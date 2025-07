El dato oculto que podría arruinar la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La reacción de la actriz no se hizo esperar, y lejos de medir palabras, estalló en furia y sin diplomacia. “El papá del año me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos y apagó el teléfono para irse de joda. Me dejaba tirada dándoles la teta mientras él se iba de gira”, lanzó, sin filtros.

Y siguió: “El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quién se encargó de destruir mi autoestima, el que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”.

“El papá del año que llevaba a su hija a una fiesta, pero se la pasaba encerrado en el baño con sus adicciones”, disparó, visiblemente indignada por la situación.

Embed - LA CHINA on Instagram: "." View this post on Instagram A post shared by LA CHINA (@sangrejaponesa)

En definitiva, el escándalo se enreda aún más. Según versiones, Icardi mantendría cierto coqueteo con el pasado, Wanda parecería jugar a dos puntas desde la distancia y Vicuña vuelve a presentarse con una postura firme, dejando a la China en una posición solitaria. Con hijos a su cargo, un novio que supuestamente intercambia mensajes con su ex, y un ex que incluso bloqueó sus permisos de viaje. ¿Y Pampita? Por ahora, su silencio es elocuente.

