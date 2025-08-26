Alarma para Javier Milei: Al campo no le alcanza con la poda de retenciones

No todo es negativo

El avance de la “desconfianza” que revela el estudio de la Universidad Austral está proyectado sobre el futuro “inmediato”. Mientras tanto, las proyecciones a largo plazo para con el Gobierno nacional se mantuvieron dentro de márgenes positivos.

En ese sentido, el informe detalla que dos de cada tres productores considera que el largo plazo será de mejora financiera para los próximos 12 meses. Las altas expectativas están ancladas al 2026, año en el que se espera una mayor estabilidad en el plano cambiario y político, ya con el frente electoral despejado.

De cualquier manera, el informe advierte la necesidad de apuntalar las expectativas en base a un panorama más estable. Las proyecciones resultan clave para la salud financiera de los productores, que en muchos casos desisten de invertir incluso con buenas expectativas a nivel climático debido a la incertidumbre económica y política.

“El productor argentino mantiene su confianza en el futuro, pero la falta de inversión en activos fijos es un problema serio. Si no se revierten estas señales, puede comprometerse la competitividad del agro en el mediano plazo. Este año no solo se juega la rentabilidad de la próxima campaña, sino también la dirección de la política económica de los próximos años. Por eso muchas decisiones se postergan hasta ver el resultado electoral y la consistencia de las medidas", analizó el académico en diálogo con Infocampo.

El campo y las retenciones

Otro dato de alarma para el Gobierno nacional sería la cantidad de producción “guardada” por los productores a la espera del paso de la tormenta electoral y cambiaria. En ese sentido, el informe de la UA destacó que solamente un 24% de los productores liquidó por completo su stock de granos.

El resto, 76%, aseguró haber resguardado más del 50% de su stock. Algunos de ellos esperan una mejora de los precios internacionales para liquidar, mientras que otros recurren al propio stock para el pago de alquileres y costos fijos, lo que revela una alta vulnerabilidad de la rentabilidad del agro.

