Con goles argentinos, el Premio Puskás 2025 de la FIFA ya tiene sus nominados

image Montiel, delantera del Rojo @Independiente

En aquel certamen, tras vencer a la Lepra, el Rojo volvería a ganar en cuartos de final frente a Boca, pero caería ante Huracán en semifinales.

Pepo de la Vega la acarició como al terciopelo

El otro gol argentino es del joven surgido en Lanús. De la Vega sacó un remate totalmente inesperado en la goleada 7-0 que el Seattle Sounders le proporcionó al Cruz Azul, en mayo pasado por la Leagues Cup.

No fue la única paliza del torneo que dio el conjunto norteamericano. A fines de agosto terminó consagrándose campeón de la Leagues Cup, nada menos que con un 3-0 en la final contra el Inter Miami de Leo Messi, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Luis Suárez y compañía.

Pepo de La Vega brilla en Seattle Sounders porque superó una presión asfixiante Pepo de La Vega, figura del Seattle Sounders @SoundersFC

Pepo de la Vega, además, fue reconocido como el futbolista más valioso de toda la competencia.

VIDEO: Estos son los 11 golazos nominados al Premio Puskás 2025

Alerrandro para Vitoria, Alessandro Deiola para Cagliari, Amr Nasser para Pharco, Carlos Orrantía para Atlas, Lucas Ribeiro para Mamelodi Sundowns, Declan Rice para Arsenal, Rizky Ridho para Persija Jakarta, Kévin Rodrigues para Kasimpasa, y Lamine Yamal para el Barcelona, son el resto de los competidores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

