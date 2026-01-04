urgente24
MUNDO Estados Unidos > Venezuela > Nicolás Maduro

PRIMERAS IMÁGENES DEL HORROR

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: la cifra de fallecidos se duplica y se eleva a 80

El número de personas ultimadas a raíz del ataque militar de Estados Unidos creció a 80 víctimas, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

04 de enero de 2026 - 20:25
Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Ataque de Estados Unidos a Venezuela

La información fue atribuida por el matutino de la Gran Manzana a un alto funcionario del Gobierno de Venezuela aunque el balance todavía es provisional ya que el bombardeo de los aviones, drones y misiles de Estados Unidos dejaron verdaderos cráteres en la tierra que aún no han podido ser examinados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007951125043954084&partner=&hide_thread=false

Entre los muertos se han incluido tanto a militares como a civiles y los guarismos podrían incrementarse a medida que avanzan las labores de verificación en las zonas afectadas. Las autoridades caribeñas reconocen que existen dificultades para acceder a algunos sectores impactados por la ofensiva y eso ha impedido por ahora dimensionar con exactitud el alcance total del daño humano. Entre los muertos se han incluido tanto a militares como a civiles y los guarismos podrían incrementarse a medida que avanzan las labores de verificación en las zonas afectadas. Las autoridades caribeñas reconocen que existen dificultades para acceder a algunos sectores impactados por la ofensiva y eso ha impedido por ahora dimensionar con exactitud el alcance total del daño humano.

image
Los ataques de Estados Unidos se hicieron en barrios de Caracas, Venezuela, donde viven miles de civiles

Los ataques de Estados Unidos se hicieron en barrios de Caracas, Venezuela, donde viven miles de civiles

El Gobierno venezolano sostuvo que la operación militar tuvo un impacto directo sobre la población civil, además de afectar objetivos de carácter militar.

Seguir leyendo

image
Cifras de asesinados aumentaron de 40 a 80 personas&nbsp;

Cifras de asesinados aumentaron de 40 a 80 personas

Confirmación oficial sobre la guardia de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó que Estados Unidos mató a parte del equipo de seguridad del primer mandatario nacional.

image

Durante la operación que terminó el sábado 3/1 con la captura en Caracas del Jefe de Estado “se asesinó a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad presidencial, soldados y ciudadanos inocentes”.

image
Devastación en predios militares y civiles de Venezuela tras ataque de Estados Unidos

Devastación en predios militares y civiles de Venezuela tras ataque de Estados Unidos

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES