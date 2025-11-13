Con goles argentinos, el Premio Puskás 2025 de la FIFA ya tiene sus nominados

El Premio Puskás 2025, el galardón que entrega la FIFA al mejor gol del año, ya tiene sus nominados. Son once en total los que competirán por el reconocimiento mayor, y entre ellos hay dos argentinos: uno de Santiago Montiel, jugando para Independiente, y otro de Pepo de la Vega, para Seattle Sounders.
Se acerca el final del año y la FIFA prepara la ceremonia anual que reconocerá a los mejores del 2025 con su premios The Best. A diferencia del Balón de Oro, que elige en función de la temporada (que va desde mediados de un año a mediados del año siguiente), los premios de la FIFA se escogen por performance a lo largo del año.
Este jueves, la entidad madre del fútbol mundial seleccionó y dio a conocer todos los goles que participarán por el Premio Puskás 2025. Son once los nominados en total, y allí habrá fuerte presencia argentina. Santiago Montiel convenció por su chilena acrobática ante Independiente Rivadavia, y Pepo de la Vega se ganó su lugar por su zapatazo inesperado ante Cruz Azul.
En caso de ganar, el laurel quedará para Argentina, ya que el Premio Puskás 2024 fue ganado por Alejandro Garnacho y su impresionante chilena jugando para el Manchester United.
Montiel y una pirueta en la puerta del área
El gol del ágil delantero que tiene el Rojo es uno de los once nominados al galardón. Fue una chilena que hizo en los octavos de final del Torneo Apertura, ante Independiente Rivadavia. El partido, jugado en mayo pasado, terminó 1-0 en favor de Independiente y la pirueta de Montiel le permitió avanzar de ronda.
En aquel certamen, tras vencer a la Lepra, el Rojo volvería a ganar en cuartos de final frente a Boca, pero caería ante Huracán en semifinales.
Pepo de la Vega la acarició como al terciopelo
El otro gol argentino es del joven surgido en Lanús. De la Vega sacó un remate totalmente inesperado en la goleada 7-0 que el Seattle Sounders le proporcionó al Cruz Azul, en mayo pasado por la Leagues Cup.
No fue la única paliza del torneo que dio el conjunto norteamericano. A fines de agosto terminó consagrándose campeón de la Leagues Cup, nada menos que con un 3-0 en la final contra el Inter Miami de Leo Messi, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Luis Suárez y compañía.
Pepo de la Vega, además, fue reconocido como el futbolista más valioso de toda la competencia.
VIDEO: Estos son los 11 golazos nominados al Premio Puskás 2025
Alerrandro para Vitoria, Alessandro Deiola para Cagliari, Amr Nasser para Pharco, Carlos Orrantía para Atlas, Lucas Ribeiro para Mamelodi Sundowns, Declan Rice para Arsenal, Rizky Ridho para Persija Jakarta, Kévin Rodrigues para Kasimpasa, y Lamine Yamal para el Barcelona, son el resto de los competidores.
