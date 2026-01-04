La conferencia de prensa del presidente de USA fue desconcertante: luego de un asedio naval y aéreo de más de 20 semanas a Venezuela en el Caribe y de la “extracción” de Nicolás Maduro, Trump anunció que negociaban con… la vicepresidenta y ministra de Energía del chavismo, Delcy Rodríguez.
DIFÍCIL VENEZUELA 2026
Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado
Trump adelantó que la vicepresidenta (Delcy Rodríguez) gobernará Venezuela junto al Secretario Estado de USA (Marco Rubio). ¿Y el "presidente" González Urrutia?
En Caracas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.
Tania D'Amelio, magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, explicó que la Sala Constitucional hizo una "interpretación del artículo 335 de la Constitución" para que Rodríguez asuma la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación ante la ausencia "forzosa" de Maduro.
"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", afirmó.
María Corina Machado no
Para mayor confusión, tuvo un sonoro destrato con una alidada como María Corina Machado ya que puso en duda su ascendencia y representatividad sobre los venezolanos y su capacidad de manejo de un eventual gobierno de transición.
Además, el titular de la Casa Blanca jamás mencionó los comicios presidenciales del 28 de Julio de 2024 y no habló de Edmundo González Urrutia como presidente electo (un reconocimiento que había logrado la gente de Vente Venezuela por parte del ex mandatario Joe Biden).
Urgente24 desde el inicio de los acontecimientos mencionó una transición liderada por los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge).
La Casa Blanca aseguró que Rodríguez supuestamente estaba dispuesta a cooperar.
Francisco Poleo desde su cuenta en X,@FranciscoPoleoR:
Delcy Rodríguez y el núcleo duro de la cúpula del régimen están negociando con Estados Unidos en estos momentos. No se trata de un cambio repentino. Es el resultado de una conclusión a la que se llegó en Washington durante meses: Estados Unidos no cree que María Corina Machado y la oposición tengan la capacidad operativa para tomar el poder en Venezuela porque no controlan ni fracturan significativamente a las fuerzas armadas. Si así fuera, el poder habría cambiado inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2024. No fue así. Durante un largo período, funcionarios estadounidenses, incluyendo a Marco Rubio, mantuvieron una comunicación constante con Machado y su equipo. Se les pidió repetidamente que presentaran pruebas de un plan concreto, no solo para obtener el poder simbólicamente, sino para mantenerlo en la práctica: cadena de mando, alineamiento militar, control institucional y gobernanza inmediata. Las respuestas fueron siempre evasivas, justificadas por preocupaciones de seguridad, pero nunca fundamentadas. En ese momento, desde la perspectiva del gobierno estadounidense, la oposición dejó de parecer un mecanismo de transición viable y comenzó a verse como una apuesta política sin un brazo ejecutor. El plan ahora sobre la mesa es que Delcy Rodríguez estabilice el país con el respaldo de Estados Unidos y luego convoque elecciones generales. Esto no se presenta como un respaldo al régimen, sino como una estrategia de contención y transición. Washington es explícito en una cosa: esta no es una alianza entre iguales. Estados Unidos dirige el proceso, Rubio gestiona las líneas y la influencia es totalmente asimétrica. Delcy es el instrumento, no el centro de gravedad. Los funcionarios estadounidenses también consideran que la dura retórica pública de Delcy hoy estaba dirigida hacia adentro, a la base chavista, no hacia afuera. Ese mensaje se entiende como una señal interna. Sin embargo, por el momento, las negociaciones con Estados Unidos continúan.
Trump señaló que su Administración había hablado con Delcy "varias veces".
Créase o no, el canciller hijo de cubanos, Marco Rubio, pasó de “combatir a muerte al comunismo” a ser “socio” en la práctica de una de las máximas estrellas chavistas para administrar la transición venezolana.
Quedó claro en la conferencia de prensa de Mar A Lago que la súper potencia va a cobrarse con creces lo “invertido” en la operación Lanza del Sur.
Pero… ¿Cambian las cosas para los presos políticos del régimen o los que, en teoría, quieran regresar a su patria luego de la diáspora?
Un comentario
Desde una cuenta en X de @SARGENTOCHALA:
Desde que comencé a observar los videos sobre la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior "captura" del dictador Nicolás Maduro, llegué a una sola conclusión: que Maduro no cayó por la fuerza de las armas, sino por el peso de una posible negociación de alto nivel. Las imágenes de la incursión no muestran un enfrentamiento bélico, sino una coreografía.
