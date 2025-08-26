Yanina Latorre reveló al aire la respuesta de Milei tras preguntarle por Fátima Florez

Yanina Latorre criticó a Thelma Fardín por su video contra Juan Darthés

Hace algunos días Thelma Fardin decidió volcarse a las redes sociales para compartir un video luego de que Juan Darthés, que en junio del 2024 fue condenado en Brasil a seis años de prisión en régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal, solicitara que se declare nulo el juicio en su contra.

Yanina Latorre, por su parte, si bien dijo que le cree a la artista lo que no le pareció bien fue el modo en que comunicó el estado actual de la condena del actor. "Le creo todo a Thelma Fardin. Su discurso, lo que padeció, lo que sufrió", manifestó.

Y agregó: "El tema es que yo tengo un problema con Thelma Fardin, no me gusta cómo comunica. Pero yo estoy hablando de la forma de comunicar".

Además, luego insólitamente apuntó contra su modo de vestirse: "Primero está toda vestida de Adidas. Cuando entrena tiene una musculosa Adidas, después tiene un buzo Adidas. Todo el tiempo se ve la marca Adidas, las tres tiras. Frivolizás".

