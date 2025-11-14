Dibu Martínez cruzó a Gattuso por el 'nivel' de Sudamérica: "Juegan en canchas perfectas"

DIBUMARTINEZCRUZOAGATTUSOPORELNIVELDESUDAMERICAJUEGANENCANCHASPERFECTASFOTO3 Emiliano Dibu Martínez respondió a las declaraciones del técnico de Italia, Gennaro Gattuso, por quejarse de Sudamérica: “Juegan siempre en canchas perfectas”.

Las fuertes críticas de Gennaro Gattuso al sistema de clasificación al Mundial 2026

Además, agregó: “Ver al grupo con seis equipos clasificados directamente para el Mundial me produce cierta tristeza; esa es la decepción, no la repesca”.

La declaración de Gattuso es por lo menos curiosa, ya que Europa tendrá 16 clasificados para el Mundial, mucho más que cualquier otra confederación.

La ausencia de Italia en los últimos mundiales

Italia, que es la segunda selección con más títulos del mundo junto con Alemania (4 cada una), se perdió las últimas dos ediciones de los Mundiales. En 2018 quedó eliminada ante Suecia en los playoffs, mientras que en 2022 hizo uno de los mayores papelones de su historia y cayó ante Macedonia del Norte.

Incluso en sus últimas dos participaciones mundialistas, que fueron en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no pudo superar la fase de grupos.

Argentina cierra el año con un amistoso ante Angola en Luanda

Argentina cerrará su actividad futbolística de este año con un amistoso frente a Angola, que se disputará este viernes a las 13 (hora argentina).

El encuentro se disputará en el estadio 11 de Novembro de Luanda, con árbitro a confirmar y que será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefé.

Será un encuentro especial, no solo porque significará el último partido de 2025 para la “Scaloneta”, sino también porque se desarrollará en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, una celebración que tendrá al campeón del mundo como invitado de honor.

Argentina llega a este encuentro tras una positiva gira internacional en la que consiguió victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0), mostrando solidez en el funcionamiento y continuidad en su identidad de juego.

Por su parte, Angola buscará aprovechar la cita para medir fuerzas ante el campeón del mundo y celebrar ante su gente. El equipo dirigido por Patrice Beaumelle viene de completar su participación en las Eliminatorias Africanas, donde finalizó cuarto en su grupo y sin chances de acceder al Mundial 2026.

La Albiceleste arribó al suelo africano en la tarde de este jueves, luego de brindar un entrenamiento de entrada gratuita en el estadio del Elche de España, y ya se encuentra concentrando en la ciudad de Luanda, de cara al último amistoso del año.

Más notas de Golazo24

Repudio en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Paulo Díaz

Furia con la 'infabilidad' de los autócratas Claudio Tapia y Pablo Toviggino

MLS y Apple TV cambian la estrategia y facilitan el acceso a los partidos

Champions League rompe con Heineken tras 30 años y habrá nueva cerveza sponsor

Con goles argentinos, el Premio Puskás 2025 de la FIFA ya tiene sus nominados

Mundial 2026: Irlanda 2-0 Portugal y Francia 4-0 Ucrania, los galos sacan pasaje