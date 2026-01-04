Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado

Además, el titular de la Casa Blanca jamás mencionó los comicios presidenciales del 28 de Julio de 2024 y no habló de Edmundo González Urrutia como presidente electo (un reconocimiento que había logrado la gente de Vente Venezuela por parte del ex mandatario Joe Biden).

image Edmundo González Urrutia y María Corina Machado

Según el New York Post, Donald Trump advirtió que EE. UU. no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez obedece las condiciones de Washington. El Jefe de la Unión dijo además que la ministra de energía caribeña colaboraría hasta una eventual transición a la democracia pero ella no se mostró comprometida con esa “hoja de ruta” de Washington. Según el New York Post, Donald Trump advirtió que EE. UU. no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez obedece las condiciones de Washington. El Jefe de la Unión dijo además que la ministra de energía caribeña colaboraría hasta una eventual transición a la democracia pero ella no se mostró comprometida con esa “hoja de ruta” de Washington.

Urgente24 desde el inicio de los acontecimientos mencionó una transición liderada por los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge).

La Casa Blanca aseguró que Rodríguez supuestamente estaba dispuesta a cooperar.

Francisco Poleo desde su cuenta en X,@FranciscoPoleoR:

Delcy Rodríguez y el núcleo duro de la cúpula del régimen están negociando con Estados Unidos en estos momentos. No se trata de un cambio repentino. Es el resultado de una conclusión a la que se llegó en Washington durante meses: Estados Unidos no cree que María Corina Machado y la oposición tengan la capacidad operativa para tomar el poder en Venezuela porque no controlan ni fracturan significativamente a las fuerzas armadas. Si así fuera, el poder habría cambiado inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2024. No fue así. Durante un largo período, funcionarios estadounidenses, incluyendo a Marco Rubio, mantuvieron una comunicación constante con Machado y su equipo. Se les pidió repetidamente que presentaran pruebas de un plan concreto, no solo para obtener el poder simbólicamente, sino para mantenerlo en la práctica: cadena de mando, alineamiento militar, control institucional y gobernanza inmediata. Las respuestas fueron siempre evasivas, justificadas por preocupaciones de seguridad, pero nunca fundamentadas. En ese momento, desde la perspectiva del gobierno estadounidense, la oposición dejó de parecer un mecanismo de transición viable y comenzó a verse como una apuesta política sin un brazo ejecutor. El plan ahora sobre la mesa es que Delcy Rodríguez estabilice el país con el respaldo de Estados Unidos y luego convoque elecciones generales. Esto no se presenta como un respaldo al régimen, sino como una estrategia de contención y transición. Washington es explícito en una cosa: esta no es una alianza entre iguales. Estados Unidos dirige el proceso, Rubio gestiona las líneas y la influencia es totalmente asimétrica. Delcy es el instrumento, no el centro de gravedad. Los funcionarios estadounidenses también consideran que la dura retórica pública de Delcy hoy estaba dirigida hacia adentro, a la base chavista, no hacia afuera. Ese mensaje se entiende como una señal interna. Sin embargo, por el momento, las negociaciones con Estados Unidos continúan.

Embed Delcy Rodríguez and the core of the regime’s leadership are negotiating with the United States as we speak. This is not a sudden pivot. It is the result of a conclusion reached in Washington over months: the U.S. does not believe that María Corina Machado and the opposition have… — Francisco Poleo (@FranciscoPoleoR) January 4, 2026

Trump señaló que su Administración había hablado con Delcy "varias veces".

Créase o no, el canciller hijo de cubanos, Marco Rubio, pasó de “combatir a muerte al comunismo” a ser “socio” en la práctica de una de las máximas estrellas chavistas para administrar la transición venezolana.

image Marco Rubio y la "real politik": de acérrimo anti comunista a cogobernar Venezuela con los chavistas.

Quedó claro en la conferencia de prensa de Mar A Lago que la súper potencia va a cobrarse con creces lo “invertido” en la operación Lanza del Sur.

