Midland es campeón y vuelve a la Primera Nacional

El club supo mantenerse en la cima a lo largo del certamen, llegando a la última fecha con la ventaja necesaria para depender de sí mismo.

La consagración generó una explosión de alegría que se trasladó a las calles con caravanas y celebraciones, marcando el regreso de Midland a la Primera Nacional, una categoría donde buscará consolidarse.

Este ascenso no solo es un paso histórico para el club después de temporadas irregulares, sino también un premio al esfuerzo de un plantel que devolvió al "Funebrero" al círculo de los grandes animadores del ascenso argentino.

Primera Nacional: Los máximos anotadores de Midland

El ascenso de Ferrocarril Midland a la Primera Nacional fue impulsado por una sólida estructura de equipo, pero la capacidad goleadora de sus atacantes fue fundamental para mantenerse en la cima de la Primera B Metropolitana.

Aunque las estadísticas generales de la temporada de ascenso (Apertura y Clausura/Torneo Anual) varían ligeramente entre las distintas fuentes y formatos de la competencia, se identifican a Francisco Molina y Lucas Vico como los máximos referentes en la red, junto a otros jugadores clave.

