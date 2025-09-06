Vélez venció por 2 a 0 a Central Córdoba y gritó campeón de la Supercopa Argentina por segunda vez en su historia. Con un doblete del defensor Jano Gordon, el Fortín superó al Ferroviario en el Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central.
Vélez 2 - Central Córdoba 0: en un partidazo, el Fortín fue más efectivo y gritó campeón
Vélez y Central Córdoba regalaron un duelo atrapante. Aunque el Ferroviario estuvo más sólido, el Fortín golpeó en las áreas y es campeón de la Supercopa Argentina. Por Manuel Nacinovich.
-
17:59
Final del partido: Vélez venció 2 a 0 a Central Córdoba
17:47
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Nuevamente Gordon de cabeza pone al Fortín adelante
17:43
Insólito: expulsaron por protestar a los dos entrenadores, De Felippe y Barros Schelotto
17:39
Se abren los espacios para los delanteros de Vélez y el Fortín está para liquidarlo de contragolpe
17:34
¡Otro atajadón de Aguerre! VIDEO: Tremenda tapada a Romero en un mano a mano
17:26
El Fortín no aprovechó el envión del gol para acomodarse y el Ferroviario lo inquieta
17:07
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: De cabeza, Gordon pone el primero para el Fortín en el inicio del 2T
17:07
Comienza el 2T
16:49
Final del 1T
16:46
El lado izquierdo de Vélez no para de sufrir: Perelló se hace un festín y el equipo de Liniers no encuentra la forma de detener el sangrado
-
Vélez tiene la pelota, pero el que domina el partido es Central Córdoba
-
¡Se lo perdió solo frente al arco! VIDEO: El Ferroviario tuvo el gol, pero el tiro se estrelló en el palo
-
¡Qué pelotón sacó Aguerre! VIDEO: Cabezazo de Romero y casi el primero de Vélez, pero el arquero metió el manotazo
-
¿Era mano de Magallán en el área? VIDEO: Todo Central Córdoba pidió penal
-
El cotejo se juga con alta intensidad y eso también lleva a mucha fricción y faltas: recurrentemente hay jugadores en el suelo
-
Comienzo muy entretenido en Rosario, de ida y vuelta y transiciones en velocidad de ambos equipos
-
Comienza el partido
16:02
TV: Dónde ver la final de la Supercopa Argentina
-
El Fortín ya ganó un título en 2025 y quiere repetir esta tarde
-
Una final atrapante: por qué Vélez y Central Córdoba son dos de los mejores equipos del semestre
-
Fortín y Ferroviario reviven la final de 2024: Vélez quiere revancha
-
Equipos confirmados en Vélez y Central Córdoba
En la previa se esperaba que fuese un duelo atrapante. Y los protagonistas no defraudaron. Vélez y Central Córdoba son dos de los mejores equipos de este semestre, y llegaban a la final de la Supercopa con el envión de lo hecho a lo largo de estas últimas semanas.
Doblete de Gordon y sello de La Fábrica: "No lo soñé ni en los mejores casos"
Con una tarde primaveral ideal, ambos equipos regalaron un gran espectáculo. Con intensidad, ganas, velocidad y compromiso, salieron a jugar el partido como lo que era: una final. El Fortín llegó a disputar la Supercopa Argentina por haber sido campeón de la Liga Profesional, mientras que el Ferroviario lo hizo por ser campeón de la Copa Argentina.
Una Copa Argentina en cuya final venció, nada menos, que a Vélez. Así que esta tarde el equipo de Liniers se tomó revancha. Con este triunfo no solo re reivindicó de aquel partido, sino que también alzó el segundo título de este 2025. En julio ya había ganado la Supercopa Internacional cuando triunfó ante Estudiantes.
Para ese entonces ya estaba Guillermo Barros Schelotto en el plantel, y desde aquel momento hasta ahora ha logrado dotar a su equipo de una impronta clara. A pesar de ser un elenco joven, con muchos aspectos todavía por pulir, el Fortín da paso tras paso para convertirse cada vez más en un equipo sólido y sostenible.
Siempre con su bandera, innegociable, que es la de sus pibes. La de La Fábrica. La de promover juveniles como un estilo de gestión. Hoy, ante Central Córdoba, los dos goles tuvieron ese sello: dos centros de Maher Carrizo, y dos cabezazos de Jano Gordon. 19 y 21 años.
"No lo soñé ni en los mejores casos", confesó Gordon. Carrizo confirmó que no fue improvisado: "Lo habíamos practicado ayer en el entrenamiento". Y Bouzat, uno de los experimentados, les dio el crédito: "El salto de calidad lo dan siempre los chicos en este club".
Central Córdoba fue mejor que Vélez, pero el Fortín fue efectivo en las áreas
Vélez fue efectivo en el área y eso le dio el título. Si es cierto eso de que "las finales no se juegan, se ganan", hoy al Fortín el vox populi le cabe a la perfección. Es que no fue un buen partido el del campeón, que casi en ningún momento de los 90 minutos logró pisar firme, encontrarse con su juego y fluir con claridad.
Quizás también te interese leer: La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"
A nivel individual, los jugadores estuvieron demasiados imprecisos. Y como el fútbol es un juego grupal, suele suceder que muchas acciones individuales terminan por determinar el desarrollo colectivo. Tal vez no sea exagerado decir que Central Córdoba jugó mejor que Vélez a pesar de que Vélez haya ganado.
En el balance general, el equipo de De Felippe se mostró mucho más cómodo. La pelota la tuvo mayormente el rival, pero el partido se jugó en el terreno que quisieron los santiagueños. En los duelos individuales, en el rigor físico, en el despliegue coordinado para marcar, el Ferroviario se comió al Fortín.
Central Córdoba eligió defender pero no cerca de su arco, y ya a la altura de mitad de cancha se plantaba para detener los avances del rival. Rápido e intenso para cortar, se lanzaba de contragolpe en velocidad y preocupó más de una vez a Vélez, sobre todo por el lado de Perelló. Los de De Felippe fueron un equipo áspero, compacto, veloz y pragmático. Pudieron haber convertido.
Pero, volviendo a eso de que "las finales no se juegan, se ganan", a los de Liniers le calzó perfecto. La ganó. De manera contundente, con justicia y con el sello de la casa. Guillermo Barros Schelotto se fue ovacionado por el público: todo un síntoma de este 2025 sacudido por las emociones.
