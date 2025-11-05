Racing Club viene de empatar 0 a 0 ante Central Córdoba por el Torneo Clausura y en la Academia ya se comienza a hablar de lo que puede llegar a suceder en 2026. Esteban Edul dio detalles importantes sobre Gustavo Costas y Diego Milito en ESPN F12, programa conducido por Mariano Closs.
¿QUÉ PASARÁ?
Racing Club: Fuerte lo que dijo Esteban Edul sobre Gustavo Costas y Diego Milito
Luego de la eliminación de Racing Club de la Copa Libertadores, en la Academia se habla sobre Gustavo Costas y Diego Milito.
Si bien hubo algunas rispideces entre ambas partes a lo largo del año, todo indica que el entrenador seguirá al mando del club de Avellaneda en el próximo año.
Esteban Edul, Gustavo Costas y Diego Milito
A lo largo del año, se han filtrado algunos encontronazos entre Gustavo Costas y la dirigencia de Diego Milito.
Dos de los más claros, fueron:
- En la previa del Boca vs Racing del actual Clausura: el DT pretendía jugarlo el viernes 8 de agosto y finalmente se jugó el sábado 9.
- El arbitraje de Nicolás Ramírez en el partido ante Independiente. Al terminar el encuentro, declaró: “No voy a hablar del árbitro. De eso que se encargue la dirigencia”.
Lo cierto es que todo indica que a pesar de sus diferencias, Costas seguiría a cargo de la dirección técnica de la Academia en 2026 pero en el programa de Mariano Closs filtraron algunas cuestones interesantes a tener en cuenta.
Esteban Edul, por ejemplo, filtró que la pregunta que Gustavo la va a hacer a Diego Milito es : "¿los refuerzos los elijo yo o los va a elegir Wainer?", en referencia al secretario deportivo de la Academia.
Renato Della Paolera, habitué del mundo Independiente y también partícipe de ESPN F12, aseguró que los refuerzos serán consensuados, tal como pasó en el último mercado de pases.
Por último, Edul dijo que Costas siente que no pudieron reemplazar a Juanfer, Roger ni Salas.
El 2026 de Racing Club
Si hay algo que ha logrado Gustavo Costas es que Racing Club se convierta en un equipo que pelea grandes cosas a nivel internacional.
El entrenador ha logrado obtener la Copa Sudamericana en 2024, ganó la Recopa en 2025 y llegó a semifinales de Copa Libertadores este año también.
El hecho de haber quedado eliminado ante Flamengo en la Copa llevó a que la Academia no tenga asegurado un lugar en la Libertadores de 2026.
El club de Avellaneda aspira a ganar los dos encuentros que le quedan y esperar que se den algunos resultados si es que quiere clasificar por tabla anual.
Los partidos que le quedan a Racing en el Torneo Clausura son:
- Defensa y Justicia en condición de local
- Newell´s Old Boys en condición de visitante.
Las opciones para jugar Libertadores son:
- Salir campeón del Torneo Clausura (en estos momentos está fuera de Playoffs)
- Terminar lo más arriba en la tabla anual y esperar que se liberen cupos.
