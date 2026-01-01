Alerta en River: Di Carlo no cumplió y desató la bronca de Gallardo

Luego de lo que fueron mercados de pases donde Gallardo pudo gastar enormes cantidades de dinero, Di Carlo planteó un escenario distinto para este libro de traspasos donde se estableció un tope de 25 millones de dólares para gastar. El Muñeco aceptó esta situación pero lo que sí solicitó es que sí o sí la mayoría de los refuerzos estén disponibles antes del 2 de enero que es cuando el plantel viaja a San Martín de Los Andes.