Ataque de Estados Unidos a Venezuela: la cifra de fallecidos se duplica y se eleva a 80

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007951125043954084&partner=&hide_thread=false NUEVO VIDEO: Imágenes de la operación militar del sábado en Caracas muestran tiroteos cerca de varios edificios residenciales dentro de Fuerte Tiuna. Instantes después, el punto desde donde se originó el fuego fue alcanzado por cohetes lanzados desde helicópteros MH-60M “Black… pic.twitter.com/14dEnP2pSY — JPA Network (@JPA_Network) January 4, 2026

Entre los muertos se han incluido tanto a militares como a civiles y los guarismos podrían incrementarse a medida que avanzan las labores de verificación en las zonas afectadas. Las autoridades caribeñas reconocen que existen dificultades para acceder a algunos sectores impactados por la ofensiva y eso ha impedido por ahora dimensionar con exactitud el alcance total del daño humano.