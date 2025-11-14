Argentina vence a una Angola que estuvo de festejo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/M10Update/status/1989391322927829240&partner=&hide_thread=false Messi goal, Argentina scores



Argentina 2 - 0 Angola



pic.twitter.com/QEeJXaiOUS — MessiMania (@M10Update) November 14, 2025

Lo peor de todo es que Argentina no tendrá más amistosos hasta el Mundial, ya que en la única fecha FIFA que queda antes del Mundial 2026, la de marzo, deberá disputar la Finalissima ante España. Luego ya instalado en Estados Unidos unos días antes del comienzo de la Copa del Mundo seguramente habrá alguna que otra práctica formal ante algún seleccionado, pero nada para arriesgar mucho, este fue el último partido que tuvo Scaloni para probar jugadores.