Wanda Nara volvió a sacudir el tablero televisivo tras su viaje a Los Ángeles, y ahora Telefe evalúa cómo manejar su participación en MasterChef Celebrity. La mediática sigue marcando su propio ritmo, y cada decisión pone en tensión la planificación del reality, mientras el canal busca garantizar la conducción sin perder la audiencia ni su estrategia de programación.
BUSCARÍAN REEMPLAZARLA
Wanda Nara complica los planes de Telefe: ¿Quién conducirá MasterChef?
Wanda Nara pone la tensión en Telefe tras su viaje a EE.UU., y su continuidad al frente de MasterChef Celebrity está en duda frente a posibles reemplazos.
Wanda Nara desafía a Telefe y recalienta MasterChef
El viaje de Wanda a Estados Unidos no pasó desapercibido. Mientras se esperaba su participación en MasterChef Celebrity, la mediática grabó una entrevista para La divina noche con Dante Gebel en Los Ángeles. Según rumores, se decía que había cobrado "una fortuna en dólares", aunque desde la producción del programa aclararon que "no le pagan a nadie".
Telefe se habría tomado mal que Wanda actuara por fuera del canal, sobre todo a pocos días del inicio del reality. Luis Ventura, en Secretos Verdaderos, contó que "A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa".
La situación es parte de un conflicto recurrente: el de la independencia de Wanda frente a los contratos de exclusividad. Que se niegue a acompañar a Marley en Por el Mundo y a participar de otros proyectos del canal habría tensado la relación. Ahora Telefe necesita mostrar que la conducción no depende de una sola figura, aunque esa figura tenga peso mediático.
MasterChef Celebrity: Quién entra, quién sale y qué se juega el canal
Las grabaciones de MasterChef Celebrity comenzarán el 23 de septiembre, y los 24 participantes ya empezarán con clases iniciales a principios de mes. Entre los que circulan podrían estar Juan Carlos Icardi, Rocío Oliva, Chano, Florencia Peña, La Joaqui y Valeria Mazza, aunque la lista aún no es definitiva. El jurado es el mismo de siempre: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.
Si Wanda finalmente queda afuera, Iván de Pineda aparece como el reemplazo más firme, con la ventaja de tener buena recepción en otros proyectos del canal. Recordemos que el reality tiene una gran exposición y la conducción requiere presencia, carisma y manejo de los tiempos televisivos. Cada movimiento de Wanda se convierte en un indicador de cómo Telefe maneja sus talentos y hasta qué punto cede ante las figuras mediáticas.
Lo que se viene es una temporada cargada de expectativa, donde este tipo de conflictos parece que va a marcar la conversación antes incluso de que salga al aire. Telefe deberá decidir si prioriza la autoridad sobre sus figuras o la flexibilidad para mantener la audiencia.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS
La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei
Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos