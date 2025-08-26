Lionel Scaloni no es Marcelo Gallardo: Llora River, festeja Argentina

Por eso mismo si el Millonario se llevaba los tres puntos, podría haber sido un espaldarazo anímico importante en la previa al encuentro ante Unión.

El empate del Granate llegó sobre el final y todo hace indicar que por la bronca, el Muñeco suspendió la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Para colmo, en Brasil andan pasando cosas...

Festeja Lionel Scaloni y la Selección Argentina

El pasado jueves 21 de agosto, se definió que River y Palmeiras se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Verdao, al igual que el Millonario, también tuvo su partido por el torneo local pero en su caso, fue victoria 3 a 0 ante Sport Recife.

Los dirigidos por Abel Ferreira, están segundos en el Brasleirao detrás de Flamengo (el otro de Brasil que está en cuartos y enfrentará a Estudiantes de La Plata).

Seguramente quien haya estado atento al partido de Palmeiras, es Lionel Scaloni, ya que jugó uno de sus convocados a la siguiente doble fecha de Eliminatorias: José López.

El "Flaco", convirtió dos goles y fue una de las figuras del equipo Verde para seguir afianzándose en la pelea del Brasileirao.

Claro está que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son los centrodelanteros que va a seguir eligiendo el entrenador de la Selección Argentina.

De igual manera, el DT de la Albiceleste, hace tiempo viene buscando un tercer número 9 y el hecho de que López haya marcado en dos oportunidades sea una buena noticia para él.

En la próxima doble fecha de Elminatorias, Argentina enfrentará a Venezuela el 4 de septiembre y a Ecuador el 9.

