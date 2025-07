El Trece se quiere morir: Telefe tienta a Darío Barassi y Wanda Nara entra en alerta

La dinámica entre ambos conductores genera interrogantes fascinantes. Dente no dudó en plantear las dudas que muchos comparten: "¿El formato aguanta una dupla? Porque Wanda ya es muy fuerte a nivel pantalla, muy pomposa, Darío es muy pomposo, es como demasiado mucho".

"El formato es tan fuerte que no te permite jugar mucho, Barassi es un tipo con mucho ego ¿Se va a bancar quedar supeditado a un formato?", continuó diciendo. "El formato es tan fuerte que no te permite jugar mucho, Barassi es un tipo con mucho ego ¿Se va a bancar quedar supeditado a un formato?", continuó diciendo.

Esta reflexión toca el corazón del dilema. "MasterChef Celebrity" es un formato que demanda protagonismo absoluto de quien lo conduce, y tanto Barassi como Nara son personalidades que naturalmente ocupan todo el espacio disponible. La química entre ambos existe, eso está comprobado, pero la pregunta es si esa química funcionaría en un formato donde cada gesto, cada palabra, cada reacción está sumamente medida.

Embed - Canal Net TV on Instagram: "@entrometidosenlatele en #NetTV ¿Darío Barassi se muda a Telefe para conducir MasterChef y reemplazar a Wanda Nara? No te pierdas de la mejor información de la mano de @tomroxdente junto a @andreabisso70 @diegosuarezmazzea.ok @facuventura7 @ana_laura_roman @sofyubeda y @mel.gordillo Reviví esta nota y muchas más ingresando a nuestra web www.canalnet.tv No te pierdas de toda la información del espectáculo en #Entrometidos de lunes a viernes a las 14:30" View this post on Instagram A post shared by Canal Net TV (@canalnetar)

Mientras tanto, El Trece observa con nerviosismo cómo su estrella más brillante podría estar evaluando ofertas. La gestión de Adrián Suar enfrenta el desafío de retener a un talento que se ha vuelto indispensable, especialmente cuando la competencia se intensifica con propuestas como "La Voz Argentina" que arrasa en audiencia.

La última publicación de Barassi en Instagram sugiere tranquilidad con su situación actual en el canal del sol, pero como bien se sabe en el ambiente televisivo, las apariencias pueden ser engañosas, y un post en redes sociales raramente refleja la verdadera temperatura de las conversaciones detrás de cámaras.

El posteo de Darío Barassi tras la decisión de El Trece

“Cambio de horario para el querido 'Ahora Caigo' que se las banca todas. Volvemos a nuestro típico y clásico horario de las 18:30 horas. Yo, agradecido siempre del espacio y la oportunidad que me brinda El Trece de estar al aire y permitirnos, junto al trabajo de todo el equipo espectacular que somos, entretener un buen rato a todo aquel que elija vernos”, comenzó diciendo.

Pero la ironía tan característica de Barassi no tardó en aparecer para marcar distancia con la resolución: “Lógicamente, esta es una decisión que me excede. Si estoy de acuerdo o no, es algo que hablaré con mi mujer, clavándome una burga de canje y usando un pijama sexy. No es mi tarea definir la programación de un canal”.

En el mismo posteo de Instagram reconoció que estaba satisfecho con el horario previo y defendió la calidad del ciclo: “Cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa. Fue una apuesta y creo humildemente que 'Ahora Caigo' demostró ser un producto de calidad y competitivo. Jugó de manera muy digna en él prime y, de hecho, es siempre el programa más visto del canal”.

Aunque en sus palabras se podía notar cierta queja disimulada, Barassi decidió aceptar el cambio con empatía y apoyándose en su experiencia. “Apelando a la empatía y al oficio que estos años de laburo me han brindado, y agradeciendo la siempre afectuosa amistad y códigos de Adrián Suar, entiendo, respeto y acepto el pedido de las autoridades del canal. En su búsqueda por mejorar los números de la programación y adoptar una estrategia competitiva, me piden este cambio. De algún modo, eso también es confiar en este producto, y eso sí es gratificante”.

Embed - dario barassi on Instagram: "Cambio de horario para el querido @ahoracaigoarg que se las banca todas. Volvemos a nuestro típico y clásico horario de las 1830 hs. Yo agradecido siempre del espacio y oportunidad que me brinda @eltrecetv de estar al aire y permitirnos, junto al trabajo de todo el equipo espectacular q somos, entretener un buen rato a todo aquel q elija vernos. Lógicamente ésta es una decisión que me excede. Si estoy de acuerdo o no, es algo que hablaré con mi mujer clavándome una burga de canje usando un pijama sexy. No es mi tarea definir la programación de un canal. Cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del pgm. Fue una apuesta y creo humildemente que Ac demostró ser un producto de calidad y competitivo, jugó de manera muy digna en el prime y de hecho es siempre el pgm más visto del canal. Pero apelando a la empatía y al oficio que estos años de laburo me han brindado y agradeciendo la siempre afectuosa amistad y código de @elchuecosuar entiendo, respeto y acepto el pedido de las autoridades del canal, que en el intento de mejorar los números de toda la programación y buscando estrategia competitiva me pidan este cambio. De alguna modo es también confíar en este producto y eso si es gratificante. Camiseta puesta una vez más. A jugar a donde me necesiten y a seguir intentando defender y propagar este medio que amo y disfruto tanto, dejando en cada programa cabeza, alma, voz e ingenio con el único objetivo de entretener a quien sea que lo esté mirando. Que lindo q es hacer tele. Que lindo equipo es @ahoracaigoarg Mi peso en gracias siempre al público,a la mejor productora para laburar en tele @boxfishtv y a mi mano derecha el amigo pelado @javierfurgang Ya saben bebés , a partir del lunes 14 de julio @ahoracaigoarg a las 1830 hs x la pantalla del 13. Los esperamos! Sigamos riéndonos un rato y pensándola bien, que en definitiva de esto se trata la vida. Gorda @luligomezcenturion anda pidiendo burgas q esta noche hago catarsis jajajaja La mejor siempre y que la nueva noche del 13 la explote toda. Que viva la tele bbs" View this post on Instagram A post shared by dario barassi (@dariobarassi) Publicación en Instagram de Darío Barassi.

Aun así, para cerrar su mensaje, el conductor reafirmó su compromiso con el proyecto y con el público: “Camiseta puesta una vez más. A jugar donde me necesiten y a seguir intentando defender y propagar este medio que amo y disfruto tanto. Dejando en cada programa cabeza, alma, voz e ingenio con el único objetivo de entretener a quien sea que lo esté mirando. Qué lindo que es hacer tele. Qué lindo equipo es 'Ahora Caigo'”, concluyó diciendo.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

El dato oculto que podría arruinar la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

Los descuentos de Banco Provincia que nadie puede creer

El Trece le movió la silla a Darío Barassi y en Intrusos ventilaron todo: "Se escuchan gritos"

El difícil momento que atraviesa Franco Colapinto en Alpine: "Lo que ningún piloto quiere"