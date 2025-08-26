River Plate empató 1-1 frente a Lanús en la sexta fecha del Torneo Clausura, y el gol en la última jugada dejó con bronca a Marcelo Gallardo. Pero no es lo único que preocupa al Muñeco: lo que para Lionel Scaloni y la Selección Argentina es una buena noticia, para el técnico del Millonario representa un dolor de cabeza.
¿POR QUÉ?
Lionel Scaloni no es Marcelo Gallardo: Llora River, festeja Argentina
Los intereses de Lionel Scaloni para la Selección Argentina no son los mismos que los de Marcelo Gallardo para River.
Todo parecía indicar que el club de Núñez se iba a llevar los 3 puntos de la Fortaleza a pesar de no haber tenido su mejor versión. Sobre el final del encuentro, el Granate hizo que solamente se lleve 1.
Llora River de Marcelo Gallardo
River venía de derrotar a Libertad de Paraguay por penales por los octavos de final de la Copa Libertadores pero en deuda con el juego.
Marcelo Gallardo, en vistas a los que serán los octavos de final de Copa Argentina, optó por poner mayoría de suplentes en la cancha de Lanús.
El primer tiempo fue decididamente malo para el Millonario. El segundo, con el ingreso del voluntarioso Maximiliano Salas y los destellos de talento de Juanfer Quintero, fue algo mejor.
Por eso mismo si el Millonario se llevaba los tres puntos, podría haber sido un espaldarazo anímico importante en la previa al encuentro ante Unión.
El empate del Granate llegó sobre el final y todo hace indicar que por la bronca, el Muñeco suspendió la conferencia de prensa posterior al encuentro.
Para colmo, en Brasil andan pasando cosas...
Festeja Lionel Scaloni y la Selección Argentina
El pasado jueves 21 de agosto, se definió que River y Palmeiras se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El Verdao, al igual que el Millonario, también tuvo su partido por el torneo local pero en su caso, fue victoria 3 a 0 ante Sport Recife.
Los dirigidos por Abel Ferreira, están segundos en el Brasleirao detrás de Flamengo (el otro de Brasil que está en cuartos y enfrentará a Estudiantes de La Plata).
Seguramente quien haya estado atento al partido de Palmeiras, es Lionel Scaloni, ya que jugó uno de sus convocados a la siguiente doble fecha de Eliminatorias: José López.
El "Flaco", convirtió dos goles y fue una de las figuras del equipo Verde para seguir afianzándose en la pelea del Brasileirao.
Claro está que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son los centrodelanteros que va a seguir eligiendo el entrenador de la Selección Argentina.
De igual manera, el DT de la Albiceleste, hace tiempo viene buscando un tercer número 9 y el hecho de que López haya marcado en dos oportunidades sea una buena noticia para él.
En la próxima doble fecha de Elminatorias, Argentina enfrentará a Venezuela el 4 de septiembre y a Ecuador el 9.
