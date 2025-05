Albanesi, GEMSA y Central Térmica Roca entran en default

El caso Albanesi: manual del colapso

La historia reciente del grupo deja en evidencia un patrón que se repite. En el pasado, GEMSA (otra firma del conglomerado) había protagonizado un proceso de default similar. En aquel momento, también se omitió el pago de intereses, se activaron cláusulas de reperfilamiento, y los bonistas sufrieron fuertes pérdidas en valor de mercado. Lo que ayer fue GEMSA, hoy se repite con Albanesi Energía, CTR y nuevas ON.

¿Qué hay detrás de este colapso?

Modelo de negocios desequilibrado : el grupo opera con ingresos pesificados y pasivos en dólares , una combinación letal en un país con inflación elevada, control tarifario y nulo acceso al crédito externo.

Tarifas contenidas : pese al discurso liberal del Gobierno de Javier Milei, la recomposición tarifaria aún no llegó al ritmo que exige el sector , dejando a los generadores con márgenes negativos.

Mercado internacional cerrado : emisores argentinos con calificaciones de alto riesgo como Albanesi no tienen posibilidad alguna de refinanciar deuda en condiciones sostenibles .

Liquidez agotada: al vencerse el plazo de gracia sin que se haya realizado el pago, la falta de caja quedó al desnudo.

Los documentos que confirmaron el default

En el caso de Albanesi Energía, la carta enviada a la CNV especifica que las ON Clase XIX y XX, bajo el Programa por hasta US$250 millones, entraron en Evento de Incumplimiento tras no regularizar el pago de intereses vencidos, tal como consta en el suplemento de prospecto del 4 de noviembre de 2025.

image.png

Por su parte, GEMSA y CTR reconocieron su propio default sobre las ON Clase XIX, XL y XLI, emitidas bajo un programa por US$1.000 millones, conforme a los términos de los prospectos de 2022 y 2024 respectivamente. En ambos casos, el plazo de gracia expiró sin que se realizara el pago comprometido.

image.png

¿Riesgo sistémico?

El impacto no se hizo esperar:

Caída en el precio de mercado de las ON del grupo , con spreads que reflejan una percepción de recuperación nula.

, con spreads que reflejan una percepción de recuperación nula. Bonistas institucionales en alerta , evaluando acelerar vencimientos y activar litigios colectivos.

, evaluando acelerar vencimientos y activar litigios colectivos. Agencias de calificación listas para ejecutar rebajas masivas, tanto sobre las series en default como sobre el resto del programa.

Más allá del caso puntual, el default de Albanesi representa una señal de alerta para todo el mercado corporativo argentino. Si una de las firmas energéticas más relevantes del país no puede cumplir sus compromisos, ¿qué puede esperarse del resto del tejido empresarial, también presionado por un entorno macroeconómico asfixiante?

El mensaje de la compañía

En todas las misivas oficiales, el grupo repite un mismo estribillo: se están "evaluando distintas alternativas" para resolver la situación, priorizando "la continuidad operativa y la preservación de los intereses de los acreedores". Pero tras semanas de impagos, no hay ninguna estrategia concreta a la vista, ni cronogramas definidos, ni avances tangibles.

Los inversores, naturalmente, ya no compran el relato. Y en la City, la pregunta se repite: ¿estamos ante un nuevo Vicentin del sector energético? Los inversores, naturalmente, ya no compran el relato. Y en la City, la pregunta se repite: ¿estamos ante un nuevo Vicentin del sector energético?

El colapso de una ficha clave

El default de Albanesi no es solo el resultado de una mala gestión financiera, sino también el reflejo de un sistema corporativo que funciona con reglas distorsionadas. El acceso al capital está limitado, la previsibilidad regulatoria es casi inexistente, y los incentivos para mantener el cumplimiento financiero se diluyen cuando los defaults no tienen consecuencias estructurales.

En este contexto, el derrumbe de Albanesi podría no ser el último. Si las condiciones macroeconómicas no mejoran, y si no se restablece un mercado de capitales funcional, el riesgo de que otras firmas sigan el mismo camino es más alto que nunca.

El mercado lo sabe. Y también lo saben los bonistas, que ya no ven en las ON locales una oportunidad de inversión, sino una trampa sin salida. El mercado lo sabe. Y también lo saben los bonistas, que ya no ven en las ON locales una oportunidad de inversión, sino una trampa sin salida.

