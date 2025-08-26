La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"

Vélez, "un lugar atractivo para jugadores de jerarquía y trayectoria"

El mánager, ahora dirigente pero antes un talentoso volante que fue mundialista con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Brasil 2014, aseguró que vieron en Aliendro y Lanzini dos alternativas que no quisieron desaprovechar.

"Fueron oportunidades que se nos presentaron, sabíamos que eran posiciones que teníamos que reforzar", sostuvo. "Las oportunidades se presentaron en el transcurso del mercado. Pudimos aprovecharlas. Hoy Vélez es un lugar muy atractivo para que estos jugadores de tanta jerarquía y trayectoria lo elijan".

"Hoy Vélez es un lugar muy atractivo para que estos jugadores de tanta jerarquía y trayectoria lo elijan" "Hoy Vélez es un lugar muy atractivo para que estos jugadores de tanta jerarquía y trayectoria lo elijan"

¿De qué se trata ese panorama seductor que existe en Liniers y puede ser una buena puerta de entrada para futbolistas de nivel?

Ricky Álvarez explicó: "Le podíamos ofrecer un contexto favorable para recuperar el rendimiento. Y fue a lo que apuntamos. Desde un primer momento les hicimos saber del interés. Les comentamos del proyecto a los dos, sabíamos que si los hacíamos sentir importantes tratando de generarle un contexto donde se puedan sentir cómodos, teníamos una oportunidad de mejora sustancial".

Aliendro y Lanzini, hasta 2027

Para el mánager de Vélez, Aliendro "se adaptó muy rápido y lo hizo de excelente manera". El mediocampista de 34 años firmó contrato con el club hasta 2027.

River empata ante Sportin Cristal (Rodrigo Aliendro). Ambos están complicados. Aliendro, sin lugar en el Millonario

Sobre Lanzini, que tuvo apenas un par de entrenamientos y en el último encuentro jugó un puñado de minutos, consideró que "muestra que es un chico que tiene mucha jerarquía". El volante de 32 años firmó contrato por un año y medio.

"Trataremos de sostener esto y que el rendimiento de ellos sea cada vez más importante y que nos ayude a generar una estructura a nivel grupal que sea cada vez mas sólida. Una solidez desde el rendimiento que permite aspirar a conseguir cosas importantes", expresó el mánager del Fortín.

+ de Golazo24