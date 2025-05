Argentina exporta casi lo mismo que hace un año, pero importa mucho más

La apuesta es clara: estimular la inversión productiva bajando costos de capital. Pero la contracara es evidente: más presión sobre el frente externo, justo cuando el superávit se esfuma. La política económica mantiene el norte ideológico, aunque las estadísticas empiecen a sugerir cautela.

Dólar controlado, reservas en pausa, depósitos en alza

En paralelo, el BCRA no intervino en el MULC, reafirmando su estrategia de flotación administrada. Sin embargo, las reservas internacionales cayeron US$ 32 millones, ubicándose en US$ 38.267 millones, mientras los depósitos en dólares del sector privado ya suman US$ 30.622 millones, el nivel más alto desde 2019.

image.png

La estabilidad cambiaria no está en discusión por ahora, pero la sustentabilidad de ese equilibrio empieza a crujir. Si el agro deja de traccionar y las importaciones no se moderan, la tensión cambiaria podría reaparecer mucho antes de lo previsto.

image.png Gráfico de Max Capital

Reformas y Congreso paralizado

Milei busca profundizar su programa económico mientras afila su estrategia electoral. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, confirmó que avanzará con una reestructuración del Estado vía decretos, fusionando y eliminando organismos antes de perder las facultades delegadas.

El Congreso, en cambio, seguirá quieto: ninguna reforma estructural —ni jubilatoria, ni laboral, ni impositiva— se tratará este año, según reconoció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo queda atado al resultado electoral de octubre.

En ese marco, el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO toma forma en la provincia de Buenos Aires. Milei ya avisó que una alianza podría consolidar una ventaja de más de 10 puntos frente al kirchnerismo, aunque aclaró que sería un acuerdo "violeta", preservando la identidad libertaria.

El desafío de Milei

La realidad económica empieza a tensionar el discurso oficial. El superávit se desvanece, las importaciones revientan y las reservas se estancan. En este escenario, el Gobierno de Javier Milei necesita evitar que el deterioro comercial contagie al frente fiscal y cambiario. Las señales del mercado todavía son benignas, pero el margen de error se achica.

Si el superávit externo desaparece y las reformas no avanzan, el Gobierno podría enfrentar el segundo semestre con menos herramientas y más urgencias. Si el superávit externo desaparece y las reformas no avanzan, el Gobierno podría enfrentar el segundo semestre con menos herramientas y más urgencias.