Pero… ¿Cambian las cosas para los presos políticos del régimen o los que, en teoría, quieran regresar a su patria luego de la diáspora?

¿Hacia dónde marcharía la supuesta transición? ¿Elecciones inminentes, terminar el mandato de Maduro, un sistema socio-político sin comicios? ¿Hacia dónde marcharía la supuesta transición? ¿Elecciones inminentes, terminar el mandato de Maduro, un sistema socio-político sin comicios?

Embed Vladimir Padrino López sale de reunirse con Delcy Rodríguez en la vicepresidencia. Ya ustedes saben que los militares son leales hasta que dejan de serlo. Maduro es clavo pasado y Padrino muy contento. pic.twitter.com/fSSZNtLS5l — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) January 3, 2026

Un comentario

Desde una cuenta en X de @SARGENTOCHALA:

Desde que comencé a observar los videos sobre la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior "captura" del dictador Nicolás Maduro, llegué a una sola conclusión: que Maduro no cayó por la fuerza de las armas, sino por el peso de una posible negociación de alto nivel. Las imágenes de la incursión no muestran un enfrentamiento bélico, sino una coreografía.

El primer gran interrogante recae sobre la soberanía aérea. Venezuela cuenta con sistemas de defensa integral, incluyendo radares de fabricación rusa (como los S-300VM) diseñados específicamente para detectar incursiones a baja y media altura.

• La pregunta clave: ¿Cómo logra una flotilla de helicópteros estadounidenses vulnerar el espacio aéreo más vigilado del país sin activar una sola alarma?

• Solo existen dos caminos: una tecnología de sigilo (stealth) nunca antes vista que cegó los sensores, o un "apagón" deliberado desde las salas de control de mando venezolano.

El dispositivo de seguridad presidencial, está diseñado con múltiples capas de reacción inmediata. Una operación de 20 minutos es una eternidad en términos tácticos. Que una aeronave aterrice, extraiga al objetivo junto a su esposa y despegue sin enfrentar resistencia sugiere que los anillos de seguridad no fueron superados, sino que se disolvieron.

• Cero fuego, cero contacto con las fuerzas armadas venezolanas: La ausencia de un solo disparo indica que no hubo voluntad de defensa. En una extracción hostil, el intercambio de fuego es inevitable; aquí, el silencio de los fusiles habla más que las explosiones.

La precisión cronométrica de la extracción apunta a una coordinación bilateral. Si las fuerzas armadas el pilar del sostenimiento del gobierno no reaccionaron de inmediato, la cadena de mando estaba o bien decapitada de antemano o era cómplice del movimiento.

En geopolítica, cuando una operación parece perfecta, es porque el terreno ya había sido pavimentado por la diplomacia secreta.

• El factor de la traición: ¿Quién dio la orden de stand down (retirada) a las baterías antiaéreas?

• El destino del régimen: Si Maduro fue extraído, ¿qué pudo haber negociado su equipo más cercano?

• El vacío de poder: La falta de una respuesta comunicacional inmediata sugiere que el guion no estaba en manos de Caracas, sino de quienes ejecutaron el vuelo.

Numerosas preguntas aún sin respuesta.

Embed La Venezuela sin Maduro se parece mucho a la Venezuela con Maduro. Una foto y una negociación que, por lo pronto, está dejando fuera a la oposición. pic.twitter.com/QwZ1caO8kp — Pedro Cayuqueo (@pcayuqueo) January 3, 2026

Estupor internacional por la decisión de Trump

El general prusiano Carl Von Clausewitz decía que “La guerra es la continuación de la política por otros medios”.

Pero, 200 años más tarde, Trump cambió esa definición: “La guerra es la continuación del chavismo, por otros medios”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, debe sentirse como un verdadero “boludo con vista al mar”.

