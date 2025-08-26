Wanda Nara complica los planes de Telefe: ¿Quién conducirá MasterChef?

image Las grabaciones arrancan el 23 de septiembre con 24 participantes y el jurado confirmado. Telefe evalúa algunos reemplazos, equilibrando la conducción con la estrategia de mantener la audiencia y controlar a sus figuras.

Si Wanda finalmente queda afuera, Iván de Pineda aparece como el reemplazo más firme, con la ventaja de tener buena recepción en otros proyectos del canal. Recordemos que el reality tiene una gran exposición y la conducción requiere presencia, carisma y manejo de los tiempos televisivos. Cada movimiento de Wanda se convierte en un indicador de cómo Telefe maneja sus talentos y hasta qué punto cede ante las figuras mediáticas.

Lo que se viene es una temporada cargada de expectativa, donde este tipo de conflictos parece que va a marcar la conversación antes incluso de que salga al aire. Telefe deberá decidir si prioriza la autoridad sobre sus figuras o la flexibilidad para mantener la audiencia.

