Guerra a la patria potestad: la drástica medida de la AFA tras el caso River

image Todo River sacudido por el caso Scarlato Prensa River

En la práctica, y el motivo por el cual el recurso puede entrar en colisión con el club, significa que el menor se vaya de la institución son que éste reciba resarcimiento económico por su formación. El club argumenta que, mientras se encarga de darle educación y proveerle un contexto adecuado para su desarrollo no solo desde lo futbolístico sino también desde lo humano, el chico pega el portazo con la Patria Potestad; muchas veces, motivado por propuestas seductoras de su representante para llevarlo a equipos de ligas de primer nivel, como Europa.

River acusa a la familia de Luca Scarlato, pero la madre denuncia maltratos

Por eso fue que Martín Ariel Guastadisegno, representante de Scarlato, quedó en el ojo de la tormenta.

El caso del juvenil de River tuvo a su madre, Lorena, denunciando que sacan a su hijo de Núñez porque el club nunca le garantizó un "proyecto deportivo".

"Si le quieren hacer un contrato millonario, ¿por qué no lo suben de categoría? El coordinador le dijo cuatro cosas diferentes: que va a la Reserva, que a Quinta, a Sexta, y que si la madre quiere escuchar que va a la Reserva le decimos eso, pero que firme, sino lo bajamos de la Selección", dijo Lorena en Instagram.

image Luca Scarlato, la joya de River Instagram

Además, denunció maltratos: "Lo tuvieron dos meses con pubalgia, amenazándolo para que no se haga estudios médicos porque tenían que ganar el campeonato de Séptima para salvarle la cabeza al técnico".

Lo cierto es que, tras esta situación, la AFA decidió tomar riendas en el asunto y le aseguró a los equipos del fútbol argentino que, quien se vaya del club por Patria Potestad, no podrá jugar en las selecciones argentinas juveniles.

+ de Golazo24

"Es tu turno": el ojo clínico de Diego Latorre que sentenció al Dibu Martínez

"No constituye delito": la Justicia absolvió a los ex Vélez en un polémico fallo

El sorprendente récord que quiere alcanzar Cristiano Ronaldo y nadie pudo lograr

Qué es el efecto Antoine Semenyo: la pieza que Guardiola le robó a toda la Premier