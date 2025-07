Los descuentos de Banco Provincia que nadie puede creer

Ahora bien, el alcance no se limita al transporte. También hay oportunidades interesantes en los rubros más sensibles al bolsillo: la alimentación y el consumo cotidiano. Los lunes, por ejemplo, ofrecen un 15% de descuento en Carrefour Express, con un tope de reintegro de $3.000 por semana. Ideal para arrancar la semana sin preocuparte por la heladera. No obstante, para quienes prefieren hacer sus compras de forma online, los jueves de julio llegan con un 15% de ahorro en Carrefour.com.ar, y lo mejor es que no hay tope de reintegro. Literalmente, cuanto más se aprovecha, mejor.