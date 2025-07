"No se escanea el 100%": La justificación de Juan Pazo (ARCA) por las valijas de Scatturice

En declaraciones al canal de noticias A24 este martes (8/7), Pazo insistió en que “no se escanea el 100% de las valijas y del equipaje que viene a la República Argentina”.

"Es increíble que nos estén acusando por esto con la cantidad de reformas que hicimos para flexibilizar los procesos aduaneros”, se quejó por las denuncias.

El escándalo de las valijas

Según denuncias periodísticas iniciales (Carlos Pagni, LN+), Laura Arrieta (empleado de Scatturice) no declaró varias valijas de su jefe (accionista de Flybondi y cercano al gobierno de Milei) que estaban a bordo de un Jet Bombardier: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas accedió a los videos de Aduana que prueban cómo se evitaron controles de scanner de 5 maletas diferentes.

image.png Juan Pazo fue el primer funcionario del gobierno de Milei en hablar de las imágenes de las valijas de Scatturice.

Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez reconstruyeron foto a foto el accionar de la mujer, gerente de operaciones corporativas de la empresa OCP TECH, de Leonardo Scatturice, argentino radicado en Miami, socio del empresario Mario Montoto y de la confianza (ambos) de Santiago Caputo.

El caso parecía olvidado desde febrero pasado y la revelación de Pagni hasta que el canal TN (de la productora Artear, de Grupo Clarín), citó fuentes judiciales al difundir un video el domingo pasado que fue tremendo para el oficialismo: el avión de Leonardo Scatturice transportó desde Florida a una pasajera, Laura Belén Arrieta y, tras permanecer una semana parado en un hangar de Royal Class -también vinculada a Scatturice- partió hacia París (Francia). Arrieta es una exazafata, ejecutiva de empresas de Scatturice, e integrante de CPAC Argentina, una herramienta de lobby y recaudación de dinero para, por ejemplo, construir la futura Biblioteca Donald Trump. Una función muy comentada de CPAC Argentina fue lograr una relación entre Trump y Javier Milei, esfuerzo en crisis porque ni Milei ingresó a la Sala Oval ni tampoco tuvo diálogo directo con Trump.

Arrieta ingresó a Argentina con 10 valijas pero al menos 5 no habrían pasado los controles de equipajes correspondientes.

image.png Laura Belén Arrieta y Javier Milei

Manuel Adorni negó desde un principio que se haya tratado de una irregularidad."Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, aseguró el vocero presidencial, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, pero TN emitió imágenes exclusivas de lo ocurrido en la pista del Aeroparque porteño que ameritaban otra explicación.

En una primera imagen se observa el aterrizaje de la aeronave al Jorge Newbery la mañana del 26 de febrero de 2025 con la citada Arrieta a bordo. También se distingue una camioneta que podría ser la utilizada para trasladar al personal de la Oficina de Pista de la Dirección General de Aduanas. Además, una camioneta tipo traffic de color negro perteneciente a Royal Class, ingresando a la pista.

El testimonio del piloto

El piloto Juan Pablo Pinto en su testimonio judicial –es uno de los dos pilotos del avión- del 1ro de julio habló de las irregularidades habituales en los controles. Al mostrarle las fotos que difundió el canal TN declaró: “habitualmente no nos está esperando nadie ni debemos aguardar a nadie, únicamente realizamos el control de aduana. De las imágenes que me fueron exhibidas no advierto ningún procedimiento que no sea el habitual, tanto en vuelos privados como en vuelos comerciales, por eso está dividido el pasillo en caso de que funcione el semáforo el canal verde pasa fuera del escáner ”. Este testimonio judicial de Pinto fue difundido este martes (8/7) en Radio Mitre.

