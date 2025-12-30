El caso del juvenil Luca Scarlato, chico de 16 años que juega en las divisiones inferiores de River Plate y que ha decidido marcharse del club, ha motivado una decisión de AFA que no tiene precedentes. El objetivo es evitar casos similares futuros. ¿De qué se trata?
TRAS EL CASO LUCA SCARLATO
Guerra a la patria potestad: la drástica medida de la AFA tras el caso River
AFA lanzó una advertencia sin precedentes tras la salida de Luca Scarlato de River. La medida afectará a las selecciones juveniles.
Aunque no lo confirmó de manera oficial, la entidad que preside Chiqui Tapia ya comunicó a los equipos del fútbol argentino la nueva medida. Todos los jugadores de Inferiores que se vayan de los clubes por Patria Potestad -tal como lo hizo Luca Scarlato- no serán convocados a las selecciones juveniles.
Desde la AFA dejaron trascender que el apoyo a esta nueva medida es unánime entre los clubes. Y que, aunque no se oficializó, cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo.
La casa madre del fútbol argentino se movió rápido tras el caso que sacudió al mundo River. Desde hace unos días, el nombre de Luca Scarlato se hizo conocido por ser el juvenil que se iba del Millonario a Europa con el recurso de Patria Potestad.
La Patria Potestad, ese recurso controversial que AFA busca combatir
La Patria Potestad es un concepto legal familiar que existe en Argentina y que, básicamente, implica que mientras un jugador menor de 18 años no tenga contrato profesional firmado con el club, sus padres o tutores tienen la autoridad para tomar decisiones importantes por él, relacionados a su salud, educación y lugar de residencia.
En la práctica, y el motivo por el cual el recurso puede entrar en colisión con el club, significa que el menor se vaya de la institución son que éste reciba resarcimiento económico por su formación. El club argumenta que, mientras se encarga de darle educación y proveerle un contexto adecuado para su desarrollo no solo desde lo futbolístico sino también desde lo humano, el chico pega el portazo con la Patria Potestad; muchas veces, motivado por propuestas seductoras de su representante para llevarlo a equipos de ligas de primer nivel, como Europa.
River acusa a la familia de Luca Scarlato, pero la madre denuncia maltratos
Por eso fue que Martín Ariel Guastadisegno, representante de Scarlato, quedó en el ojo de la tormenta.
El caso del juvenil de River tuvo a su madre, Lorena, denunciando que sacan a su hijo de Núñez porque el club nunca le garantizó un "proyecto deportivo".
"Si le quieren hacer un contrato millonario, ¿por qué no lo suben de categoría? El coordinador le dijo cuatro cosas diferentes: que va a la Reserva, que a Quinta, a Sexta, y que si la madre quiere escuchar que va a la Reserva le decimos eso, pero que firme, sino lo bajamos de la Selección", dijo Lorena en Instagram.
Además, denunció maltratos: "Lo tuvieron dos meses con pubalgia, amenazándolo para que no se haga estudios médicos porque tenían que ganar el campeonato de Séptima para salvarle la cabeza al técnico".
Lo cierto es que, tras esta situación, la AFA decidió tomar riendas en el asunto y le aseguró a los equipos del fútbol argentino que, quien se vaya del club por Patria Potestad, no podrá jugar en las selecciones argentinas juveniles.
+ de Golazo24
"Es tu turno": el ojo clínico de Diego Latorre que sentenció al Dibu Martínez
"No constituye delito": la Justicia absolvió a los ex Vélez en un polémico fallo
El sorprendente récord que quiere alcanzar Cristiano Ronaldo y nadie pudo lograr
Qué es el efecto Antoine Semenyo: la pieza que Guardiola le robó a toda la Premier