Está guardando y atesorando desde hace más de un año y medio las actas de los comicios venezolanos que le entregó Machado para que las preservase. Sin embargo… Trump ya no menciona esa elección y habla de otra a futuro, sin dar demasiadas precisiones. Está guardando y atesorando desde hace más de un año y medio las actas de los comicios venezolanos que le entregó Machado para que las preservase. Sin embargo… Trump ya no menciona esa elección y habla de otra a futuro, sin dar demasiadas precisiones.

“Panamá no va a reconocer a Delcy Rodríguez como Presidenta de Venezuela”, declaró Mulino en una entrevista realizada por Actualidad Radio de Miami.

image Donald Trump y Emmanuel Macron

Mientras tanto, en Francia, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron celebró la caída de Maduro pero pidió que Edmundo González Urrutia sea considerado presidente "electo" y quede a cargo de una transición.

En un mensaje en su cuenta de X Macron subrayó que "la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano".

Delcy Rodríguez: de “narco terrorista” a “moderada”

En Caracas corre muy fuerte el rumor sobre que “los hermanos entregaron a Maduro”.

El hasta hace pocas horas presidente cambiaba cada noche de ubicación a la hora de dormir, con el objeto de no ser detectado por la inteligencia de Estados Unidos.

Era custodiado por una guardia cubana muy nutrida. En ese grupo habrían ocurrido numerosas bajas.

image

¿Hubo una traición interna en el chavismo y decidieron miembros de la cúpula del PSUV entregar a Nicolás a cambio de liderar una “transición” que no tiene fechas concretas de finalización? ¿Hubo una traición interna en el chavismo y decidieron miembros de la cúpula del PSUV entregar a Nicolás a cambio de liderar una “transición” que no tiene fechas concretas de finalización?

Los hermanos Rodríguez nunca ocultaron que se hicieron fanáticos chavistas como modo de “vengar” la muerte de su padre, a manos de gobernantes de la Cuarta República (1953-1999).

Son hijos de Jorge Rodríguez, un dirigente de izquierda preso por participar en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous en los años 70.

Murió bajo custodia del Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1997214260460404825&partner=&hide_thread=false Delcy Rodríguez is anti-American, she is a terrorist, and a member of the Cartel de los Soles .



Drug traffickers and terrorists are never moderate; they are criminals. pic.twitter.com/JYQrVV9boo — José AMALIO Graterol (@JoseAGraterol) December 6, 2025

La vicepresidenta y el titular de la Asamblea Nacional) estudiaron en Francia economía, abogacía y sicología. Están varios peldaños por encima, en materia intelectual, que el resto de los hombres fuertes del chavismo.

¿Maduro era el verdadero jefe de la revolución o un dirigente que hacía el “fronting” ante el resto del mundo? ¿Fue una pieza descartable y no ocurre lo mismo con el resto de los encumbrados bolivarianos?

Los verdaderos “intocables” parecen ser los Rodríguez.

image Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. A ella la oposición no la quiere. Le dicen "Delcy, la fea" y "la chilindrina".

Delcy ingresa a Europa burlando todos los controles desde jets privados mientras que el resto del “cartel de los soles” no puede moverse sin temor a ser apresados ya que pesa sobre ellos recompensas multimillonarias.

image

Los hermanos están acusados por las mismas desapariciones, detenciones ilegales, violaciones, torturas, relaciones con Irán, Hamas y Hezbolá que le achacan a Maduro.

Sin embargo, ella (que es una profesional con amplios conocimientos en materia de combustibles) sería quien aseguraría a Estados Unidos que las compañías norteamericanas regresen triunfales a la explotación de la mayor reserva de crudo del mundo ya que uno de cada 5 barriles del planeta está enterrado cerca de la Faja del Orinoco. Sin embargo, ella (que es una profesional con amplios conocimientos en materia de combustibles) sería quien aseguraría a Estados Unidos que las compañías norteamericanas regresen triunfales a la explotación de la mayor reserva de crudo del mundo ya que uno de cada 5 barriles del planeta está enterrado cerca de la Faja del Orinoco.