El primer gran interrogante recae sobre la soberanía aérea. Venezuela cuenta con sistemas de defensa integral, incluyendo radares de fabricación rusa (como los S-300VM) diseñados específicamente para detectar incursiones a baja y media altura.
• La pregunta clave: ¿Cómo logra una flotilla de helicópteros estadounidenses vulnerar el espacio aéreo más vigilado del país sin activar una sola alarma?
• Solo existen dos caminos: una tecnología de sigilo (stealth) nunca antes vista que cegó los sensores, o un "apagón" deliberado desde las salas de control de mando venezolano.
El dispositivo de seguridad presidencial, está diseñado con múltiples capas de reacción inmediata. Una operación de 20 minutos es una eternidad en términos tácticos. Que una aeronave aterrice, extraiga al objetivo junto a su esposa y despegue sin enfrentar resistencia sugiere que los anillos de seguridad no fueron superados, sino que se disolvieron.
• Cero fuego, cero contacto con las fuerzas armadas venezolanas: La ausencia de un solo disparo indica que no hubo voluntad de defensa. En una extracción hostil, el intercambio de fuego es inevitable; aquí, el silencio de los fusiles habla más que las explosiones.
La precisión cronométrica de la extracción apunta a una coordinación bilateral. Si las fuerzas armadas el pilar del sostenimiento del gobierno no reaccionaron de inmediato, la cadena de mando estaba o bien decapitada de antemano o era cómplice del movimiento.
En geopolítica, cuando una operación parece perfecta, es porque el terreno ya había sido pavimentado por la diplomacia secreta.
• El factor de la traición: ¿Quién dio la orden de stand down (retirada) a las baterías antiaéreas?
• El destino del régimen: Si Maduro fue extraído, ¿qué pudo haber negociado su equipo más cercano?
• El vacío de poder: La falta de una respuesta comunicacional inmediata sugiere que el guion no estaba en manos de Caracas, sino de quienes ejecutaron el vuelo.
Numerosas preguntas aún sin respuesta.
Estupor internacional por la decisión de Trump
El general prusiano Carl Von Clausewitz decía que “La guerra es la continuación de la política por otros medios”.
Pero, 200 años más tarde, Trump cambió esa definición: “La guerra es la continuación del chavismo, por otros medios”.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, debe sentirse como un verdadero “boludo con vista al mar”.
“Panamá no va a reconocer a Delcy Rodríguez como Presidenta de Venezuela”, declaró Mulino en una entrevista realizada por Actualidad Radio de Miami.
Mientras tanto, en Francia, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron celebró la caída de Maduro pero pidió que Edmundo González Urrutia sea considerado presidente "electo" y quede a cargo de una transición.
En un mensaje en su cuenta de X Macron subrayó que "la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano".
Delcy Rodríguez: de “narco terrorista” a “moderada”
En Caracas corre muy fuerte el rumor sobre que “los hermanos entregaron a Maduro”.
El hasta hace pocas horas presidente cambiaba cada noche de ubicación a la hora de dormir, con el objeto de no ser detectado por la inteligencia de Estados Unidos.
Era custodiado por una guardia cubana muy nutrida. En ese grupo habrían ocurrido numerosas bajas.
Los hermanos Rodríguez nunca ocultaron que se hicieron fanáticos chavistas como modo de “vengar” la muerte de su padre, a manos de gobernantes de la Cuarta República (1953-1999).
Son hijos de Jorge Rodríguez, un dirigente de izquierda preso por participar en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous en los años 70.
Murió bajo custodia del Estado.
La vicepresidenta y el titular de la Asamblea Nacional) estudiaron en Francia economía, abogacía y sicología. Están varios peldaños por encima, en materia intelectual, que el resto de los hombres fuertes del chavismo.
¿Maduro era el verdadero jefe de la revolución o un dirigente que hacía el “fronting” ante el resto del mundo? ¿Fue una pieza descartable y no ocurre lo mismo con el resto de los encumbrados bolivarianos?
Los verdaderos “intocables” parecen ser los Rodríguez.
Delcy ingresa a Europa burlando todos los controles desde jets privados mientras que el resto del “cartel de los soles” no puede moverse sin temor a ser apresados ya que pesa sobre ellos recompensas multimillonarias.
Los hermanos están acusados por las mismas desapariciones, detenciones ilegales, violaciones, torturas, relaciones con Irán, Hamas y Hezbolá que le achacan a Maduro.