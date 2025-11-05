El lunes por la noche (3/11), Omar De Felippe embistió a la dirigencia de Central Córdoba por premios económicos no cobrados por parte del cuerpo técnico que el ex combatiente de Malvinas comanda. ·No pedimos privilegios, pedimos respeto", lanzó el ex DT de Independiente. Llegó la respuesta del Ferroviario.
GRAVE INTERNA
Se pudrió todo en Central Córdoba: el Ferroviario en modo tuitero vs. Omar De Felippe
Continúa el conflicto en Central Córdoba por el pago de los premios económicos. El Ferroviario cruzó a su entrenador, Omar De Felippe, en sus redes oficiales.
Tras el empate entre el conjunto santiagueño y Racing por la 14º jornada del Clausura, Omar De Felippe sorprendió al revelar que el técnico aún no percibió el premio correspondiente a la Copa Argentina que ganó el club.
"El cuerpo técnico no cobró ni un punto de los 17 que le pagaron al plantel. Y seguimos todos los días a las seis de la mañana trabajando para que estos pibes nos puedan clasificar", declaró con visible molestia.
Y agregó: "Estos jugadores y el cuerpo técnico hicieron historia, y nosotros los acompañamos con total dedicación. No pedimos privilegios, pedimos respeto. A veces se dicen cosas sin saber lo que realmente pasa puertas adentro, y uno tiene que salir a aclararlo".
Sobre su continuidad, respondió contundentemente: "No voy a ningún lado. No especulo con nada. Si algún día alguien me viene a buscar, primero voy y se lo digo al presidente. A mí me interesa el proyecto deportivo, no las especulaciones".
La respuesta de Central Córdoba a Omar de Felippe
Central Córdoba de Santiago del Estero emitió, este martes (4/11) un comunicado en el que contestó al entrenador del equipo, Omar De Felippe, quien reclamó la falta de pago de los premios que debía percibir por la obtención de la Copa Argentina 2024.
Desde el club santiagueño, manifestaron lo siguiente:
"El Club Atlético Central Córdoba desea manifestar su respeto y reconocimiento al Sr. Omar De Felippe y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso demostrado durante su gestión al frente del plantel profesional.
No obstante, ante algunas expresiones vertidas en conferencia de prensa respecto al cumplimiento de compromisos económicos por parte de la institución, consideramos oportuno realizar las siguientes aclaraciones:
En primer término, el cuerpo técnico percibe sus haberes de manera anticipada, es decir, por adelantado y no simplemente al día, tal como fue reconocido por el propio entrenador en su conferencia de prensa brindada la semana pasada, luego del encuentro frente a Huracán, donde destacó el esfuerzo que realiza el Club para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
Asimismo, de la totalidad de los premios devengados a la fecha, ya se ha abonado el 92% del total pactado, quedando pendiente únicamente el 8% restante, cuyo pago se encuentra planificado para concretarse en el transcurso de la presente semana, situación que fue debidamente comunicada al cuerpo técnico.
El Club Atlético Central Córdoba realiza un constante esfuerzo económico y logístico para asegurar que el cuerpo técnico y el plantel profesional cuenten con las mejores condiciones posibles en cada competencia, garantizando viajes en avión, estadías en hoteles de calidad, alimentación y todos los recursos necesarios para su desempeño.
Por todo ello, las declaraciones vertidas nos generan cierta sorpresa, ya que no reflejan la realidad de los hechos ni el espíritu de colaboración y respeto que ha caracterizado la relación entre las partes.
El Club reafirma su compromiso con la transparencia, el profesionalismo y el reconocimiento al trabajo realizado, valores que forman parte de su identidad institucional".
