YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

Una vieja idea en los nuevos proyectos para Vaca Muerta

horacio marin.webp El tren para Vaca Muerta es una vieja idea del CEO de YPF, Horacio Marín.

La idea del tren para Vaca Muerta no es nueva. Horacio Marín ya lo había planteado hace unos meses:

Creo que la industria tiene un costo anual lo suficientemente alto para justificar la construcción de un transporte masivo de pasajeros (tren) desde Neuquén a Añelo o a Rincón. Eso no solamente evita accidentes, elimina tránsito en las rutas, es mucho más eficiente y también termina logrando que los turnos de trabajadores petroleros vayan y vengan en un sistema mucho más seguro y rápido, sino que también lo puede usar la comunidad Creo que la industria tiene un costo anual lo suficientemente alto para justificar la construcción de un transporte masivo de pasajeros (tren) desde Neuquén a Añelo o a Rincón. Eso no solamente evita accidentes, elimina tránsito en las rutas, es mucho más eficiente y también termina logrando que los turnos de trabajadores petroleros vayan y vengan en un sistema mucho más seguro y rápido, sino que también lo puede usar la comunidad

Actualmente, entre las propuestas ferroviarias que se analizan, se destaca la liderada por Toro Brokers SA (TBSA), que ya cuenta con una carta de intención firmada y financiamiento asegurado por más de US$600 millones. El plan incluye un corredor logístico entre Bahía Blanca y Añelo, la rehabilitación del ramal Bahía Blanca–Contraalmirante Cordero, mini hubs cada 30 kilómetros e incluso un aeropuerto de cargas. Según su CEO, Sebastián Cantero, el esquema permitiría reducir hasta un 40% los costos logísticos de las operadoras.

Mientras tanto, YPF explora acuerdos con empresas locales y extranjeras para concretar el proyecto del tren mixto (de cargas y pasajeros), una apuesta que podría redefinir la logística y la movilidad en Vaca Muerta.

