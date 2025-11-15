urgente24
GOLAZO24 Avellaneda > Independiente > Bebote Álvarez

BEBOTE Y LA BARRA

En Avellaneda desarticulan a 120 barrabravas de Independiente antes de Central

La Policía detuvo en Avellaneda a la facción "Los Diablos Rojos" de Independiente cerca del estadio antes del partido con Rosario Central, frustrando acometida

15 de noviembre de 2025 - 22:06
Bebote Álvarez en sus redes había prometido que volvía con todo su grupo este sábado a la noche a la popular Norte, la que históricamente maneja la barra, mostrando banderas que decía haberle robado al jefe oficial, Mario Nadalich.&nbsp;

Bebote Álvarez en sus redes había prometido que volvía con todo su grupo este sábado a la noche a la popular Norte, la que históricamente maneja la barra, mostrando banderas que decía haberle robado al jefe oficial, Mario Nadalich. 

El operativo se llevó a cabo a la altura de los Siete Puentes, en la localidad de Gerli, donde la fuerza de seguridad interceptó a 120 individuos. Según informaron las autoridades, este grupo pretendía ingresar al Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini con el objetivo de disputarle el control de la tribuna a la facción actual, autodenominada "Los Dueños de Avellaneda".

Embed

Contra "Los dueños de Avellaneda"

La detención de Álvarez fue confirmada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). El exjefe de la barra había calentado la interna durante la semana al publicar videos en redes sociales, desafiando abiertamente al jefe en funciones, Mario Nadalich, e invitándolo a pelear por el dominio de la popular Norte. Álvarez incluso había exhibido banderas que aseguraba haberle sustraído a la facción rival.

Seguir leyendo

Bebote entre los detenidos

Además de las numerosas detenciones, la Policía incautó elementos como bombos y banderas. Los apresados fueron trasladados a la Comisaría Número 1 de Avellaneda, imputados por los delitos de "intimidación pública y promoción del desorden en el marco de espectáculo deportivo". Las autoridades provinciales reafirmaron que mantendrán estrictos controles alrededor del estadio para evitar nuevos incidentes en esta violenta lucha por el poder de la hinchada.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES