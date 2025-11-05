Racing Club: Fuerte lo que dijo Esteban Edul sobre Gustavo Costas y Diego Milito

Esteban Edul, por ejemplo, filtró que la pregunta que Gustavo la va a hacer a Diego Milito es : "¿los refuerzos los elijo yo o los va a elegir Wainer?", en referencia al secretario deportivo de la Academia.

Renato Della Paolera, habitué del mundo Independiente y también partícipe de ESPN F12, aseguró que los refuerzos serán consensuados, tal como pasó en el último mercado de pases.

image

Por último, Edul dijo que Costas siente que no pudieron reemplazar a Juanfer, Roger ni Salas.

El 2026 de Racing Club

Si hay algo que ha logrado Gustavo Costas es que Racing Club se convierta en un equipo que pelea grandes cosas a nivel internacional.

El entrenador ha logrado obtener la Copa Sudamericana en 2024, ganó la Recopa en 2025 y llegó a semifinales de Copa Libertadores este año también.

El hecho de haber quedado eliminado ante Flamengo en la Copa llevó a que la Academia no tenga asegurado un lugar en la Libertadores de 2026.

El club de Avellaneda aspira a ganar los dos encuentros que le quedan y esperar que se den algunos resultados si es que quiere clasificar por tabla anual.

Embed

Los partidos que le quedan a Racing en el Torneo Clausura son:

Defensa y Justicia en condición de local

Newell´s Old Boys en condición de visitante.

Las opciones para jugar Libertadores son:

Salir campeón del Torneo Clausura (en estos momentos está fuera de Playoffs)

Terminar lo más arriba en la tabla anual y esperar que se liberen cupos.

