Argentina tuvo déficit de USD 520 millones en la balanza comercial con Brasil

"Mientras que el alza interanual de las importaciones argentinas (70,8%) se explicó, principalmente, por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos automóviles para transporte de mercaderías y usos especiales, motores de pistón, partes y accesorios de vehículos automotores y vehículos de calle”, explica el comunicado de CAC.

El peso de cada país en la balanza comercial

El informe de CAC también muestra la relevancia en las comercializaciones de cada país. Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 6145 millones), Estados Unidos (U$S 3956 millones) y Alemania (U$S 1238 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9834 millones) y Estados Unidos (U$S 3361 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 1,4% en junio de 2025 con respecto a 2024, al pasar de U$S 28.732 millones a U$S 29.146 millones. Por su parte, las importaciones crecieron 3,8% con respecto a junio de 2024, al pasar de U$S 22.404 millones a U$S 23.257 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S 5.889 millones, logrando que su comercio con el mundo mantenga el signo positivo por cuarto mes consecutivo.