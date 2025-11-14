Emiliano Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina, respondió a las declaraciones del técnico de Italia, Gennaro Gattuso, tras quejarse de los cupos que otorga la Conmebol a Sudamérica para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.
Dibu Martínez cruzó a Gattuso por el 'nivel' de Sudamérica: "Juegan en canchas perfectas"
Emiliano Dibu Martínez respondió a las declaraciones del técnico de Italia, Gennaro Gattuso, por quejarse de Sudamérica: “Juegan siempre en canchas perfectas”.
Desde la concentración argentina, el Dibu no se guardó nada: “Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas... no saben lo que es Sudamérica”, lanzó el marplatense, en alusión a las condiciones y la exigencia que enfrentan los equipos de la región.
Dibu Martínez marcó las diferencias entre Sudamérica y Europa
El arquero del Aston Villa remarcó que las Eliminatorias sudamericanas tienen “otras complejidades que en Europa no ven” y defendió la jerarquía del seleccionado de Lionel Scaloni, que lidera el ranking FIFA y viene de conquistar la Copa América 2021 y el Mundial 2022.
Gennaro Gattuso, DT de Italia, explotó contra Sudamérica por los cupos para el Mundial
Gennaro Gattuso intentará darle la clasificación a Italia para la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 tras 12 años de ausencia pero cuestionó este último jueves 13/11 el otorgamiento de cupos que entrega la Conmebol para el Mundial y el poco margen de error que hay en las Eliminatorias Europeas.
En la previa de los últimos dos encuentros correspondientes al Grupo I de las Eliminatorias Europeas, donde Italia marcha segunda y se encuentra en puestos de playoffs, Gattuso se lamentó porque “no es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue el repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados”.
Las fuertes críticas de Gennaro Gattuso al sistema de clasificación al Mundial 2026
Además, agregó: “Ver al grupo con seis equipos clasificados directamente para el Mundial me produce cierta tristeza; esa es la decepción, no la repesca”.
La declaración de Gattuso es por lo menos curiosa, ya que Europa tendrá 16 clasificados para el Mundial, mucho más que cualquier otra confederación.
La ausencia de Italia en los últimos mundiales
Italia, que es la segunda selección con más títulos del mundo junto con Alemania (4 cada una), se perdió las últimas dos ediciones de los Mundiales. En 2018 quedó eliminada ante Suecia en los playoffs, mientras que en 2022 hizo uno de los mayores papelones de su historia y cayó ante Macedonia del Norte.
Incluso en sus últimas dos participaciones mundialistas, que fueron en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no pudo superar la fase de grupos.
Argentina cierra el año con un amistoso ante Angola en Luanda
Argentina cerrará su actividad futbolística de este año con un amistoso frente a Angola, que se disputará este viernes a las 13 (hora argentina).
El encuentro se disputará en el estadio 11 de Novembro de Luanda, con árbitro a confirmar y que será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefé.
Será un encuentro especial, no solo porque significará el último partido de 2025 para la “Scaloneta”, sino también porque se desarrollará en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, una celebración que tendrá al campeón del mundo como invitado de honor.
Argentina llega a este encuentro tras una positiva gira internacional en la que consiguió victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0), mostrando solidez en el funcionamiento y continuidad en su identidad de juego.
Por su parte, Angola buscará aprovechar la cita para medir fuerzas ante el campeón del mundo y celebrar ante su gente. El equipo dirigido por Patrice Beaumelle viene de completar su participación en las Eliminatorias Africanas, donde finalizó cuarto en su grupo y sin chances de acceder al Mundial 2026.
La Albiceleste arribó al suelo africano en la tarde de este jueves, luego de brindar un entrenamiento de entrada gratuita en el estadio del Elche de España, y ya se encuentra concentrando en la ciudad de Luanda, de cara al último amistoso del año.
