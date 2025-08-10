La autora de la investigación es una de las periodistas que más ha escrito sobre los ilícitos en el país: la abogada es autora de “La máquina de la corrupción. Un análisis urgente para terminar con el gran mal de Argentina”.
"DOS DÉCADAS DE NEGOCIOS Y PODER"
Perfil publicó adelanto de una investigación que vincula a Leonardo Scatturice y Daniel Hadad
El material de Natalia Volosín difundido por Perfil revela documentos que acreditan la relación y los negocios entre el dueño de Flybondi y el de Infobae.
En el material recopilado quedaron claras las relaciones que ambos comparten desde hace más de veinte años.
Se trata de una trama de negocios invisibles que incluyen:
-operaciones inmobiliarias millonarias
-sociedades en paraísos fiscales
-jugosos contratos con el Estado argentino
-una protección política y mediática sostenida.
Leonardo Scatturice de espía aficionado a magnate
El empresario vinculado al gobierno libertario y la CPAC (Conferencia global destinada a recaudar fondos para partidos conservadores) aparece vinculado a empresarios investigados en causas muy controvertidas.
-en el caso de la “embajada paralela” en Venezuela, figura su relación con Maximiliano González Kunz, a través de una sociedad creada en Panamá en 2019. González Kunz fue procesado por el juez Marcelo Aguinsky en la investigación sobre los negocios en ese país caribeño. Este empresario buscaría ahora quedarse con el estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires.
-otro socio fue Gabriel Znidarcic, empresario venezolano mencionado en la causa de la embajada paralela con Caracas a través de la firma Frolem.
-en la llamada “mafia de los contenedores”, Scatturice creó entre 2016 y 2017 tres sociedades con Aldo Javier Limardo, procesado en un desprendimiento de la causa. Limardo habría formado parte de la operación mediática contra el ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, difundida "en exclusiva" por Infobae, según Volosin.
"La estructura es típica de maniobras de lavado de dinero. En ellas figuran Scatturice y Laura Arrieta" adelantó la periodista .
Millonarios contratos de Leonardo Scatturice con el Estado
Según la investigadora, existe un “modus operandi” en el accionar del empresario radicado en Miami:
Primero, se adquieren empresas tecnológicas con experiencia previa en licitaciones.
Segundo, se les aumenta su capital en grandes proporciones para desplazar a los socios originales.
Tercero, existiría una cobertura periodística favorable de Infobae a las firmas involucradas en las licitaciones y a sus directivos.
OCP TECH SA fue comprada por Scatturice a Federico Haymes Biedma entre 2018 y 2019.
En 2022, adquirieron el 33% restante por US$ 4 millones, aunque el pago no se concretó y derivó en una demanda en Estados Unidos.
Bajo control de Scatturice, OCP TECH accedió a contratos con el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la UBA.
En abril de 2024, OCP TECH se asoció con Gabriel Pablo De Simone, y en mayo de 2025 la empresa se pre inscribió como proveedora del Estado.
Denuncia penal en USA
Volosin adelantó que presentará una causa ante la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) en Estados Unidos para exponer el circuito de sociedades utilizadas para mover fondos a través del sistema financiero formal.