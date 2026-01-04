La información fue atribuida por el matutino de la Gran Manzana a un alto funcionario del Gobierno de Venezuela aunque el balance todavía es provisional ya que el bombardeo de los aviones, drones y misiles de Estados Unidos dejaron verdaderos cráteres en la tierra que aún no han podido ser examinados.
PRIMERAS IMÁGENES DEL HORROR
Ataque de Estados Unidos a Venezuela: la cifra de fallecidos se duplica y se eleva a 80
El número de personas ultimadas a raíz del ataque militar de Estados Unidos creció a 80 víctimas, de acuerdo con información publicada por The New York Times.
04 de enero de 2026 - 20:25
El Gobierno venezolano sostuvo que la operación militar tuvo un impacto directo sobre la población civil, además de afectar objetivos de carácter militar.
Confirmación oficial sobre la guardia de Maduro
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó que Estados Unidos mató a parte del equipo de seguridad del primer mandatario nacional.
Durante la operación que terminó el sábado 3/1 con la captura en Caracas del Jefe de Estado “se asesinó a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad presidencial, soldados y ciudadanos inocentes”.