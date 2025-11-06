La FIFA lanzó su convocatoria a los Premios The Best, los reconocimientos que la entidad madre del fútbol mundial entrega año tras año y que tendrá su nueva edición este 2025. Allí, a diferencia de otras ediciones, no habrá tanta presencia argentina. Pero habrá.
"A UNO LO LLENA DE ORGULLO"
Un fanático de Racing nominado para los premios The Best de la FIFA a "Mejor hincha"
En los nominados a los Premios The Best de la FIFA hay una sorpresa: es un argentino, pero no es jugador de fútbol.
No es Dibu Martínez, que sí fue nominado para la categoría de Mejor Arquero y que "defenderá el galardón", ya que el Premio The Best al portero más destacado de 2024 fue para él. No será una contienda fácil para el guardameta de la Selección Argentina, que ya ganó dos veces el reconocimiento de la FIFA y que también ganó dos veces el Balón de Oro a Mejor Arquero (que lleva por nombre Trofeo Lev Yashin).
Quizás también te interese leer: Diego Milito confirmó por qué quiere a Gustavo Costas un año más en Racing
Dibu competirá con Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, hoy en Manchester City), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter) y Wojciech Szczsny (Barcelona).
Más allá del Dibu Martínez: el joven fanático de Racing que sorprendió a la FIFA
Pero el campeón del Mundo no será la única representación argentina en los Premios The Best (al que curiosamente no estuvo nominado, por ejemplo, Julián Álvarez). También estará Alejandro Ciganotto, un jovencito fanático de Racing.
No, no es futbolista. Es un hincha acérrimo de la Academia que, sin esperárselo, fue reconocido por la FIFA para seleccionarlo como posible candidato para los Premios The Best al mejor hincha.
Muy activo en redes sociales, tanto en su cuenta de Instagram como X y también en su canal de YouTube, es allí donde cuenta sus aventuras para seguir al equipo de Gustavo Costas a todos lados. El año pasado hizo lo imposible para estar junto a Racing en la Copa Sudamericana, y de hecho estuvo en los festejos en el campo de juego tras la final consagratoria contra Cruzeiro.
La FIFA quedó particularmente sorprendida por el esfuerzo que hizo el chico para llegar hasta Colombia y ver el partido entre la Academia y Atlético Bucaramanga, en fase de grupos. "El término ´superfan´ se usa con frecuencia, pero en el caso de Alejandro Ciganotto, hincha de Racing Club de Avellaneda, no podría ser más preciso", lo presenta la casa madre del fútbol mundial.
"Desde 2024, Ciganotto se ha hecho famoso por viajar por tierra para seguir a Racing en cada partido que ha disputado en Sudamérica. Combinando caminatas y autostop, siguió cada paso de su camino hacia la victoria en la Copa Sudamericana el año pasado. En mayo de este año, recorrió más de 7000 km, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria de su equipo sobre el Atlético de Bucaramanga en la fase de grupos de la Copa Libertadores", señaló.
Manolo el del Bombo y los hinchas del Zakho SC, los competidores de Alejandro en los Premios The Best
El joven competirá en los Premios The Best junto a otros fanáticos reconocidos por la entidad que preside Gianni Infantino. Son Manolo el del Bombo, español que falleció en mayo pasado a los 76 años, pero que la FIFA reconoce igual por sus cuatro décadas alentando a la selección; y los hinchas del equipo iraquí Zakho SC, reconocidos porque tiempo atrás "lanzaron miles de peluches al campo, que luego fueron recogidos antes del inicio del encuentro y donados a niños enfermos".
En su cuenta de X, Alejandro Ciganotto expresó su felicidad. "Lo festejo como algo propio, son cosas que a uno lo llena de orgullo", escribió.
+ de Golazo24