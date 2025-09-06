Vélez 2 - Central Córdoba 0: en un partidazo, el Fortín fue más efectivo y gritó campeón

Vélez venció por 2 a 0 a Central Córdoba y gritó campeón de la Supercopa Argentina por segunda vez en su historia. Con un doblete del defensor Jano Gordon, el Fortín superó al Ferroviario en el Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central.

En la previa se esperaba que fuese un duelo atrapante. Y los protagonistas no defraudaron. Vélez y Central Córdoba son dos de los mejores equipos de este semestre , y llegaban a la final de la Supercopa con el envión de lo hecho a lo largo de estas últimas semanas.

Con una tarde primaveral ideal, ambos equipos regalaron un gran espectáculo. Con intensidad, ganas, velocidad y compromiso, salieron a jugar el partido como lo que era: una final. El Fortín llegó a disputar la Supercopa Argentina por haber sido campeón de la Liga Profesional , mientras que el Ferroviario lo hizo por ser campeón de la Copa Argentina .

Una Copa Argentina en cuya final venció, nada menos, que a Vélez. Así que esta tarde el equipo de Liniers se tomó revancha. Con este triunfo no solo re reivindicó de aquel partido, sino que también alzó el segundo título de este 2025. En julio ya había ganado la Supercopa Internacional cuando triunfó ante Estudiantes.

Para ese entonces ya estaba Guillermo Barros Schelotto en el plantel, y desde aquel momento hasta ahora ha logrado dotar a su equipo de una impronta clara. A pesar de ser un elenco joven, con muchos aspectos todavía por pulir, el Fortín da paso tras paso para convertirse cada vez más en un equipo sólido y sostenible.

Siempre con su bandera, innegociable, que es la de sus pibes. La de La Fábrica. La de promover juveniles como un estilo de gestión. Hoy, ante Central Córdoba, los dos goles tuvieron ese sello: dos centros de Maher Carrizo, y dos cabezazos de Jano Gordon. 19 y 21 años.

La Fábrica, campeona

"No lo soñé ni en los mejores casos", confesó Gordon. Carrizo confirmó que no fue improvisado: "Lo habíamos practicado ayer en el entrenamiento". Y Bouzat, uno de los experimentados, les dio el crédito: "El salto de calidad lo dan siempre los chicos en este club".

Central Córdoba fue mejor que Vélez, pero el Fortín fue efectivo en las áreas

Vélez fue efectivo en el área y eso le dio el título. Si es cierto eso de que "las finales no se juegan, se ganan", hoy al Fortín el vox populi le cabe a la perfección. Es que no fue un buen partido el del campeón, que casi en ningún momento de los 90 minutos logró pisar firme, encontrarse con su juego y fluir con claridad.

A nivel individual, los jugadores estuvieron demasiados imprecisos. Y como el fútbol es un juego grupal, suele suceder que muchas acciones individuales terminan por determinar el desarrollo colectivo. Tal vez no sea exagerado decir que Central Córdoba jugó mejor que Vélez a pesar de que Vélez haya ganado.

En el balance general, el equipo de De Felippe se mostró mucho más cómodo. La pelota la tuvo mayormente el rival, pero el partido se jugó en el terreno que quisieron los santiagueños. En los duelos individuales, en el rigor físico, en el despliegue coordinado para marcar, el Ferroviario se comió al Fortín.

Central Córdoba fue un rival durísimo

Central Córdoba eligió defender pero no cerca de su arco, y ya a la altura de mitad de cancha se plantaba para detener los avances del rival. Rápido e intenso para cortar, se lanzaba de contragolpe en velocidad y preocupó más de una vez a Vélez, sobre todo por el lado de Perelló. Los de De Felippe fueron un equipo áspero, compacto, veloz y pragmático. Pudieron haber convertido.

Pero, volviendo a eso de que "las finales no se juegan, se ganan", a los de Liniers le calzó perfecto. La ganó. De manera contundente, con justicia y con el sello de la casa. Guillermo Barros Schelotto se fue ovacionado por el público: todo un síntoma de este 2025 sacudido por las emociones.

Resumen del partido

Insólito: expulsaron por protestar a los dos entrenadores, De Felippe y Barros Schelotto

Se abren los espacios para los delanteros de Vélez y el Fortín está para liquidarlo de contragolpe

El Fortín no aprovechó el envión del gol para acomodarse y el Ferroviario lo inquieta

Comienza el 2T

Final del 1T

El lado izquierdo de Vélez no para de sufrir: Perelló se hace un festín y el equipo de Linares no encuentra la forma de detener el sangrado

Vélez tiene la pelota, pero el que domina el partido es Central Córdoba El partido se juega como quiere el Ferroviario. Propone duelos individuales intensos y se lo nota muy comprometido colectivamente para interrumpir los avances del Fortín, que a pesar de tener más la pelota está muy desconectado.

El cotejo se juga con alta intensidad y eso también lleva a mucha fricción y faltas: recurrentemente hay jugadores en el suelo

Comienzo muy entretenido en Rosario, de ida y vuelta y transiciones en velocidad de ambos equipos Aunque el Fortín asume el protagonismo con pelota, el Ferroviario planta postura cerca del mediocampo y está rápido para cortar y contragolpear

Comienza el partido

TV: Dónde ver la final de la Supercopa Argentina El partido es transmitido por ESPN.

El Fortín ya ganó un título en 2025 y quiere repetir esta tarde Vélez venció 2 a 0 a Estudiantes por la Supercopa Internacional en julio pasado. El Fortín disputó la final tras haber sido el mejor de la Tabla Anual 2024, mientras que el Pincha lo hizo por haber ganado la Copa de la Liga. En aquel entonces, Guillermo Barros Schelotto apenas había asumido como entrenador del equipo de Liniers, tras reemplazar a Gustavo Quinteros.

Una final atrapante: por qué Vélez y Central Córdoba son dos de los mejores equipos del semestre En una tarde espectacular, el Gigante de Arroyito será sede de un encuentro que promete. No solo por el antecedente reciente de la Copa Argentina, sino por el gran segundo semestre que están protagonizando ambos equipos. Los dos marchan en segundo lugar en el Torneo Clausura. Mientras que el Ferroviario es escolta de Barracas Central en la Zona A, el Fortín es escolta de River en la Zona B. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llegan en levantada. De los últimos 5 partidos ganaron 4, además de haber superado con creces a Fortaleza por Copa Libertadores, donde se clasificaron a cuartos de final. Los dirigidos por Omar De Felippe también sacan pecho. En lo que va del Clausura todavía no perdieron, con 3 triunfos y 4 empates. Recientemente cayó ante Lanús por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Fortín y Ferroviario reviven la final de 2024: Vélez quiere revancha Si Central Córdoba juega esta Supercopa Argentina es porque salió campeón de la Copa Argentina 2024. Levantó aquel trofeo, el primero de su historia en Primera División, porque le ganó en la final nada menos que... a Vélez. En aquel momento, el equipo dirigido entonces por Gustavo Quinteros llegó a diciembre como el más consistente de todo el año en el fútbol argentino. Mientras peleaba por quedarse con la Liga Profesional, algo que luego logró, también alcanzó la final de la Copa Argentina. Allí, aunque jugó mejor que Central Córdoba, el Ferroviario golpeó en el momento justo y gritó campeón.