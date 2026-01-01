River comenzó su mercado de pases con la llegada de dos futbolistas más que importantes como Aníbal Moreno y Fausto Vera. Parecía que el Millonario iba a empezar a cerrar un refuerzo tras otro pero la realidad es que varias negociaciones encabezadas por Stéfano Di Carlo se estancaron y esto desató la molestia de Marcelo Gallardo.
CONFLICTO EN PUERTA
Alerta en River: Di Carlo no cumplió y desató la bronca de Gallardo
En medio de un mercado de pases más que movido en River se reveló el malestar de Marcelo Gallardo con Stéfano Di Carlo.
Luego de lo que fueron mercados de pases donde Gallardo pudo gastar enormes cantidades de dinero, Di Carlo planteó un escenario distinto para este libro de traspasos donde se estableció un tope de 25 millones de dólares para gastar. El Muñeco aceptó esta situación pero lo que sí solicitó es que sí o sí la mayoría de los refuerzos estén disponibles antes del 2 de enero que es cuando el plantel viaja a San Martín de Los Andes.
Todo comenzó de la mejor manera con las llegadas tempranas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, dos apellidos que Gallardo pidió para reforzar el círculo central de River. Sin embargo, Di Carlo no pudo cerrar más caras nuevas y a pocos días del viaje a la provincia de Neuquén no hay novedades sobre la llegada de más futbolistas al Millonario.
Además de dos volantes centrales lo que pidió como Gallardo como prioridad son un lateral izquierdo, un delantero y un volante creativo. Además, se iniciaron averiguaciones por un marcador central y un lateral derecho pero la realidad es que además de Fausto Vera y Aníbal Moreno no llegó nadie más y hoy en día parece improbable que se cierren más refuerzos antes del viaje a San Martín de Los Andes.
Gallardo, molesto por la falta de refuerzos
Gallardo no quería repetir errores del pasado donde jugadores llegaron en medio de la pretemporada y no terminaron teniendo la mejor preparación física. Di Carlo había prometido la llegada de la mayoría de los refuerzos para la fecha pactada pero por diferentes complicaciones en el mercado fue imposible cumplir con lo pautado.
Ahora habrá que ver qué jugadores termina cerrando River en los próximos días donde hay diferentes apellidos por los que ya hay negociaciones en marcha. Santino Andino, Tadeo Allende, Jhohan Romaña, Elías Báez son los futbolistas que más cerca están del Millonario aunque hay otros futbolistas por los que hay consultas y sondeos pensando en que se pongan la camiseta de La Banda.
