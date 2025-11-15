Ferrocarril Midland se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y selló su ascenso directo a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. La hazaña del equipo de Libertad se concretó en una jornada final cargada de tensión, marcada por la emoción y los resultados ajenos.
¡ÉPICO ASCENSO!
Midland es campeón y vuelve a la Primera Nacional
El "Funebrero" de Libertad consiguió el título de la Primera B Metropolitana; Midland campeón retorna a la Primera Nacional
El Funebrero de Libertad, presidido por el exarquero de San Lorenzo y Boca, Agustín Orión, se consagró campeón del Clausura y como ya había ganado el Apertura logró el ascenso a la Primera Nacional, sin necesidad de jugar una final.
Para el campeón un tropezón no es caída
Pese a caer 1-0 ante Flandria como visitante, el "Funebrero" logró asegurar el primer puesto de la tabla gracias a la derrota de su único escollo, Real Pilar, que perdió por idéntico marcador frente a Liniers. Este resultado permitió a Midland mantener la ventaja de un punto que lo había acompañado durante gran parte de la temporada, desatando una euforia histórica entre sus hinchas.
El logro representa la "cuarta estrella" para la institución y culmina una campaña destacada por una identidad de juego sólida y un compromiso colectivo inquebrantable.
El club supo mantenerse en la cima a lo largo del certamen, llegando a la última fecha con la ventaja necesaria para depender de sí mismo.
La consagración generó una explosión de alegría que se trasladó a las calles con caravanas y celebraciones, marcando el regreso de Midland a la Primera Nacional, una categoría donde buscará consolidarse.
Este ascenso no solo es un paso histórico para el club después de temporadas irregulares, sino también un premio al esfuerzo de un plantel que devolvió al "Funebrero" al círculo de los grandes animadores del ascenso argentino.
Primera Nacional: Los máximos anotadores de Midland
El ascenso de Ferrocarril Midland a la Primera Nacional fue impulsado por una sólida estructura de equipo, pero la capacidad goleadora de sus atacantes fue fundamental para mantenerse en la cima de la Primera B Metropolitana.
Aunque las estadísticas generales de la temporada de ascenso (Apertura y Clausura/Torneo Anual) varían ligeramente entre las distintas fuentes y formatos de la competencia, se identifican a Francisco Molina y Lucas Vico como los máximos referentes en la red, junto a otros jugadores clave.
