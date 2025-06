El saldo de la balanza comercial cayó un 77,1% en un año

Lo mismo se desprende del análisis del INDEC, que plantea que el aumento e las importaciones responde a un 39,4% de aumento en las cantidades importadas, y a un precio 7% menor. Por el lado de las exportaciones, la caída se debe a menos cantidad vendida, 6%, y a un precio 1,5% menor.

En términos de variaciones mensuales, las exportaciones aumentaron 0,4% desestacionalizado y las importaciones bajaron 4,3% en la misma medición.

En el contexto actual, muchos aprovechan para comprar en el exterior bienes de capital e insumos de producción, lo cual responde a más de la mitad de las importaciones. Dentro de los productos que dominaron las compras internacionales, se encuentran los vehículos de pasajeros y autopartes.

Las exportaciones de mayor envergadura se dieron en manufacturas de origen agropecuario, bienes primarios y el único bien industrial que se metió entre los diez productos más comercializados son los automóviles para transporte de mercancias.

Perfil de la balanza comercial argentina

Argentina mantuvo una balanza comercial deficitaria con sus socios comerciales más importantes, Brasil, China, la Unión Europea y Estados Unidos, con déficits en mayo por: US$ 611 millones, US$ 422 millones, US$ 195 millones y US$ 132 millones, respectivamente.

En cambio, el país obtuvo un superávit comercial el mes pasado con: India (US$ 478 millones), Chile (US$ 303 millones) y Medio Oriente (US$ 316 millones), entre otros.

La región que más exportaciones generó fue la Pampeana, con US$ 5.155 millones. Por el contrario, la que menos exportó fue la región del Noreste, con US$ 141 millones.

Sin embargo, tanto el Noreste como el Noroeste presentaron una variación positiva con respecto a las ventas de mayo del año pasado, de 15,6% y 1,7% respectivamente, mientras que el resto de las regiones exportó menos.