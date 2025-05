Hacia el 07/09: Fantasmas de CABA que se agitan en Buenos Aires

Otra de sus recordadas frases que repetía a modo de anécdota cuando se juntaban a fumar puros en la esquina de Posadas y Ayacucho: “Es tan torpe estar en contra del gobernador los dos primeros años como seguir estando junto a él en los dos últimos”.

Precisamente es lo que están pensando muchos dirigentes del PRO: ¿Hasta dónde acompañar a los Macri?

Javier Milei lo dejó en claro en las horas posteriores. Lo que él busca, y desde aquí se insistió ya hasta el cansancio a contramano de la mayoría de los periodistas que todavía no entienden la lógica mileísta, es que los dirigentes del PRO acompañen a La Libertad Avanza desde lo individual y no como partido.

Un paralelismo a lo sucedido en 2005 cuando Néstor Kirchner le torció el conurbano a Eduardo Duhalde y lo dejó sin su estructura histórica cuando Cristina Fernández de Kirchner le ganó el medio término a Hilda González de Duhalde, 'la Chiche'. Como sucede siempre en política, a los caídos se les ofrece una rendición incondicional con la promesa de permanencia.

En definitiva, una opción de futuro. Pasan los años pero los métodos no son tan distintos. Ya lo planteamos sobre la estrategia de fragmentar para polarizar.

jorge macri y los milei.jpg ¿Qué fue lo que falló?

El territorio

Ahora bien, el resultado de la elección de la CABA genera dudas sobre la estrategia bonaerense.

¿Estuvo bien Axel Kicillof en desdoblar?

¿Podrá evitar que se nacionalice la contienda en septiembre antes que en octubre?

Cuando Cristina Fernández de Kirchner argumentó su desacuerdo con fragmentar la votación, ella lo hizo sobre la base de que si lo que se discutía era la agenda local, el gobernador iba a estar en problemas porque tiene baches en su gestión que podrían ser capitalizados por la oposición. A saber, los recurrentes episodios de inseguridad o los históricos problemas en la salud provincial.

Para la presidente del Consejo Nacional del PJ, la verdadera pelea que hay que dar es la de “ellos o nosotros”. Es decir, la misma que propone La Libertad Avanza: “Kirchnerismo o Libertad”. No es lo que cree Axel Kicillof: "Es la pelea que le conviene al ego de ambos, Cristina y Javier Milei", dijo uno de los colaboradores del gobernador. "Precisamente, no hay espacio para los intendentes en ese contexto. Ellos prefieren otra estrategia, y esto no es CABA".

Sin embargo, con el ejemplo de lo sucedido en CABA, y el sólo hecho que CFK amenace con encabezar la lista de diputados provinciales por la 3ra. Sección Electoral, será muy complejo que no se nacionalice, opinan otros, parroquianos del Instituto Patria.

En otras palabras, ellos dicen que la presencia de CFK en las listas bonaerenses adelanta la pelea de octubre y pondría en serio riesgo el gobierno de Axel Kicillof.

De esto han tomado nota los intendentes, quienes suelen tener buenos números de aprobación en sus distritos y que a ellos sí les conviene una puja netamente local. ¿Se lo habrán hecho saber a Cristina? ¿O a Sergio Massa? El ex ministro de Economía no lo dice pero hace correr la versión de que podría ser candidato a senador provincial por la 1ra. Sección. Parece ser todo esto un eslabón más de la cadena para condicionar al gobernador y que termine acordando las listas de unidad de la que tanto se habla.

Pero la cuestión no es unidad o no sino los porcentajes de participación de cada uno en las listas. Lo sabe tanto ella como el ex presidenciable.

También es cierto que tanto Cristina como Massa creían que Kicillof estaba 'pintado', y no fue así. Y aún puede sorprenderlos más, decidido a demostrar al resto del peronismo federal que no es soldado de nadie, sino que quiere ser comandante.

senado_provinciaBsAs.webp Senado bonaerense, con un debate pendiente sobre reelecciones.

Los intendentes

Esta semana además, habrá un paso clave en el ordenamiento de la oferta electoral bonaerense y es cuando se trate -si no se cae a última hora- en el Senado la reelección para los legisladores provinciales y municipales.

La propuesta fue presentada por el senador Luis Vivona, de Malvinas Argentinas, pero el beneficio abarca a todas las fuerzas políticas.

