El girasol pica en punta en el campo y apunta a récord en dos décadas

A nivel local, el complejo agroindustrial del girasol procesó más de 2.2 millones de toneladas. Eso dio como resultado un millón de toneladas de aceite y harina circulando en el mercado..

En ese orden, las estimaciones indicaron que la intención de cultivo podría crecer hacia las 2,4 millones de hectáreas, arrojando un incremento interanual de casi el 10%. Eso, teniendo en cuenta las proyecciones climáticas, podría derivar en una cosecha de hasta 5 millones de toneladas, un aporte inédito para el siglo XXI en el campo argentino.

De esa manera, el girasol se enfrentaría a una ventana positiva especialmente empujada por el contexto internacional. Algo que no sucede con el resto de los cultivos argentinos, que si bien experimentaron números alentadores respecto al rendimiento no tuvieron viento internacional favorable para empujar números récord.

aceite de girasol3.jpeg El aceite de girasol ingresó 980 millones de dólares en lo que va de 2025.

Siguen las retenciones

A pesar de la baja en las retenciones anunciada por el Gobierno nacional, el girasol es un cultivo más que aporta derechos exportadores. En ese sentido, la actualización del impuesto llevó al grano a tributar un 5,5%, dejando atrás el 7% establecido anteriormente.

Además, los derivados del girasol quedaron gravados con un 4% de derechos a la exportación. Una medida que fue bien recibida pero, según productores argentinos, no es el fin del camino respecto a la reestructuración fiscal y el fin de la presión a la actividad agropecuaria.

