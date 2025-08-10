Perfil publicó adelanto de una investigación que vincula a Leonardo Scatturice y Daniel Hadad

-jugosos contratos con el Estado argentino

-una protección política y mediática sostenida.

scatturice bennet trump.jpg Leonardo Scaturicce posando junto a Donald Trump

Leonardo Scatturice de espía aficionado a magnate

El empresario vinculado al gobierno libertario y la CPAC (Conferencia global destinada a recaudar fondos para partidos conservadores) aparece vinculado a empresarios investigados en causas muy controvertidas.

-en el caso de la “embajada paralela” en Venezuela, figura su relación con Maximiliano González Kunz, a través de una sociedad creada en Panamá en 2019. González Kunz fue procesado por el juez Marcelo Aguinsky en la investigación sobre los negocios en ese país caribeño. Este empresario buscaría ahora quedarse con el estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires.

-otro socio fue Gabriel Znidarcic, empresario venezolano mencionado en la causa de la embajada paralela con Caracas a través de la firma Frolem.

-en la llamada “mafia de los contenedores”, Scatturice creó entre 2016 y 2017 tres sociedades con Aldo Javier Limardo, procesado en un desprendimiento de la causa. Limardo habría formado parte de la operación mediática contra el ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, difundida "en exclusiva" por Infobae, según Volosin.

En 2017, Scatturice le compró a Hadad un departamento en el complejo Continuum South Beach Condo. Según describió Volosin, en Florida se detectaron unas 20 sociedades interconectadas como agentes residentes o managers, sin actividad comercial ni inmobiliaria visible.

"La estructura es típica de maniobras de lavado de dinero. En ellas figuran Scatturice y Laura Arrieta" adelantó la periodista .

image Leonardo Scatturice, en el ojo de la tormenta. Sin embargo, no se defiende, no contesta acusaciones.

Millonarios contratos de Leonardo Scatturice con el Estado

Según la investigadora, existe un “modus operandi” en el accionar del empresario radicado en Miami:

Primero, se adquieren empresas tecnológicas con experiencia previa en licitaciones.

Segundo, se les aumenta su capital en grandes proporciones para desplazar a los socios originales.

Tercero, existiría una cobertura periodística favorable de Infobae a las firmas involucradas en las licitaciones y a sus directivos.

image Leonardo Scatturice y su empleada, la ex azafata Laura Arrieta

El ejemplo más visible es la controvertida OCP TECH S.A. responsable del viaje de fin de febrero de 2025 que involucrara a Laura Belén Arrieta y las máximas autoridades de la Aduana en Aeroparque. No controlaron 10 maletas que la ex azafata introdujo en el país gracias a un "canal privilegiado" que evitó el scanneo de los contenidos.

OCP TECH SA fue comprada por Scatturice a Federico Haymes Biedma entre 2018 y 2019.

En 2022, adquirieron el 33% restante por US$ 4 millones, aunque el pago no se concretó y derivó en una demanda en Estados Unidos.

Bajo control de Scatturice, OCP TECH accedió a contratos con el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la UBA.

En abril de 2024, OCP TECH se asoció con Gabriel Pablo De Simone, y en mayo de 2025 la empresa se pre inscribió como proveedora del Estado.

Natalia Volosin, especialista en corrupción. Natalia Volosín, especialista en temas de corrupción

Denuncia penal en USA

Volosin adelantó que presentará una causa ante la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) en Estados Unidos para exponer el circuito de sociedades utilizadas para mover fondos a través del sistema financiero formal.