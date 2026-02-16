Curiosa vindicación de las barrabravas 2026: "Son poder administrado"

En el texto hay un mensaje importante: "El principal riesgo no es moral ni discursivo. Es operativo. Las apuestas."

El texto de Mundo Gremial es certero: describe cómo se está gestionando el factor tan delicado en la AFA de Claudio Tapia.

Barrabravas, enemigos del fútbol como entretenimiento familiar. Es la imagen que las 'nuevas barrabravas' (ultraprofesionales) pretenden desmentir.

Aquí vamos:

Barrabravas, justicia y control social

"En el fútbol argentino las barras ya no son caos: son poder administrado. A cambio de orden, reciben tolerancia y causas dormidas.

Si el primer capítulo expuso cómo el fútbol argentino se terceriza y el segundo mostró quién lo financia y lo protege, este tercer nivel se mete donde casi nadie mira: el control territorial y judicial. El subsuelo del sistema.

Ahí no se juega con botines, se juega con poder. En el fútbol argentino, las barrabravas ya no son un problema a erradicar. Son una variable administrada. Dejaron de ser un desborde para convertirse en una herramienta. No están al margen: están dentro del sistema. Y el sistema aprendió a convivir con ellas sin hacer ruido.

Barras: de amenaza descontrolada a activo estratégico

La relación entre clubes, AFA y barras mutó. El viejo esquema de violencia imprevisible dio paso a un modelo más sofisticado: barras contenidas, organizadas y territorializadas.

¿Qué aportan?

Control efectivo de tribunas.

Capacidad de movilización inmediata.

Presencia en barrios donde el Estado llega tarde o directamente no llega.

Disuasión silenciosa frente a conflictos internos.

A cambio, reciben tolerancia, recursos indirectos y una consigna clara: no desbordar. El que rompe el equilibrio queda solo, sin red y sin protección.

El mensaje es simple y brutal: violencia caótica no; poder organizado, sí.

Embed Apedrearon el micro de Estudiantes en la previa del clásico contra Gimnasia.



EMPEZÓ EL CLASICO PLATENSE pic.twitter.com/gYsGdPmlV3 — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) February 15, 2026

La justicia como pausa administrada

En este entramado, la justicia no funciona como castigo sino como regulador del tiempo. No golpea: dosifica. Las causas avanzan, se frenan o se archivan según el clima político y los alineamientos de turno.

Investigaciones por lavado, apuestas ilegales, reventa de entradas o vínculos con barras no desaparecen. Quedan en pausa. Dormidas. Y duermen mejor cuando el sistema está ordenado.

El verdadero valor del vínculo con operadores judiciales no es ganar causas, sino evitar sobresaltos. En Comodoro Py, perder es un problema; que una causa se active sin aviso, es una amenaza.

Clubes: nuevas unidades de gobernabilidad

Para intendentes y gobernadores, el club dejó de ser solo una institución deportiva. Hoy es una unidad de gobernabilidad local.

Un club ordenado organiza eventos, canaliza demandas sociales, contiene juventud, articula con sindicatos y baja tensiones territoriales. Traducción política: menos conflicto, más control.

Por eso el fútbol es intocable. No por nostalgia ni pasión popular, sino por utilidad concreta. El dirigente que garantiza paz en la cancha suele garantizarla también afuera.

Embed "Tenemos 17 identificados. La mayoría son de Provincia de Buenos Aires"



Alejandra Monteoliva aseguró que las personas que se manifestaron contra la reforma laboral pertenecen a "los barrabravas unidos" y "a la izquierda más violenta, más combativa". pic.twitter.com/nXxvY823gL — Corta (@somoscorta) February 13, 2026

AFA y barras: un pacto sin papeles

No hay actas ni documentos. Hay reglas no escritas que todos conocen:

no matar,

no desbordar,

no exponer.

Mientras esas reglas se cumplan, el sistema funciona. La AFA no conduce barras, pero las entiende. Y en la Argentina, entender casi siempre es una forma de gobernar.

El rol de los gremios en el control fino

Los sindicatos cumplen un papel clave y poco visible. Por un lado, aportan logística y respaldo formal. Por otro, funcionan como mediadores informales cuando el conflicto amenaza con escalar.

En contextos de paro, movilización o tensión social, el club aparece como espacio de negociación. El fútbol baja un cambio donde la política pisa el acelerador. Un equilibrio frágil, pero eficaz.

El límite del sistema: cuando el negocio se desborda

El principal riesgo no es moral ni discursivo. Es operativo. Las apuestas.

Cuando el dinero del juego se cruza con tribunas, barras y resultados, el margen de control se achica. El blindaje judicial puede cubrir a dirigentes, pero no siempre alcanza para disciplinar al eslabón más bajo.

Ahí aparece la grieta real del sistema. No ideológica. Penal.

Conclusión provisoria: un orden que no improvisa

El fútbol argentino no funciona por caos. Funciona por acuerdos. Algunos visibles, otros subterráneos.

AFA, gremios, justicia, barras y apuestas no compiten: se coordinan. No siempre con prolijidad, pero con eficacia.

Mientras ese equilibrio se sostenga, el fútbol seguirá siendo espectáculo para la tribuna, negocio para pocos y herramienta de control social para el poder.

Cuando una de esas piezas falle, no habrá escándalo deportivo. Habrá un problema político. Y entonces, recién entonces, la pelota dejará de rodar."

---------------------

