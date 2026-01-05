Rosario dividida por Venezuela: Festejos por la detención de Maduro y protestas contra Trump

Sobre ese marco, uno de los gritos que sobresalió entre los presentes fue "¡Viva Venezuela libre!".

Al contar su historia, un chico en la celebración dijo: "Estoy acá en Argentina, en Rosario, hace 11 años. Hoy por fin podemos gritar y alzar la voz de libertad".

image Respaldo a las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos.

Protesta contra Donald Trump

Por otra parte, alrededor de 300 personas se concentraron frente al edificio de la Fundación Libertad para repudiar el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. La convocatoria se realizó cuando aún comenzaron a circular las primeras informaciones sobre la ofensiva y la captura de Maduro.

La protesta se llevó adelante de manera pacífica y reunió a militantes políticos, organizaciones sociales y vecinos que se acercaron con carteles de condena al bombardeo, banderas venezolanas y pancartas bajo la consigna "Fuera yanqui".

image Movilización en Rosario.

El reclamo central fue el rechazo a la violación de la soberanía venezolana y a la intervención militar estadounidense en América Latina.

Durante la manifestación, los participantes señalaron el carácter simbólico del lugar elegido, frente a una institución históricamente vinculada al pensamiento liberal y al alineamiento con la política exterior de Estados Unidos. Allí se escucharon consignas contra el intervencionismo y advertencias sobre el riesgo de reeditar prácticas que marcaron de forma traumática la historia regional.

Nueva convocatoria

Hacia el final de la concentración, desde la Multisectorial convocante llamaron a profundizar la organización y anunciaron una reunión abierta para este lunes a las 19 en Santa Fe 954, con el objetivo de coordinar nuevas acciones de repudio y seguimiento de la situación en Venezuela.

