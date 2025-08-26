Si bien en la actualidad el presidente Javier Milei se encuentra pasando un delicado momento tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, en los que acusa de coimera a su hermana Karina, como también así los casos de fentanilo contaminado, lo cierto es que se hizo un espacio para contestarle a Yanina Latorre.
DE ESTO SÍ HABLA
Yanina Latorre reveló al aire la respuesta de Milei tras preguntarle por Fátima Florez
Por medio de WhatsApp, Yanina Latorre se contactó con el Presidente y sin rodeos le consultó sobre su vínculo actual con la reconocida imitadora.
La conductora de Sálvese quien pueda leyó al aire el diálogo que mantuvo vía WhatsApp con el mandatario nacional luego de que le preguntara sobre su vínculo actual con Fátima Florez. "Yo no quería hablar de laboratorio, ni de coimas, me chupaba un huevo todo", comenzó aclarando.
"¿Volviste con Fátima?", le preguntó al líder libertario sin vueltas. A lo que según su relato, le contestó: "Trabajo 18 horas por día". "Me ocupo activamente del 75% de los ministerios", agregó posteriormente. Asimismo, luego se refirió a la relación que mantiene con la imitadora y confesó: "Tenemos una relación de amistad".
Es preciso recordar que dentro de algunos días tanto el economista como la humorista se reencontrarán en Las Vegas y la artista reconoció en diálogo con Desayuno Americano: "Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá que es el 5 de septiembre. Cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco él de su tour y yo con el mío". "Está bueno que nos veamos, ahí arriba del escenario", agregó posteriormente luego de aclarar que "casualmente" se verán las caras.
Yanina Latorre criticó a Thelma Fardín por su video contra Juan Darthés
Hace algunos días Thelma Fardin decidió volcarse a las redes sociales para compartir un video luego de que Juan Darthés, que en junio del 2024 fue condenado en Brasil a seis años de prisión en régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal, solicitara que se declare nulo el juicio en su contra.
Yanina Latorre, por su parte, si bien dijo que le cree a la artista lo que no le pareció bien fue el modo en que comunicó el estado actual de la condena del actor. "Le creo todo a Thelma Fardin. Su discurso, lo que padeció, lo que sufrió", manifestó.
Y agregó: "El tema es que yo tengo un problema con Thelma Fardin, no me gusta cómo comunica. Pero yo estoy hablando de la forma de comunicar".
Además, luego insólitamente apuntó contra su modo de vestirse: "Primero está toda vestida de Adidas. Cuando entrena tiene una musculosa Adidas, después tiene un buzo Adidas. Todo el tiempo se ve la marca Adidas, las tres tiras. Frivolizás".