También, tal como fue adelantado aquí en su momento, Axel Kicillof mandó a presentar un proyecto similar que alcance la reelección de los jefes comunales, hoy limitada a dos mandatos aunque siempre hay una posibilidad de reinterpretar la ley.

La movida del mandatario provincial agitó una vez más la interna que no deja de sumar capítulos. A Kicillof le permitió subir otro peldaño en la escalera de sus acuerdos con los intendentes.

La expectativa de una posibilidad de que Cristina Kirchner y Axel Kicillof no se pongan de acuerdo es un freno a la migración de sectores dispuestos a acompañar al gobernador siempre que no sea con kirchnerismo adentro.

Y Kicillof lo sabe. Por ese motivo Carli Bianco se sentó a negociar con Daniel Madeo el acuerdo para utilizar la personería jurídica del Partido Federal en Provincia de Buenos Aires.

Del otro lado, la imagen de hace dos semanas en Chivilcoy, que reunió a intendentes y referentes, aguarda definiciones.

Los pocos intendentes del GBA que llegaron en las listas de Juntos por el Cambio ya se preparan para pintarse de violeta. Pero no es tan sencillo: ¿Quién define las listas de candidatos a concejales en cada municipio? ¿El dueño de casa o Sebastián Pareja?

Las miradas apuntan a Ramón Lanús, en San Isidro; y a la jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez. No son situaciones equivalentes.

A él no lo rozó lo que ha sucedido en CABA pero a ella sí. Hay definiciones llegando.

Diego Valenzuela se adelantó y es libertario por adopción mientras que Jaime Méndez, el alcalde de San Miguel va camino a ser parte de una lista de carácter vecinal. Pero ¿de qué han hablado Joaquín De la Torre y Carlos Kikuchi, el armador de Unión Renovación y Fe?

La elección en PBA no es igual a la de CABA

Tampoco las cosas son simples en la UCR. El comité provincial tuvo este miércoles una reunión en La Plata luego del portazo de los Manes (Facundo y Gastón). El diputado nacional y retador de Santiago Caputo presentará este viernes 23/07 su espacio político desde el municipio de Tigre. ¿Casualidad?

manes.jpg Gaston y Facundo Manes.

La elección bonaerense es de difícil comprensión. Si existe apatía y enojo con la política, que lleva a niveles récord de ausentismo en las votaciones, la contienda bonaerense no ayuda en lo más mínimo. Serán 8 elecciones dentro de una misma. ¿Por qué? Porque la provincia está dividida en esa cantidad de secciones electorales, y tendrá candidatos distintos para cada área geográfica.

Al mismo tiempo, se divide en quienes elegirán senadores y quienes diputados. De esa manera, si alguien es candidato en la 1ra. Sección Electoral (Conurbano Norte y Oeste) no estará en la boleta de la 3ra. Sección Electoral (Conurbano Sur y Oeste). Así en todos los casos.

No es equivalente a la elección en CABA. En el caso de PBA, lograr nacionalizar esta elección con las características que tiene, es una tarea compleja, tal como lo será hacer una lectura acertada de los resultados en términos políticos.

Para el Gobierno Nacional es complejo encontrar candidatos taquilleros en cada sección, que permita emparentarlos con el Presidente, tal como se lo asoció a Manuel Adorni, su vocero personal.

Además, el 'armado' que hasta ahora venían llevando adelante Karina Milei, Sebastián Pareja y sus cercanos, es cuestionado incluso desde las mismas 'Fuerzas del Cielo'. Pero el éxito porteño le dio más margen a 'El Jefe' para imponer sus posturas.

En las mesas políticas de 'los Barones' miraron con mucha atención la elección que hizo Leandro Santoro en la Zona Sur de CABA. La más parecida a las características sociales que tiene el Gran Buenos Aires. Fue la única zona que no se pintó de violeta. Una esperanza que les permite mirar el futuro de sus territorios.

Otro elemento es, justamente, el alto nivel de deserción a las urnas. Cuando esto sucede, suelen verse favorecidos los oficialismos locales que tienen injerencia en el 'aparato'. Aunque los tiempos están cambiando. A los observadores analógicos de la política le quedan más elementos para poner en la balanza. El 07/09 se votará con la clásica boleta de papel, la de siempre. Los 'aparatos' aún tienen vida.

