Se pudrió todo en Central Córdoba: el Ferroviario en modo tuitero vs. Omar De Felippe

image Omar De Felippe, ¿próximo a dejar Central Córdoba?

La respuesta de Central Córdoba a Omar de Felippe

Central Córdoba de Santiago del Estero emitió, este martes (4/11) un comunicado en el que contestó al entrenador del equipo, Omar De Felippe, quien reclamó la falta de pago de los premios que debía percibir por la obtención de la Copa Argentina 2024.

Desde el club santiagueño, manifestaron lo siguiente:

"El Club Atlético Central Córdoba desea manifestar su respeto y reconocimiento al Sr. Omar De Felippe y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso demostrado durante su gestión al frente del plantel profesional.

No obstante, ante algunas expresiones vertidas en conferencia de prensa respecto al cumplimiento de compromisos económicos por parte de la institución, consideramos oportuno realizar las siguientes aclaraciones:

En primer término, el cuerpo técnico percibe sus haberes de manera anticipada, es decir, por adelantado y no simplemente al día, tal como fue reconocido por el propio entrenador en su conferencia de prensa brindada la semana pasada, luego del encuentro frente a Huracán, donde destacó el esfuerzo que realiza el Club para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

Asimismo, de la totalidad de los premios devengados a la fecha, ya se ha abonado el 92% del total pactado, quedando pendiente únicamente el 8% restante, cuyo pago se encuentra planificado para concretarse en el transcurso de la presente semana, situación que fue debidamente comunicada al cuerpo técnico.

El Club Atlético Central Córdoba realiza un constante esfuerzo económico y logístico para asegurar que el cuerpo técnico y el plantel profesional cuenten con las mejores condiciones posibles en cada competencia, garantizando viajes en avión, estadías en hoteles de calidad, alimentación y todos los recursos necesarios para su desempeño.

Por todo ello, las declaraciones vertidas nos generan cierta sorpresa, ya que no reflejan la realidad de los hechos ni el espíritu de colaboración y respeto que ha caracterizado la relación entre las partes.

El Club reafirma su compromiso con la transparencia, el profesionalismo y el reconocimiento al trabajo realizado, valores que forman parte de su identidad institucional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cacc_sde/status/1985719846626087418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985719846626087418%7Ctwgr%5Ec8e76a2a81ec52cf8e54e5a1653b3bb72c135d3e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BRWwgQ2x1YiBBdGzDqXRpY28gQ2VudHJhbCBDw7NyZG9iYSBkZXNlYSBtYW5pZmVzdGFyIHN1IHJlc3BldG8geSByZWNvbm9jaW1pZW50byBhbCBTci4gT21hciBEZSBGZWxpcHBlIHkgc3UgY3VlcnBvIHTDqWNuaWNvIHBvciBlbCB0cmFiYWpvIHkgY29tcHJvbWlzbyBkZW1vc3RyYWRvIGR1cmFudGUgc3UgZ2VzdGnDs24gYWwgZnJlbnRlIGRlbCBwbGFudGVsIHByb2Zlc2lvbmFsLjxicj48YnI2BTm8gb2JzdGFudGUsIGFudGUgYWxndW5hcyBleHByZXNpb25lcyB2ZXJ0aWRhcyBlbiBjb25mZXJlbmNpYSBkZeKApiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSDBibEpER3NiMCI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0gwYmxKREdzYjA8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgQ2x1YiBBdGxldGljbyBDZW50cmFsIEPDs3Jkb2JhIChAY2FjY19zZGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FjY19zZGUvc3RhdHVzLzE5ODU3MTk4NDY2MjYwODc0MTg2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BTm92ZW1iZXIgNCwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3D836e450a85e7dd764e28ffb892eee84es%3D1136c7ef770a52951c945dd41d37e5b8&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Central Córdoba desea manifestar su respeto y reconocimiento al Sr. Omar De Felippe y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso demostrado durante su gestión al frente del plantel profesional.



No obstante, ante algunas expresiones vertidas en conferencia de… pic.twitter.com/H0blJDGsb0 — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) November 4, 2025

Más notas de Golazo24

Óscar Córdoba tira nafta en River: "El equipo no arropa" ni a Gallardo ni a Miguel Borja

Lesiones por doquier: los jugadores de Boca y River que no llegarían al Superclásico

Racing Club: Fuerte lo que dijo Esteban Edul sobre Gustavo Costas y Diego Milito

Conmoción en Aldosivi de Mar del Plata: falleció José Moscuzza

Sorpresa en Boca Juniors por un tuit (viejo) de Sofi Martínez