de pecho.

¿Por qué entonces los norteamericanos no solo le perdonaron la vida sino que lo dejaron como emperador durante décadas?

Porque el prestigio del emperador para los japoneses era enorme. Porque el ejército japonés tenía el control de la isla y porque millones morirían como voluntarios en una guerra contra la invasión norteamericana si no negociaban -como hicieron- una salida consensuada y una paz que incluyera el respeto por el emperador y por el ejército y la nobleza japonesa, que hasta hoy dirige Japón aceptando las condiciones que exigió EEUU:

el emperador se declaraba humano, y decía que eso de ser el 'hijo del sol' era una metáfora,

rendía su poder ante los EEUU y

convocaba a una democracia constitucional cada día más parecida a las de Occidente,

desarmaba completamente Japón y

daba la seguridad militar a EEUU y les daba bases militares que aun hoy continúan allí.

Así EEUU pudo dominar a Japón sin tener una guerra en el territorio que podía constarle quizá más de un millón de soldados muertos y dejando al país arrasado.

Japón era más útil (enfrente estaba la Unión Soviética que había tomado Manchuria, invadida por Japón antes) como aliado que destruir todo el aparato estatal japonés.

Ahora Trump parece pensar lo mismo: es mejor negociar (ya debe tener puentes, datos, gente dentro) con el aparato chavista y lograr una transición pro-yanqui más o menos consensuada y civilizada que capturar a los milicos que torturaron y mataron opositores durante años.

Japón fue peor que Maduro y hasta que Hitler, y sin embargo, Hirohito murió como emperador década más tarde de la rendición. Eso es política real.

¿Funcionará esta vez? Solo el futuro lo dirá.

Lo cierto es que realmente Corina Machado no tiene nada que hacer en esta situación.

------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas

Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo

Confirmado: Sigue Delcy Rodriguez, María Corina Machado tendrá que esperar...