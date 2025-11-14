urgente24
¿SIRVIÓ DE ALGO?

Argentina vence a una Angola que estuvo de festejo

Argentina venció por 2 a 0 a una Angola que se dio el lujo de festejar el aniversario de su independencia con el campeón del mundo.

14 de noviembre de 2025 - 15:21
Argentina derrotó a Angola 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Argentina gasta su último amistoso antes del mundial en un partido sin sentido

Argentina derrotó a Angola 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi. Eso es lo único que dejó el partido para nuestro seleccionado, datos estadísticos, ya que ninguno de los nuevos jugadores pudo ser realmente medido en un partido así, donde un equipo se jugó la vida ante el campeón del mundo y era riesgoso jugar a fondo por si sufrían alguna lesión.

Es evidente que AFA priorizó el jugoso cheque que recibió del presidente de Angola que lo que podría traer este encuentro deportivamente. Además, se dio en un contexto donde había un festejo nacional, eso le daba un toque de partido más amistoso de lo común. Por eso Lionel Scaloni no sacó nada de este partido, una lástima.

Lo peor de todo es que Argentina no tendrá más amistosos hasta el Mundial, ya que en la única fecha FIFA que queda antes del Mundial 2026, la de marzo, deberá disputar la Finalissima ante España. Luego ya instalado en Estados Unidos unos días antes del comienzo de la Copa del Mundo seguramente habrá alguna que otra práctica formal ante algún seleccionado, pero nada para arriesgar mucho, este fue el último partido que tuvo Scaloni para probar jugadores.

Por el lado de Angola le cerró todo redondo, festejó los 50 años de su independencia de Portugal, tuvo al campeón del mundo en su casa, a Lionel Messi, complicó a Argentina cuando estaban 0 a 0 y solo terminó perdiendo por dos goles, un resultado más que decoroso. La fiesta de Angola fue perfecta.

