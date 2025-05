Subsidios y evasión: La doble vara de Milei (y mucha ineficiencia)

El vocero dijo que la medida implica un ahorro fiscal de más de $3.000 millones. "Que quede claro que la energia cuesta y quien pueda pagarla, debe hacerlo", agregó, en un llamado a la responsabilidad.

El anuncio llama la atención por varios aspectos. En primer término, por la ineficiencia de la gestión y los controles por la que más de 15.000 usuarios de los barrios más caros del país -con domicilios declarados- hayan podido acceder a subsidios con la sóla categorización mediante un trámite online.

Luego, como se mencionó más arriba, también es llamativo porque revela una doble vara en cuanto a cuál representa una infracción plausible de sanción o corrección y cuál, en cambio, resulta una maniobra para escapar de las obligaciones de, según Milei, el "Estado ladrón", lo que es digno de aplauso por parte del Presidente.

Milei hizo días atrás un panegírico de quienes evaden el pago de impuestos y, por el contrario, destrató a quienes cumplen esa obligación y les adjudicó "envidia" por quienes optaron por infringir la ley.

"El que no se pudo escapar, lo lamento, pero el otro no hizo nada malo. Es una declaración de envidia. El que pudo zafar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón ni premiar al que se quedó en la cárcel porque hubo uno que salió", dijo el jefe de Estado en una entrevista (horas más tarde se conoció que la exAFIP, sin embargo, reforzaba los controles sobre grandes contribuyentes).

La eliminación de subsidios para aquellos que los consiguieron burlando el sistema es correcta. El problema es que al mismo tiempo el Presidente mantiene un discurso que favorece la evasión fiscal. En ambos casos el resultado es el mismo: el Estado pierde recursos, porque los eroga innecesariamente o porque no los recauda.

