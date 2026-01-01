Despiadadas críticas del MAGA de USA a la viuda de Charlie Kirk en duelo

Embed - Erika Kirk on Candace Owens and conspiracy theories about Charlie Kirk’s assassination #shorts Candace Owens and conspiracy theories about Charlie Kirk’s assassination #shorts">

Sus habladurías coinciden con la retórica del trumpista Nick Fuentes, un joven ultranacionalista, acérrimo católico y acusado de “antisemita” por varios sectores demócratas, debido a sus halagos a los nazis y descreer de los aberrantes crímenes del Holocausto.

La viuda de Charlie Kirk cuestionada por su particular duelo

Erika Kirk, viuda de 37 años, se ha convertido en un meme en las redes sociales y ha sido objeto de escarnio público, con imágenes de ella modificadas por IA debido a los cuestionamientos sobre su forma de afrontar el luto tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, el influyente trumpista de 31 años que lideraba Turning Point USA.

La ex Miss Arizona y actual directora de Turning Point USA, quien asumió el liderazgo tras la muerte de su marido, Charlie Kirk, fue noticia estos días en las redes sociales por su apariencia en el prime time estadounidense, en escenarios y en un show de la cantante Nicki Minaj, a quien su esposo odiaba.

image Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, en un aparición pública de hace una semana.

Su presencia como showgirl, vestida con pantalones de cuero, lentejuelas, trajes brillantes y acompañada de bengalas extravagantes y pirotecnia, fue comparada por algunos con los escenarios de lucha libre de la WWE y los combates de boxeo.

En cuanto a su entrevista con la rapera Nicki Minaj, a quien Charlie Kirk consideraba un mal ejemplo para los jóvenes, esta fue recientemente una invitada especial en el AmericaFest, un evento organizado por Turning Point USA, el grupo que Kirk fundó para galvanizar a los jóvenes votantes hacia las causas republicanas y difundir el pensamiento conservador.

En el evento, Minaj llamó a Trump "nuestro apuesto y elegante presidente" y luego se refirió al vicepresidente J.D. Vance como un "asesino", antes de hacer una pausa repentina a mitad de la frase y llevarse la mano a la boca.

Erika Kirk, la esposa de Charlie Kirk, se rió y restó importancia a la metedura de pata, tomándolo como un calificativo para hablar de la "grandiosidad" del actual presidente de Estados Unidos, a quien esta viuda propuso como su reemplazo a Kirk para liderar Turning Point USA.

Por lo que el error del “asesino” se produjo cuando Erika Kirk preguntó qué consejo tendría para los jóvenes.

Embed - NICKI MINAJ llama ASESINO a J. D. VANCE | EL PAÍS

"No sean escoria periodística", empezó diciendo Niki Minaj, repitiendo su epíteto para el gobernador de California, Gavin Newsom, que apoya a las personas trans.

"Jóvenes, tienen modelos a seguir increíbles como nuestro apuesto y elegante presidente, y tienen modelos a seguir increíbles como el asesino J.D. Vance, nuestro vicepresidente. Y cuando digo eso...". Luego se sumió en un silencio inusual, quizá dándose cuenta de la metida de pata.

