"El presidente Macri no me llamó después de la elección de CABA: llama el que pierde, no el que gana"

Milei relativizó la trascendencia de Ficha Limpia

“Lo del ex gobernador Carlos Rovira sobre es un chimento de peluquería. Uno dijo que otro dijo que otro dijo. Quiero a los corruptos presos. No me importa el dinero, voy a donar el dinero que me den por el Premio Nobel judío”.

Luego, cargó una vez más contra la prensa y las redes sociales, añadió.

“Los generadores de fake news son los periodistas. El 85 % de lo que dicen los diarios es mentira. Muchos están financiados por pauta publicitaria oficial y eso va contra la libertad de prensa. Por 3 tipos que hacen tonterías en internet no se puede censurar a todos. Es lo mismo que la Ley Penal Cambiaria... ¿Por qué 3 o 4 son narcotraficante tenemos que quitarle libertad para blanquear dinero a 47 millones de argentinos. Yo vi el twitter de Macri y no lo creí, me pareció burdo’”.

PICANTE ENTREVISTA ENTRE MILEI Y MAJUL EN LN+ CON UN DEBATE SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES



"VA A REGULAR A TODOS? El tuit dejaba en claro que era una broma, ES PARTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN…" @JMilei

Consultado sobre su ausencia en los sitios afectados por las fuertes lluvias que soportó la provincia de Buenos Aires, reveló.

Yo no voy en primer momento al lugar afectado por un desastre natural porque todos vienen a darme reportes y eso detiene los trabajos en los momentos más críticos. Prefiero dejarlos trabajar y luego voy hasta el sitio afectado.

Finalmente, se refirió a la situación del campo y los derechos de exportación.

“No aumentan las retenciones a la soja, deja de existir la rebaja que habíamos dispuesto por algunos meses”.